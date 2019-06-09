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Том Дюмулин сошёл с Критериума Дофине-2019

Том Дюмулин не вышел на старт 7-го этапа Критериума Дофине-2019

 

 

  Том Дюмулин не вышел на старт 7-го этапа Критериума Дофине-2019, чтобы не рисковать и не подвергать не до конца восстановившееся колено нагрузкам на решающем горном этапе. Но 28-летний голландский гонщик команды Sunweb продолжит подготовку к Тур де Франс-2019 в тренировочном лагере на высоте, куда поедет в понедельник, 17 июня.

 

Том Дюмулин сошёл с Критериума Дофине-2019

Photo (c) Sunweb

 

  Врач команды Sunweb Камил Альдерсхоф (Camiel Aldershof): «Сход - больше превентивная мера. Перед Дофине мы решили не рисковать, что и делаем. То, как прошла неделя гонки, нас вполне удовлетворяет. Мы каждый день следили за ситуацией, конечно, у Тома были спады и подъёмы, что было ожидаемо. Вчера он сначала чувствовал себя хорошо, но потом болезненные ощущения вернулись вечером. Поэтому мы решили, что ему лучше отдохнуть   перед тренировочными сборами на высоте, чем продолжать продавливать и преодолевать горы здесь, во Франции».

 

  Том Дюмулин: «За неделю гонки я хорошо поработал, было полезно вернуться в гоночный ритм. Вчера после этапа чувствовал себя довольно хорошо, но вечером боль вернулась. Подумал, что нет необходимости усиленно нагружать колено. Прежде, чем продолжу блок тренировок на высоте, лучше отдохнуть».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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