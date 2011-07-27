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Фабио Ару возвращается в гонки после операции

Гран-при Лугано -  первый старт Фабио Ару после операции

 

 

  9 июня Фабио Ару возвращается в гонки после операции на подвздошной артерии, из-за которой был вынужден отказаться от участия в Джиро д’Италия-2019. 28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates решил проверить себя на однодневной гонке Гран-при Лугано, после чего собирается разработать план дальнейших тренировок.

 

 

  Гран-при Лугано – 185,6 км классика состоящая из восьми кругов по холмистому рельефу и прохождения одного категорийного подъёма Виа Монте Кроче. Фабио Ару впервые примету участие в этой гонке.

 

  Фабио Ару: «Я следовал предписанием врачей по реабилитации. Ощущения хорошие, прежних проблем не ощутил. Поэтому я переговорил с медиками и техническим персоналом, и мы решили, что для меня будет полезным участие в Гран-при Лугано, где я могу попробовать ехать своим ритмом. После гонки мы оценим ситуацию, посмотрим, какими должны быть следующие шаги».

 

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Теги к статье: Фабио Ару

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:00 | Регистрация: 17.05.2015

    Отсутствие таких гонщиков как Ару, Берналь, Дюмулен сильно "обеднили" прошедший Джиро. Хотелось бы, чтобы подобного не случилось с Вуэльтой...  Да и те гонщики, которые наметили для себя ТДФ , тоже избежали похожих проблем...

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:25 | Регистрация: 27.07.2011

    ура...интересно он успеет на тур,хотя бы помощником для Мартина

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