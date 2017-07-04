Пьер Латур пропускает Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019 из-за травмы

Адриен

Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4) Так он же на Альгарве сейчас едет, на 15 месте в ГК.

Адриен

Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4) Шейхи ОАЭ Тур Омана НЕ "подомнут". Там свои "тараканы". Султан Омана принципиально не посещает Эмираты, после шпионского скандала у них чуть-чуть война между собой не началась, спасибо Кувейту - как посредник сумел это дело утихомирить... И денег своих достаточно, такое впечатление, что работают одни гастарбайтеры - индусы да пакистанцы... Хорошая страна, более "восточная" что ли, чем рафинированные Эмираты... На втором Евроспорте вроде планировали трансляции.

Адриен

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7) На вас не угодишь. То было плохо, что на Ару все работали, и как здорово, что его сейчас в Астане нет, и все начали проявляться. Теперь это уже стало недостатком. Вы уж как-нибудь определитесь... А что касаемо лидера на ГТ - а почему вы Луценко сбрасываете со счетов ? Ведь в этом плане наблюдается явный прогресс... Конечно,все может быть, и это не бесспорно, но потенциал, на мой взгляд, налицо.

EL-Fenomeno

Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4) Где шейхи там и деньги, а где деньги (много денег!) там и элита шоссейного велоспорта. Через год-другой смотри и Тур Омана под себя подомнут да сделают в феврале первый в истории 2-недельный Восточный ГТ. а Евроспорт показывает этот ОАЭ тур ?

Starch27

Tour cycliste international du ... (1) Интересно так заехали толпой. Хотя судя по профилю на последней горке хватало крутых участков. Интересно посмотреть как так вышло.

Astanaforever

Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4) Куда потерялся Вальгрен? До сих пор не стартовал? Неужто к классикам готовится? К омлупу где в прошлом году забрал его.

Student

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7) Цитата: Astanaforever Цитата: старт-шоссе 82 Сегодняшний этап очень красноречиво показал что главная проблема в Астане так и осталась не решонной. Есть классные гонщики, но нет главного, яркого лидера претендента на генерал в гранд-турах.Одного Лопеса мало. Очень многие команды на порядок ниже Астаны имеют двоих лидеров на три гранд тура......... что касаеться сегодняшнего этапа ,то ребята молодцы задачу минимум они выполнили , выбили Веленса и вывели в лидеры тура Фульсанга.... Йейтс молодец но на таком спуске действительно трудно догонять, спуск как взлетная полоса лети не хочу... Будем надееться что завтра Фульсанг возьмет свое.

Полностью согласен. Взрывных и долгоиграющих горняков нет как прежде были Нибали, Контадор, Ару.Лопес мне кажется идет на спад по форме. Его мало команде. А следующее поколение растить много время нужно и затрат. И кто его знает не убегут ли они в другие команды? Бюджет не самый роскошный, всех не удержишь. На грантуры команда не готова, сегодня я это понял.Так, что берут гонки кто сколько может. Полностью согласен. Взрывных и долгоиграющих горняков нет как прежде были Нибали, Контадор, Ару.Лопес мне кажется идет на спад по форме. Его мало команде. А следующее поколение растить много время нужно и затрат. И кто его знает не убегут ли они в другие команды? Бюджет не самый роскошный, всех не удержишь. На грантуры команда не готова, сегодня я это понял.Так, что берут гонки кто сколько может. Сегодня одно пишет, вчера другое. Что завтра то будет)))

kimi

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7) сомнительные сентенции. без особых доказательств. без обид но это как-то не слишком явно, в смысле ваши выводы. конечно, может и я не слишком в теме

Astanaforever

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7) Цитата: старт-шоссе 82 Сегодняшний этап очень красноречиво показал что главная проблема в Астане так и осталась не решонной. Есть классные гонщики, но нет главного, яркого лидера претендента на генерал в гранд-турах.Одного Лопеса мало. Очень многие команды на порядок ниже Астаны имеют двоих лидеров на три гранд тура......... что касаеться сегодняшнего этапа ,то ребята молодцы задачу минимум они выполнили , выбили Веленса и вывели в лидеры тура Фульсанга.... Йейтс молодец но на таком спуске действительно трудно догонять, спуск как взлетная полоса лети не хочу... Будем надееться что завтра Фульсанг возьмет свое.

Полностью согласен. Взрывных и долгоиграющих горняков нет как прежде были Нибали, Контадор, Ару. Лопес мне кажется идет на спад по форме. Его мало команде. А следующее поколение растить много время нужно и затрат. И кто его знает не убегут ли они в другие команды? Бюджет не самый роскошный, всех не удержишь. На грантуры команда не готова, сегодня я это понял. Так, что берут гонки кто сколько может. Полностью согласен. Взрывных и долгоиграющих горняков нет как прежде были Нибали, Контадор, Ару. Лопес мне кажется идет на спад по форме. Его мало команде. А следующее поколение растить много время нужно и затрат. И кто его знает не убегут ли они в другие команды? Бюджет не самый роскошный, всех не удержишь. На грантуры команда не готова, сегодня я это понял. Так, что берут гонки кто сколько может.

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Анталии-2019. Этап 3 (1) Хороший день ,и Шимон и Чикконе)))