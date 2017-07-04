Пьер Латур пропускает Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019 из-за травмы

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 18:23
Пьер Латур не примет участие в Туре Объединённых Эмиратов-2019 из-за перелома запястья
25-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Пьер Латур (Pierre Latour) не сможет принять участие в первом выпуске Тура Объединённых Арабских Эмиратов. Латур упал во время тренировки в Абу-Даби - попал колесом в выбоину на дороге и сломал запястье. Он вынужден вернуться во Францию, где ему проведут операцию. Пьера Латура в гонке заменит 22-летний нео-про Орельен Паре-Пентр (Aurelien Paret-Peintre).
Врач команды AG2R La Mondiale: «У Латура перелом левого запястья. Когда он вернётся во Францию, ему проведут операцию. Вернуться к работе он сможет, самое меньшее, через шесть недель».
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