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Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужден досрочно завершить сезон из-за операции

Сэму Оомену предстоит операция из-за проблем с подвздошной артерией

 

 

  Сэм Оомен (Sam Oomen) вынужден досрочно завершить сезон из-за предстоящей операции на подвздошной артерии. У 23-летнего голландского гонщика команды Sunweb было выявлено нарушение кровотока подвздошной артерии в области паха.  После периода консервативного лечения, которое не принесло результатов, Сэму Оомену предстоит операция. Её смогут провести лишь через шесть недель, потому что сейчас гонщик восстанавливается после перелома бедра, полученного во время Джиро д’Италия-2019.

 

Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужден досрочно завершить сезон из-за операции

 

  Врач команды Sunweb Камил Алдерсхоф (Camiel Aldershof): «У Сэма диагностировано ухудшение кровотока подвздошной артерии левой ноги. Он страдал от потери мощности и болей в ноге, из-за чего мы в течение нескольких месяцев  искали причины его состояния. В попытке решить проблему мы применяли многочисленные методы лечения – и физиотерапию, и мануальную терапию. Также мы старались поменять его посадку на велосипеде.

 

  Во время процесса лечения он показывал высокие результаты, что дало нам уверенность и позволило ввести его в состав на Джиро д’Италия-2019 перед самой гонкой. Но после того, как все наши консервативные способы лечения не принесли результата, мы решили, что единственным способ решить проблему раз и навсегда –  операция. После неё Сэма ждёт относительно долгий период восстановления. Чтобы дать ему достаточно времени для этого, мы решили считать его сезон завершённым».

 

  Сэм Оомен: «Как раз перед Джиро д’Италия-2019 я обнаружил, что у меня нарушение проходимости подвздошной артерии, что дало ответ на некоторые вопросы о моей левой ноге,  возникшие за последние пару месяцев. Я всё ещё мог хорошо тренироваться и прилично выступать в гонках, таких, как Тиррено-Адриатико и Вольта Альгарве. Но мне было очень плохо во время разделок, ключевых моментах, где надо было прилагать большие усилия. Нога просто не работала, как должна была.

 

  Мой сезон закончен, психологически это ощущается как крупная неудача, но вызывает облегчение факт, что найдена причина проблем и что есть надежда на избавление от них. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом суметь пройти два шага вперёд. Надеюсь, сейчас я именно так и делаю».

 

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Теги к статье: Сэм Оомен Sam Oomen

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 30.06.2017

    У Ару было выявлено такое же заболевание и проведена операция буквально полтора месяца назад.Но он так быстро востановился, что примет в этом месяце в гонке и заявлен на Тур Д Франс. Так почему же у Оомена сезон уже закончился и предстоит долгий период востановления? Есть же время на вторую половину сезона? Вопрос?

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 00:25 | Регистрация: 16.09.2013

      Ответ: степень и площадь поражения сосуда может быть разной. Время выхода и восстановления после операции может быть разным и теоретически его не просчитать. И необходимость в гонщике на гонках тоже разная. Дают ему время на спокойное восстановление - спасибо им большое!

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 00:20 | Регистрация: 5.05.2018

    Поломка бедра ещё не прошла.

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Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

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Комментарии

  • Astanaforever
    Ричард Карапас может остаться ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Конечно соблазнится.Он же не глупый .Такой шанс упустить никто не захочет. Его семья сразу станет обеспеченной на долгие, долгие годы. Но, я думаю, что этот выстрел на Джиро был случайным. Если даже перейдет в Инеос, вообще станет просто титулованным, рядовым гонцом. Могу ошибаться.Вуэльта покажет каков он стабильный.
  • Двс
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (37)
    Двс-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    как гонщик - на своём уровне
    как человек - потерял лицо
    так и запомнится эта джира
    поздравляю
    Перед тобой что ли, не смеши...отдельные твои комменты впечатляли, честно.

    Цитата: uran
    А для меня "человечные" качества на первом месте.Вспомнить того же Лэнса, ведь не допинг главное в его истории, а как цинично он убирал неугодных, в суд за клевету подавал на прошлых приятелей. Хотя он и извинился, что его реабилитировало, частично.А Нибали душка не хватило на подиуме поздравить Роглича.
    У нибали душка не хватило? Да бросьте! С чего бы?

    Нибс выиграл тур потому что был сильнейшим на тот момент. Это раз. Остальные разговоры в пользу бедных.. это два. Третье: жалуетесь,
  • Двс
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (10)
    Двс-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Вот непонятно.
    П. Роглич - отличный раздельщик, вице-чемпион мира в этом виде.
     
    При этом заметно легче чем Т. Дюмулин, К. Фрум - но в горах на Джиро не мог удерживаться вместе с лидерами.
    Почему?
     
    То ли неправильно П. Роглича подготовили спортдиректора Jumbo-Visma к этой Джиро (как и всю команду)?
    То ли ещё что.
    Вот загадка!
     

     
     
     
    На мой взгляд, будь в скае или Астане выиграл бы.

    Скае
  • Shega
    Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужд ... (3)
    Shega-Фото
    Ответ: степень и площадь поражения сосуда может быть разной. Время выхода и восстановления после операции может быть разным и теоретически его не просчитать. И необходимость в гонщике на гонках тоже разная. Дают ему время на спокойное восстановление - спасибо им большое!
  • Mima
    Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужд ... (3)
    Mima-Фото
    Поломка бедра ещё не прошла.
  • Mima
    Ричард Карапас может остаться ... (2)
    Mima-Фото
    Инеос надеется купить. Интересно, соблазнится Карапакс?
  • Astanaforever
    Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужд ... (3)
    Astanaforever-Фото
    У Ару было выявлено такое же заболевание и проведена операция буквально полтора месяца назад.Но он так быстро востановился, что примет в этом месяце в гонке и заявлен на Тур Д Франс. Так почему же у Оомена сезон уже закончился и предстоит долгий период востановления? Есть же время на вторую половину сезона? Вопрос?
  • Sezar
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (22)
    Sezar-Фото

    Не знаю насчет Карапаса, а вот Ланда восстанавливается очень быстро. Вот такой супердоместик ему нужен. Вариант с Аркеа, ну что тут скажешь, ...ну не орел. Шел бы уж лучше в Трек, там ценят заслуженных пенсионеров.. ну или к розовым, там каа раз второго генеральщика не хватает. И команда на подъеме.

  • Anna P.
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (22)
    Anna P.-Фото
    Ох, я больше скажу - большинство болельщиков, смотрящих прыжки с трамплина, не умеют прыгать с трамплина!..
  • Gottliche_Recht
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (22)
    Gottliche_Recht-Фото

    Прочитав название, сразу вспомнилось видео с Овчинниковым:)

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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