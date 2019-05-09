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Ригоберто Уран возвращается в гонки на Туре Калифорнии-2019

Ригоберто Уран возвращается в гонки после перелома ключицы и стартует на Туре Калифорнии-2019

 

 

  32-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Ригоберто Уран возвращается в гонки после травмы, полученной в марте во время 2-го этапа Париж-Ницца-2019. Тогда Ригоберто Уран упал за 40 км до финиша и сломал левую ключицу, после чего ему была проведена операция.

 

Тур Калифорнии-2019 колумбийский гонщик собирается использовать в качестве подготовки к Тур де Франс-2019.

 

Ригоберто Уран возвращается в гонки на Туре Калифорнии-2019

Photo © Rigoberto Urán ЯU @UranRigoberto

 

   Ригоберто Уран: «Около недели или двух назад врач сказал мне, что я снова могу участвовать в гонках. Плечо в порядке, боли нет. Я ходил на физиопроцедуры. У меня больше болела спина, чем плечо, но теперь всё в порядке. Это означает, что я могу  вернуться к регулярным тренировкам.

 

  Три недели назад я снова выехал на шоссе на велосипеде. Сейчас всё идёт хорошо. Врачи так же сказали мне, что у меня всё отлично.Я в Колумбии, тренируюсь в горах, работаю на высоте, готовлюсь к гонке. Мне не терпится поскорее вернуться в пелотон.

 

  В этом году выступал в гонках очень мало, ощущения такие, что я только тренируюсь. Мне нравится быть в гонке, с нетерпением жду встречи с командой.

 

Я вернусь на Туре Калифорнии. Моя цель – подойти к старту Тур де Франс в хорошей форме».

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Тур Калифорнии

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Марсель Киттель отказался от с ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Память о красоте побед М. Киттеля навсегда останется в памяти ценителей велоспорта.

     

     

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: Astanaforever
    С учетом неважных разделок, Вино выстроит план Лопесу по компенсации времени в горах, которых не так уж много крутых на этой Джиро.. Да и разделки с финишем в гору. Поэтому много он не потеряет. Если будет агрессивно вести атаки в горах, то добъется успеха в итоге. Супермену удачи. Если не эта Джиро, то Вуэльту брать обьязан.
    Главное какой кумыс Вино Лопезу приготовит. Похоже в этот раз Лопезу не будет на кого оглядываться - это Роглич, Дюмолан и Ейтс будут оглядываться, где там суперпупер.
  • kimi
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    kimi-Фото
    это хороший прогноз, но я думаю тут не все так просто. лопесу будет оооочень сложно даже на подиум рассчитывать.
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (48)
    Arciv-Фото
    Просто кроме того тура Калифорнии вообще не о чем
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (48)
    Arciv-Фото
    Ооо,тоже Рабобанк))
  • Pi-man
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А в голосовании Лопес почти сравнялся с Рогличем, два голоса отделяет его. Роглич силен, но не до тской степени в горах. Это факт.И три недели.

    Да, голосование - это главное! Оно все и решит! biggrin

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Astanaforever-Фото
    А в голосовании Лопес почти сравнялся с Рогличем, два голоса отделяет его. Роглич силен, но не до тской степени в горах. Это факт.И три недели.
  • Astanaforever
    Марсель Киттель отказался от с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Или деньги или результаты и слава. Может шампунь так плохо повлиял на результаты. Делайте биохимический анализ. Что то кто приходит в эту команду сразу наступает забвение.
  • error
    Предварительные составы команд ... (48)
    error-Фото

    Блин Роглич заслуживает. Валит всех на неделях, но пора в Турах что бы быть историей. Короче если про прогнозы то я на Моллему (сейчас или уже никогда!). Если в желаниях то Закарин или Роглич. 

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Rokka-Фото
    Лопез-Роглич-Ейтс/Дюмолан если никто из них не поломается.

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