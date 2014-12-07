Виннер Анакона - победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Виннер Анакона, Жулиан Алафилипп, Ремко Эвенпул о Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019

30-летний колумбийский гонщик команды Movistar Виннер Анакона одержал первую в карьере победу в генеральной классификации многодневной гонки. После победы на королевском 5-м этапе Виннер Анакона удержал майку лидера до конца гонки и поднялся на высшую ступень подиума Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019.

26-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп, победитель двух этапов гонки, стал призёром Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019, заняв 2-е место. На третью ступень подиума поднялся победитель аргентинской гонки прошлого года, 42-летний испанский гонщик континентальной команды Medellin Оскар Севилья.

19-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенпул завершил Вуэльту провинции Сан-Хуан-2019 10-ке генеральной классификации и стал победителем классификации лучшего молодого гонщика.

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

Виннер Анакона: «Мы не могли праздновать до финиша последнего этапа, а теперь всё закончено. Я чувствую себя таким счастливым и одновременно испытываю облегчение, что смог финишировать. Это моя первая победа на многодневной гонке, надеюсь, не последняя. Она стала прекрасным подтверждением, что мы правильно готовились к этому сезону. Победа в 2019 году была моей тайной целью на этот сезон.

Самая важная победа? Думаю, этап Вуэльты Испании, моя первая победа на этапе Гран-тура. Но этот успех на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019 тоже важен. Здесь были талантливые соперники, решительно настроенные на старте сезона. Я получил уверенность перед тем, что будет в сезоне дальше.

Мы смогли преодолеть вчерашний, 6-й этап, после очень тяжёлого восхождения на Колорадо. Погода была ужасной, с сильным ветром, и многие команды пытались осложнить нам гонку. Но мы защитили майку лидера. Думали, что сегодня, на 7-м этапе, будет полегче, потому что работали спринтерские команды, не успевшие побороться за победу вчера. Скорость с самого старта была высокой, так что я не мог наслаждаться майкой лидера, пока не пересёк финиш. Безмерно благодарен моим товарищам по команде, которые сделали всё, чтобы защитить меня. Великолепная команда сделала возможной мою победу на этой гонке.

С тех пор, как я подписал контракт с командой Movistar, Эусебио Унсуэ всегда чётко давал мне понять, какова моя роль. Я это полностью принимаю, но с другой стороны я не отпускал мысль о личном успехе. Хотя моя задача работать на лидеров на ключевых гонках, я всегда старался не упустить шанс, когда он представится. Такой успех даёт ощущение своей ценности, хочется приложить все силы, работая на других. Эту победу посвящаю семье и детям, которые всегда меня поддерживали, они радость моей жизни, помогают мне двигаться вперёд».

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

Жулиан Алафилипп: «Я впервые здесь, гонка принесла хороший опыт. Я рад своим победам на этапах, атмосфере, которую создавали болельщики. Мне было очень приятно начать сезон с двумя победами и подиумом. После гонки у меня нет сожалений, потому что и я, и команда, сделали всё возможное».

Ремко Эвенпул: «Команда великолепно работала всю неделю, можем радоваться тому, чего достигли. Я стартовал здесь без особых ожиданий, потому что нахожусь не в лучшей форме. Поэтому зелёная майка, подиум на этапе и 9-е место в общем зачёте – это здорово. Я горжусь тем, что сделал на этой гонке, чему научился. Старт сезона получился великолепным, надеюсь, продолжу двигаться по нарастающей».