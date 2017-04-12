Эстебан Чавес вернулся к тренировкам после травмы колена

Эстебан Чавес вернулся к тренировкам после травмы и готовится к дебюту на Тур де Франс-2017

Эстебан Чавес (Esteban Chaves) вернулся к тренировкам после травмы колена, помешавшей начать сезон в Европе. Месяц 27-летний колумбийский гонщик команды Orica-Scott не садился на велосипед. В этом сезоне он проехал лишь три гонки в Австралии в конце января – начале февраля, став призёром Тура Даун Андер-2017.

Чавесу пришлось отказаться от участия в чемпионате Колумбии. Но планы дебютировать на Тур де Франс-2017 не изменились. Колумбийский гонщик собирается вернуться в гонки на Туре Швейцарии или Критериуме Дофине в июне. Сейчас он восстанавливается в Колумбии.

В интервью Cyclingnews Эстебан Чавес рассказал, как проходит процесс восстановления.

Эстебан Чавес: «Колено сейчас в порядке, намного лучше, чем раньше. Травма была небольшой, я использовал время без велосипеда на то, чтобы поработать над собой в тех областях, которым не удавалось посвятить раньше время – плавание, тренажёрный зал, базовая физическая подготовка. Всё это уже помогло мне, в этот понедельник я вернулся на велосипед через месяц после перерыва. Боль полностью исчезла, но я всё ещё плохо чувствую себя на велосипеде. Хотя это нормально.

Я три или почти четыре недели не садился на велосипед, немного крутил педали на тренажёре дома. И ощущения неудобства на велосипеде нормальны после такого долгого перерыва. Телу нужно время, чтобы вернуться. Мне просто надо усиленно тренироваться. Это часть процесса, такой получился год. Главное – продолжать работать над восстановлением и не отчаиваться, иначе можно получить ещё одну травму.

Посмотрим, как я смогу проехать Критериум Дофине или Тур Швейцарии, а потом я впервые стартую на Тур де Франс. Это не секрет. Первая цель – принять участие в гонке. Возможно, мне будет тяжело на третьей неделе, потому что у меня к тому времени будет недостаточно гоночных километров в ногах, но посмотрим.

Мне не нравится менять планы, я люблю, когда блок гонок чередуется с тренировочным блоком. Но это не первая моя травма, и я не первый спортсмен с такой проблемой. Плохая полоса бывает, но именно в эти моменты проявляется настоящий спортсмен. Нет смысла расстраиваться.

В Колумбии отличные условия, я на дорогах, где привык тренироваться последние 15 лет, и я нахожусь на высоте. У меня есть с кем тренироваться – это мои друзья и брат. С моим весом всё в порядке, я не прибавил 20 кг, а только пару, что в порядке вещей, когда занимаешься в тренажёрном зале, как я».