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- Дата:
- Вчера, 23:46
Гран-при Лугано - первый старт Фабио Ару после операции
9 июня Фабио Ару возвращается в гонки после операции на подвздошной артерии, из-за которой был вынужден отказаться от участия в Джиро д’Италия-2019. 28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates решил проверить себя на однодневной гонке Гран-при Лугано, после чего собирается разработать план дальнейших тренировок.
Гран-при Лугано – 185,6 км классика состоящая из восьми кругов по холмистому рельефу и прохождения одного категорийного подъёма Виа Монте Кроче. Фабио Ару впервые примету участие в этой гонке.
Фабио Ару: «Я следовал предписанием врачей по реабилитации. Ощущения хорошие, прежних проблем не ощутил. Поэтому я переговорил с медиками и техническим персоналом, и мы решили, что для меня будет полезным участие в Гран-при Лугано, где я могу попробовать ехать своим ритмом. После гонки мы оценим ситуацию, посмотрим, какими должны быть следующие шаги».
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