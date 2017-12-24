Бен Свифт упал во время тренировки на Тенерифе

Бен Свифт получил травму селезёнки после падения на тренировке



31-летний британский гонщик команды Sky Бен Свифт получил серьёзные травмы во время падения на тренировке. Как сообщает команда Sky, на Тенерифе Свифт вместе с Герантом Томасом выехал на тренировку 20 февраля. Колесо велосипеда Бена Свифта попало на камень во время спуска, и он сильно ударился при падении. Рентген не выявил переломов, но гонщик был помещён в палату интенсивной терапии из-за кровотечения, вызванного травмой селезёнки.

В пресс-релизе команды Sky говорится: «Бен Свифт получил многочисленные ушибы. Сканирование не выявило переломов. Но травма селезёнки стала причиной кровотечения, которое было остановлено. Из-за опасений, что кровотечение вновь начнётся, Свифт останется под тщательным наблюдением следующие несколько дней».

Врач команды Sky Иньиго Сарриеги: «Свифти довольно тяжело упал во время тренировки. Хорошо, что он не потерял сознания, осознавал, что произошло. Мы продолжим следить за его состоянием. Через сутки после падения он чувствует себя намного лучше».

Бен Свифт: «Я всё ещё в палате интенсивной терапии. Но надеюсь, что завтра меня переведут в обычную. Они остановили кровотечение в селезёнке, теперь просто следят за состоянием. Помимо этого у меня раны на лице и ссадины».