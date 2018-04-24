VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Бернхарду Айзелю успешно проведена операция по удалению внутричерепной гематомы

Бернхарду Айзелю успешно проведена операция по удалению внутричерепной гематомы



37-летний австрийский гонщик команды Dimension Data Бернхардт Айзель (Bernhard Eisel) на некоторое время  вынужден отказаться от выступления в гонках.

 


Команда Dimension Data в пресс-релизе сообщает, что у Айзеля была обнаружена хроническая субдуральная гематома, давившая на мозг. В связи с этим ему была сделана срочная операция – хирургическая декомпрессия.

Внутричерепная гематома появилась и начала увеличиваться после того, как Айзель упал на 5-м этапе Тиррено-Адриатико. Хотя после падения компьютерная томография не показала наличие внутричерепного кровотечения, позже Айзель начал испытывать неприятные симптомы. Он продолжал тренироваться, списывая недомогание на аллергию.Но затем гонщик был вынужден обратиться к врачам команды из-за начавшихся сильных головных болей Ему срочно провели магнитно-резонансную томографию, которая и выявила наличие гематомы.

В понедельник Бернхарду Айзелю в австрийской клинике, в городе Клагенфурт, была проведена операция, прошедшая без осложнений. Сгустки крови, давившие на мозг, были удалены.

По сообщению команды Dimension Data, австрийский гонщик сможет вернуться к тренировкам на велостанке через две недели. Если результаты следующего МРТ будут хорошими, через месяц он сможет начать тренироваться на шоссе.

Бернхард Айзель: «Не могу сказать, когда вернусь на велосипед. Прежде всего, мне надо выздороветь, на что нужно время. Мне всё ещё нравится ездить на велосипеде, но то, что случилось, было очень серьёзно. Операция на мозге заставляет задуматься о важных вещах. Сейчас я просто следую советам врачей нашей команды. На данный момент чувствую себя хорошо, с нетерпением жду, когда мне разрешат покинуть больницу, хочу провести время с семьёй».  


По материалам пресс-релиза команды Dimension Data

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бернхард Айзель Bernhard Eisel

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 апреля

Perrig Quemeneur (Direct Energie)

27 апреля

Jonathan Castroviejo (Team Sky)

Wilmar Andres Paredes Zapata (Manzana Postobon)

29 апреля

Carlos Barbero (Movistar Team)

Antwan Tolhoek (Team Lotto NL - Jumbo)

Nicolas Mariotto Sessler (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
5 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
7 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
9 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 931

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (139)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)