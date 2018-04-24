Бернхарду Айзелю успешно проведена операция по удалению внутричерепной гематомы





37-летний австрийский гонщик команды Dimension Data Бернхардт Айзель (Bernhard Eisel) на некоторое время вынужден отказаться от выступления в гонках.



Команда Dimension Data в пресс-релизе сообщает, что у Айзеля была обнаружена хроническая субдуральная гематома, давившая на мозг. В связи с этим ему была сделана срочная операция – хирургическая декомпрессия.



Внутричерепная гематома появилась и начала увеличиваться после того, как Айзель упал на 5-м этапе Тиррено-Адриатико. Хотя после падения компьютерная томография не показала наличие внутричерепного кровотечения, позже Айзель начал испытывать неприятные симптомы. Он продолжал тренироваться, списывая недомогание на аллергию.Но затем гонщик был вынужден обратиться к врачам команды из-за начавшихся сильных головных болей Ему срочно провели магнитно-резонансную томографию, которая и выявила наличие гематомы.



В понедельник Бернхарду Айзелю в австрийской клинике, в городе Клагенфурт, была проведена операция, прошедшая без осложнений. Сгустки крови, давившие на мозг, были удалены.



По сообщению команды Dimension Data, австрийский гонщик сможет вернуться к тренировкам на велостанке через две недели. Если результаты следующего МРТ будут хорошими, через месяц он сможет начать тренироваться на шоссе.



Бернхард Айзель: «Не могу сказать, когда вернусь на велосипед. Прежде всего, мне надо выздороветь, на что нужно время. Мне всё ещё нравится ездить на велосипеде, но то, что случилось, было очень серьёзно. Операция на мозге заставляет задуматься о важных вещах. Сейчас я просто следую советам врачей нашей команды. На данный момент чувствую себя хорошо, с нетерпением жду, когда мне разрешат покинуть больницу, хочу провести время с семьёй».







По материалам пресс-релиза команды Dimension Data