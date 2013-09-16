Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужден досрочно завершить сезон из-за операции

Сэму Оомену предстоит операция из-за проблем с подвздошной артерией

Сэм Оомен (Sam Oomen) вынужден досрочно завершить сезон из-за предстоящей операции на подвздошной артерии. У 23-летнего голландского гонщика команды Sunweb было выявлено нарушение кровотока подвздошной артерии в области паха. После периода консервативного лечения, которое не принесло результатов, Сэму Оомену предстоит операция. Её смогут провести лишь через шесть недель, потому что сейчас гонщик восстанавливается после перелома бедра, полученного во время Джиро д’Италия-2019.

Врач команды Sunweb Камил Алдерсхоф (Camiel Aldershof): «У Сэма диагностировано ухудшение кровотока подвздошной артерии левой ноги. Он страдал от потери мощности и болей в ноге, из-за чего мы в течение нескольких месяцев искали причины его состояния. В попытке решить проблему мы применяли многочисленные методы лечения – и физиотерапию, и мануальную терапию. Также мы старались поменять его посадку на велосипеде.

Во время процесса лечения он показывал высокие результаты, что дало нам уверенность и позволило ввести его в состав на Джиро д’Италия-2019 перед самой гонкой. Но после того, как все наши консервативные способы лечения не принесли результата, мы решили, что единственным способ решить проблему раз и навсегда – операция. После неё Сэма ждёт относительно долгий период восстановления. Чтобы дать ему достаточно времени для этого, мы решили считать его сезон завершённым».

Сэм Оомен: «Как раз перед Джиро д’Италия-2019 я обнаружил, что у меня нарушение проходимости подвздошной артерии, что дало ответ на некоторые вопросы о моей левой ноге, возникшие за последние пару месяцев. Я всё ещё мог хорошо тренироваться и прилично выступать в гонках, таких, как Тиррено-Адриатико и Вольта Альгарве. Но мне было очень плохо во время разделок, ключевых моментах, где надо было прилагать большие усилия. Нога просто не работала, как должна была.

Мой сезон закончен, психологически это ощущается как крупная неудача, но вызывает облегчение факт, что найдена причина проблем и что есть надежда на избавление от них. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом суметь пройти два шага вперёд. Надеюсь, сейчас я именно так и делаю».