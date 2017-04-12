VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Эстебан Чавес вернулся к тренировкам после травмы колена

Эстебан Чавес вернулся к тренировкам после травмы и готовится к дебюту на Тур де Франс-2017

 

   Эстебан Чавес (Esteban Chaves) вернулся к тренировкам после травмы колена, помешавшей начать сезон в Европе.  Месяц 27-летний колумбийский гонщик команды Orica-Scott не садился на велосипед. В этом сезоне он проехал лишь три гонки в Австралии в конце января – начале февраля, став призёром Тура Даун Андер-2017.

 

  Чавесу пришлось отказаться от участия в чемпионате Колумбии. Но  планы дебютировать на Тур де Франс-2017 не изменились. Колумбийский гонщик собирается вернуться в гонки на Туре Швейцарии или Критериуме Дофине в июне. Сейчас он восстанавливается в Колумбии.

 

  В интервью Cyclingnews Эстебан Чавес рассказал, как проходит процесс восстановления.

 

 

  Эстебан Чавес: «Колено сейчас в порядке, намного лучше, чем раньше. Травма была небольшой, я использовал время без велосипеда на то, чтобы поработать над собой в тех областях, которым не удавалось посвятить раньше время – плавание, тренажёрный зал, базовая физическая подготовка. Всё это уже помогло мне, в этот понедельник я вернулся на велосипед через месяц после перерыва. Боль полностью исчезла, но я всё ещё плохо чувствую себя на велосипеде. Хотя это нормально.

 

  Я три или почти четыре недели не садился на велосипед, немного крутил педали на тренажёре дома. И ощущения неудобства на велосипеде нормальны после такого долгого перерыва. Телу нужно время, чтобы вернуться. Мне просто надо усиленно тренироваться. Это часть процесса, такой получился год. Главное – продолжать работать над восстановлением и не отчаиваться, иначе можно получить ещё одну травму.

 

  Посмотрим, как я смогу проехать Критериум Дофине или Тур Швейцарии, а потом я впервые стартую на Тур де Франс. Это не секрет. Первая цель – принять участие в гонке. Возможно, мне будет тяжело на третьей неделе, потому что у меня к тому времени будет недостаточно гоночных километров в ногах, но посмотрим.

 

  Мне не нравится менять планы, я люблю, когда блок гонок чередуется с тренировочным блоком. Но это не первая моя травма, и я не первый спортсмен с такой проблемой. Плохая полоса бывает, но именно в эти моменты проявляется настоящий спортсмен. Нет смысла расстраиваться.  

 

  В Колумбии отличные условия, я на дорогах, где привык тренироваться последние 15 лет, и я нахожусь на высоте. У меня есть с кем тренироваться – это мои друзья и брат. С моим весом всё в порядке, я не прибавил 20 кг, а только пару, что в порядке вещей, когда занимаешься в тренажёрном зале, как я».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Эстебан Чавес Orica-Scott Esteban Chaves Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

12 - 16 апреля 2017

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Гонконг-2017

16 апреля 2017

Amstel Gold Race

17 - 21 апреля 2017

Tour of the Alps

19 апреля 2017

La Fleche Wallonne

23 апреля 2017

Liege-Bastogne-Liege


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 апреля

Etienne Van Empel (Roompot NL Loterij)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2017 (80)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)