Перелом ключицы заставил Андреа Тафи отказаться от мечты проехать Париж-Рубэ-2019 

52-летний Андреа Тафи сломал ключицу и отказался от участия в Париж-Рубэ-2019

Андреа Тафи вынужден отказаться от своей мечты проехать Париж-Рубэ-2019 в год 20-летия своей победы на этой классике. В субботу, 16 марта, во время участия в местной велогонке в Тоскане Тафи упал и сломал левую ключицу.

Бывший профессиональный велогонщик не нашёл команды, которая согласилась бы взять его в состав на Париж-Рубэ-2019, но в интервью Cyclingnews Андреа Тафи сказал, что ASO, организаторы классики, были готовы разрешить ему проехать с пелотоном 257 км дистанции. Но теперь об этом придётся забыть, и Андреа Тафи приедет на Париж-Рубэ в качестве почётного гостя и зрителя.

Андреа Тафи: «Возможно, не судьба мне проехать Париж-Рубэ в последний раз. Невероятно, но это мой первый перелом. Жаль, но жизнь продолжается. Велоспорт учит, что надо всегда бороться, какой бы ни была неприятность. Я пожертвовал пятью месяцами жизни ради упорных тренировок, чтобы подготовиться к гонке. И я был готов, но теперь могу лишь зализывать раны и смотреть в будущее. Я не сожалею. Если бы это была обычная гонка, то я мог бы тренироваться на станке, и был бы конкурентоспособен. Но врачи не рекомендовали мне пытаться проехать по брусчатке всего через месяц после перелома.

Меня обидела критика, потому что я никогда не хотел перетягивать на себя внимание от современных гонщиков или забрать место в команде у молодого спортсмена. Я просто хотел ещё на один день продлить участие в гонках, отметив всё хорошее, что есть в велоспорте. Мне хотелось всем показать, что мы можем гоняться даже когда нам больше 40.

И перелом ключицы не помешает мне отметить праздник велоспорта. Я буду на старте Париж-Рубэ, а когда восстановлюсь, то всё равно буду кататься на велосипеде. Я люблю велоспорт и всегда буду радоваться всему, что этот спорт даёт нам всем».