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Виннер Анакона - победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Виннер Анакона, Жулиан Алафилипп, Ремко Эвенпул о Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019

 

  30-летний колумбийский гонщик команды Movistar Виннер Анакона одержал первую в карьере победу в генеральной классификации многодневной гонки. После победы на королевском 5-м этапе Виннер Анакона удержал майку лидера до конца гонки и поднялся на высшую ступень подиума Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019.

 

  26-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп, победитель двух этапов гонки, стал призёром Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019, заняв 2-е место. На третью ступень подиума поднялся победитель аргентинской гонки прошлого года, 42-летний испанский гонщик континентальной команды Medellin Оскар Севилья.

 

  19-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенпул завершил Вуэльту провинции Сан-Хуан-2019 10-ке генеральной классификации и стал победителем классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

Виннер Анакона - победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Виннер Анакона - победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

 

 

  Виннер Анакона: «Мы не могли праздновать до финиша последнего этапа, а теперь всё закончено. Я чувствую себя таким счастливым и одновременно испытываю облегчение, что смог финишировать. Это моя первая победа на многодневной гонке, надеюсь, не последняя. Она стала прекрасным подтверждением, что мы правильно готовились к этому сезону. Победа в 2019 году была моей тайной целью на этот сезон.

 

  Самая важная победа? Думаю, этап Вуэльты Испании, моя первая победа на этапе Гран-тура. Но этот успех на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019 тоже важен. Здесь были талантливые соперники, решительно настроенные на старте сезона. Я получил уверенность перед тем, что будет в сезоне дальше.

 

  Мы смогли преодолеть вчерашний, 6-й этап, после очень тяжёлого восхождения на Колорадо. Погода была ужасной, с сильным ветром, и многие команды пытались осложнить нам гонку. Но мы защитили майку лидера. Думали, что сегодня, на 7-м этапе, будет полегче, потому что работали спринтерские команды, не успевшие побороться за победу вчера. Скорость с самого старта была высокой, так что я не мог наслаждаться майкой лидера, пока не пересёк финиш. Безмерно благодарен моим товарищам по команде, которые сделали всё, чтобы защитить меня. Великолепная команда сделала возможной мою победу на этой гонке.

 

  С тех пор, как я подписал контракт с командой Movistar, Эусебио Унсуэ всегда чётко давал мне понять, какова моя роль. Я это полностью принимаю, но с другой стороны я не отпускал мысль о личном успехе. Хотя моя задача работать на лидеров на ключевых гонках, я всегда старался не упустить шанс, когда он представится. Такой успех даёт ощущение своей ценности, хочется приложить все силы, работая на других. Эту победу посвящаю семье и детям, которые всегда меня поддерживали, они радость моей жизни, помогают мне двигаться вперёд».

 

Виннер Анакона - победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Виннер Анакона - победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

 

  Жулиан Алафилипп: «Я впервые здесь, гонка принесла хороший опыт. Я рад  своим победам на этапах, атмосфере, которую создавали болельщики. Мне было очень приятно начать сезон с двумя победами и подиумом. После гонки у меня нет сожалений, потому что и я, и команда, сделали всё возможное».

 

  Ремко Эвенпул: «Команда великолепно работала всю неделю, можем радоваться тому, чего достигли. Я стартовал здесь без особых ожиданий, потому что нахожусь не в лучшей форме. Поэтому зелёная майка, подиум на этапе и 9-е место в общем зачёте – это здорово. Я горжусь тем, что сделал на этой гонке, чему научился. Старт сезона получился великолепным, надеюсь, продолжу двигаться по нарастающей».

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Теги к статье: Виннер Анакона Winner Anacona Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:20 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Earl57
    Там гонка не столько на Альто Колорадо решается, сколько на разделке. А гору в прошлом году, например, даже Филиппо Ганна выдержал, несмотря на свои габариты.

    И всё-таки решающим стал этап именно с ФИНИШем Альто Колорадо. Жульен неплох был на разделке, но до 1 места не хватило.

    И хотется отметить юного Ремко, взял лучшего молодого + в итоге заехал в ТОП 10 

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:48 | Регистрация: 7.12.2014

    Ну Алафилип не в первый раз теряет на длинных, но не крутых подъемах. Он взрывной гонщик и ему хорошо подходят короткие крутые стенки. А на 18 км ему не хватает выносливости. 

    Зато потерявший на разделке Оскар Севилья (годы неумолимо берут своё) на длинном подъеме наоборот приобрел и поднялся в генерале. На Альто Колорадо он всегда хорошо выступает, эта гора ему подходит.

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6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Earl57
    Виннер Анакона - победитель Ву ... (2)
    Earl57-Фото

    Ну Алафилип не в первый раз теряет на длинных, но не крутых подъемах. Он взрывной гонщик и ему хорошо подходят короткие крутые стенки. А на 18 км ему не хватает выносливости. 

    Зато потерявший на разделке Оскар Севилья (годы неумолимо берут своё) на длинном подъеме наоборот приобрел и поднялся в генерале. На Альто Колорадо он всегда хорошо выступает, эта гора ему подходит.

  • EL-Fenomeno
    Виннер Анакона - победитель Ву ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Там гонка не столько на Альто Колорадо решается, сколько на разделке. А гору в прошлом году, например, даже Филиппо Ганна выдержал, несмотря на свои габариты.

    И всё-таки решающим стал этап именно с ФИНИШем Альто Колорадо. Жульен неплох был на разделке, но до 1 места не хватило.

    И хотется отметить юного Ремко, взял лучшего молодого + в итоге заехал в ТОП 10 

  • SVS
    Герман Николас Тивиани – побед ... (4)
    SVS-Фото
    Прекрасно сказано! Совершенно с Вами согласен. ИМХО, именно Саган, а не самизнаетекто :-) со всеми его победами - наиболее яркая фигура современного велоспорта.
    Именно такой человек нужен, ИМХО, чтобы люди продолжали смотреть велоспорт не только из-за красот пейзажей..
  • Sm1T
    Сэм Беннетт – победитель 7 эта ... (1)
    Sm1T-Фото

    Сэм продавил. Баса тоже был подающий надежды спринтер. теперь развозящий, тоже дело

     

  • Shalam s Urala
    Первая победа Марселя Киттеля ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    ну контракт заканчивается, надо что-то изображать..

    интересно, запрещает ли ему шампуневый контракт стрижку наголо? )

  • sixpack
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (1)
    sixpack-Фото

    что-то новый сезон начинается как прошлые два. Выше всех заехал ровный Ровный, потенциальные лидеры отвалили на несколько минут.

  • sixpack
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    sixpack-Фото

    Цитата: close2you
    Правда не было спринтеров нормальных )) а так ладно )

     

    это не равнинный этап ТДФ с холмиком 4 категории в серединке, а однодневка с неплохим для начала года рельефом, на котором выжить удалось не всем.Так что победа над Кристофом и Деге в такой ситуации уже говорит о нормальном состоянии Марса. Он и в лучшие годы выпадал одним из первых на любом пригорке. 

  • Rokka
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    Rokka-Фото
    Цитата: close2you
    Правда не было спринтеров нормальных )) а так ладно )
    Грайпель, Кристофф тоже были здесь, но в 10ку не попали. Так что победа Киттеля вполне весомая
  • levonardo
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    levonardo-Фото
    И теперь победа не победа?
  • close2you
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    close2you-Фото
    Правда не было спринтеров нормальных )) а так ладно )

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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