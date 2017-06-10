Андре Грайпель пропустит весенние гонки из-за перелома ключицы

Андре Грайпель пропускает весенние классики из-за сложного перелома левой ключицы

Андре Грайпелю (Andre Greipel ) была успешно проведена операция на левой ключице, которую 35-летний немецкий гонщик команды Lotto Soudal сломал во время падения на классике Милан-Сан-Ремо-2018. Грайпель упал на финальных 4 км гонки, на спуске с Поджио, когда у ехавший впереди его товарища по команде Яспера де Бюста (Jasper De Buyst) проскользнуло переднее колесо велосипеда, и он упал, сбив Андре Грайпеля. Немецкий велогонщик получил осложнённый перелом левой ключицы, что потребовало фиксации пластиной и 10 винтами.

Андре Грайпель: «Не так я хотел закончить Милан-Сан-Ремо, два завала на последних 4 км гонки оставили потрясающую работу команды Lotto Soudal без результата.

Доктор Тон Клас (Toon Claes) сказал, что операция была сложной, но прошла успешно. Ключица сломалась на несколько частей. Но я уже утром был дома (19 марта). В ближайшую неделю мне придётся оставить велосипед, а потом всё зависит от того, насколько мне будет больно. Я могу начать тренироваться на станке. В следующие недели не смогу принять участие в гонках, постараюсь быть терпеливым и ни с чем не торопиться.

Когда упал, сразу почувствовал, что ключица сломана. Сканирование в больнице Ниццы в субботу это подтвердило. Велогонщик всегда надеется на чудо, думал, что смогу стартовать на классиках, но все надежды быстро развеялись. В течение следующих недель мне надо будет отдыхать и восстанавливаться, я приду поддержать команду на одну из гонок. К сожалению, такова жизнь в велоспорте.

Первое разочарование я преодолел, хочу сказать, что никогда ещё я так гладко не поднимался на Чипрессу и Поджио. В этот раз из гонки меня выбросил не подъём, а спуск. Несмотря на то, что я перед этим упал в зоне питания и потом догонял на Туркино, чувствовал себя отлично. Между Чипрессой и Поджио мы находились в первых рядах пелотона, со мной были пять товарищей по команде, которые вывезли меня на Поджио на идеальную позицию, а после прохождение вершины Поджио со мной оставались Яспер Де Бюст и Йенс Дебюссер.

Конечно, атака Нибали была очень мощной. Снимаю шляпу перед ним за то, что удержался до финиша при таком встречном ветре! Но я бы предпочёл спринт на Виа Рома. Эта гонка идеальна для спринтеров, и на последние два часа гонки выглянуло солнце, я никогда ещё не был в такой хорошей форме на классике».