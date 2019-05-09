Ригоберто Уран возвращается в гонки на Туре Калифорнии-2019

Ригоберто Уран возвращается в гонки после перелома ключицы и стартует на Туре Калифорнии-2019

32-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Ригоберто Уран возвращается в гонки после травмы, полученной в марте во время 2-го этапа Париж-Ницца-2019. Тогда Ригоберто Уран упал за 40 км до финиша и сломал левую ключицу, после чего ему была проведена операция.

Тур Калифорнии-2019 колумбийский гонщик собирается использовать в качестве подготовки к Тур де Франс-2019.

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Ригоберто Уран: «Около недели или двух назад врач сказал мне, что я снова могу участвовать в гонках. Плечо в порядке, боли нет. Я ходил на физиопроцедуры. У меня больше болела спина, чем плечо, но теперь всё в порядке. Это означает, что я могу вернуться к регулярным тренировкам.

Три недели назад я снова выехал на шоссе на велосипеде. Сейчас всё идёт хорошо. Врачи так же сказали мне, что у меня всё отлично.Я в Колумбии, тренируюсь в горах, работаю на высоте, готовлюсь к гонке. Мне не терпится поскорее вернуться в пелотон.

В этом году выступал в гонках очень мало, ощущения такие, что я только тренируюсь. Мне нравится быть в гонке, с нетерпением жду встречи с командой.

Я вернусь на Туре Калифорнии. Моя цель – подойти к старту Тур де Франс в хорошей форме».