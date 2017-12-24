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Перелом ключицы заставил Андреа Тафи отказаться от мечты проехать Париж-Рубэ-2019

52-летний Андреа Тафи сломал ключицу и отказался от участия в Париж-Рубэ-2019

 

 

  Андреа Тафи вынужден отказаться от своей мечты проехать Париж-Рубэ-2019 в год 20-летия своей победы на этой классике. В субботу, 16 марта, во время участия в местной велогонке в Тоскане Тафи упал и сломал левую ключицу.

 

   Бывший профессиональный велогонщик не нашёл команды, которая согласилась бы взять его в состав на Париж-Рубэ-2019, но в интервью Cyclingnews Андреа Тафи сказал, что ASO, организаторы классики, были готовы разрешить ему проехать с пелотоном 257 км дистанции. Но теперь об этом придётся забыть, и Андреа Тафи приедет на Париж-Рубэ в качестве почётного гостя и зрителя.

 

Перелом ключицы заставил Андреа Тафи отказаться от мечты проехать Париж-Рубэ-2019 

 

  Андреа Тафи: «Возможно, не судьба мне проехать Париж-Рубэ в последний раз. Невероятно, но это мой первый перелом. Жаль, но жизнь продолжается. Велоспорт учит, что надо всегда бороться, какой бы ни была неприятность. Я пожертвовал пятью месяцами жизни ради упорных тренировок, чтобы подготовиться к гонке. И я был готов, но теперь могу лишь зализывать раны и смотреть в будущее. Я не сожалею. Если бы это была обычная гонка, то я мог бы тренироваться на станке, и был бы конкурентоспособен. Но врачи не рекомендовали мне пытаться проехать по брусчатке всего через месяц после перелома.

 

  Меня обидела критика, потому что я никогда не хотел перетягивать на себя внимание от современных гонщиков или забрать место в команде у молодого спортсмена. Я просто хотел ещё на один день продлить участие в гонках, отметив всё хорошее, что есть в велоспорте. Мне хотелось всем показать, что мы можем гоняться даже когда нам больше 40.

 

  И перелом ключицы не помешает мне отметить праздник велоспорта. Я буду на старте Париж-Рубэ, а когда восстановлюсь, то всё равно буду кататься на велосипеде. Я люблю велоспорт и всегда буду радоваться всему, что этот спорт даёт нам всем».

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Теги к статье: Андреа Тафи Париж-Рубэ

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 24.12.2017

    Скорее поправиться, вот где дух и пример для многих

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ОПРОС

Кто станет победителем Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • Бакеша
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    Бакеша-Фото
    Цитата: AAA
    не не и ни одного подиума в прошлом году на гранд турах не было.
    Вообще команда на февраль март, да?
    Цитата: AAA
    не не и ни одного подиума в прошлом году на гранд турах не было.
    Вообще команда на февраль март, да?
    Ну, канешна, в прошлом году весь подиум во всех ГТ занимали северо-корейские велогонщики
  • rude_rider
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    rude_rider-Фото
    это типа что было? плохо скрытая зависть или фобия? да вы батернька ясновидец как грамотно спрогнозировали
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перелом ключицы заставил Андре ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорее поправиться, вот где дух и пример для многих
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ronde van Drenthe-2019. Женска ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачное приобретение у рийса, погода такая дождливая. Рубятся как мужики, дистанция и фотофиниш тому пример
  • M-07
    Париж-Ницца-2019. Этап 7 (19)
    M-07-Фото
    Да, были, увы, ненавижу эту фигню с авторскими правами, Евроспорт вообще обнаглел с этим, но конечно, не только Евроспорт. Обзор гонок от них на ютубе - это издевательство.
  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    GTX-Фото
    Интересная ситуация накануне разделки. 25 секунд на 10 км, хватит или нет Йейтсу?
  • AAA
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    AAA-Фото

    не не и ни одного подиума в прошлом году на гранд турах не было.
    Вообще команда на февраль март, да?

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    Sezar-Фото

    Вообще-то неплохо на каждом Туре устроить этапчик по типу ЛБЛ.

  • kwwk
    Париж-Ницца-2019. Этап 8 (8)
    kwwk-Фото
    Аргумент один - не терять колесо Фрума!!!
  • ktilp-12
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    ktilp-12-Фото

     Молодец Якоп!!! Создается отличный тандем с Алексеем, для работы на классиках. Удачи.

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