Том Дюмулин сошёл с Критериума Дофине-2019

Том Дюмулин не вышел на старт 7-го этапа Критериума Дофине-2019

Том Дюмулин не вышел на старт 7-го этапа Критериума Дофине-2019, чтобы не рисковать и не подвергать не до конца восстановившееся колено нагрузкам на решающем горном этапе. Но 28-летний голландский гонщик команды Sunweb продолжит подготовку к Тур де Франс-2019 в тренировочном лагере на высоте, куда поедет в понедельник, 17 июня.

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Врач команды Sunweb Камил Альдерсхоф (Camiel Aldershof): «Сход - больше превентивная мера. Перед Дофине мы решили не рисковать, что и делаем. То, как прошла неделя гонки, нас вполне удовлетворяет. Мы каждый день следили за ситуацией, конечно, у Тома были спады и подъёмы, что было ожидаемо. Вчера он сначала чувствовал себя хорошо, но потом болезненные ощущения вернулись вечером. Поэтому мы решили, что ему лучше отдохнуть перед тренировочными сборами на высоте, чем продолжать продавливать и преодолевать горы здесь, во Франции».

Том Дюмулин: «За неделю гонки я хорошо поработал, было полезно вернуться в гоночный ритм. Вчера после этапа чувствовал себя довольно хорошо, но вечером боль вернулась. Подумал, что нет необходимости усиленно нагружать колено. Прежде, чем продолжу блок тренировок на высоте, лучше отдохнуть».