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Том Боонен завершил карьеру велогонщика

Финишировав на Париж-Рубэ-2017, Том Боонен поставил точку в своей карьере велогонщика

 

  Том Боонен  (Tom Boonen) завершил свою карьеру на Париж-Рубэ-2017, где финишировал во второй группе и занял 13-е место. 36-летний бельгийский гонщик ещё в прошлом году говорил, что завершит 15-летнюю карьеру велогонщика даже в том случае, если в пятый раз выиграет Париж-Рубэ. Он не стал пятикратным победителем Париж-Рубэ, но и четыре победы в «Северном Аду» на данный момент недостижимы для большинства гонщиков. Это удалось лишь Роже де Вламинку (1972, 1974, 1975, 1977).

 

 

Том Боонен завершил карьеру велогонщика

 Первая победа Тома Боонена на Париж-Рубэ в 2005 году

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Почти всю свою карьеру с 2003 года Том Боонен выступал в одной команде – бельгийской команде Quick Step под руководством Патрика Лефевра. За это время он одержал 113 побед – Том Боонен надевал майку чемпиона мира, трижды поднимался на первую ступень подиума Тура Фландрии, стал четырёхкратным победителем Париж-Рубэ, трёхкратным победителем Гент-Вевельгем, пятикратным – Е3 Фландерен, трёхкратным – Курне-Брюссель-Курне, выиграл 6 этапов Тур де Франс и 2 этапа Вуэльты Испании.

 

  После финиша Париж-Рубэ Том Боонен не стал делать круг почёта по знаменитому велодрому, и в интервью журналистам канала Sporza сказал, что бороться из второй группы за шестое место посчитал бессмысленным.

 

Том Боонен завершил карьеру велогонщика

 Том Боонен завершил карьеру велогонщика

 Photo © ASO/P.Ballet

 

  Том Боонен: «Последние несколько недель в плане эмоций были как «американские горки», но я даже не представлял себе, что на старте будет настолько потрясающе. Болельщики фантастические, хочу поблагодарить их за то, что были со мной последние 15 лет. Если честно, я не думал сегодня о том, что завершаю карьеру, все мысли были только о борьбе за победу. И лишь за 5 километров до финиша я подумал, что это последние километры моей карьеры.

 

  Шестое место ничего не значит, весь день мы ехали позади. Когда начали спринт, я подумал, зачем бороться. Я рад, что доехал, но эта была гонка не за победой. За мной всё время следил Дегенкольб, считаю, что он проехал самую трусливую гонку своей жизни.

 

  На последних 15 км был шанс побороться, но позади группы лидеров не было команды, способной что-то сделать. Только в финальной части команда Lotto Soudal начала работать, потому что переложился Грайпель. И они хорошо работали, но были единственными. Это Париж-Рубэ, никогда не знаешь, что получится.

 

  Я сам сказал Штыбару ехать вперёд. Весь день я не был в суперформе. На секторах, подходящих для атак, был встречный ветер. Штыбар получил чуть больше свободы, чем я, а потом мы разыграли наши карты. Обстоятельства гонки выдвинули Штыби вперёд. Просвет можно было закрыть, он держался около 30 – 40 секунд, но когда есть отрыв, позади всегда сразу начинают сбавлять скорость. В конце все настолько устали, что никто не был способен переложиться.

Tom Boonen завершил карьеру велогонщика

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Для меня гонка прошла как всегда, я ничего не ожидал после финиша. Финал был тяжёлым, все хотели остаться со мной. И я доволен результатом, доволен своей последней гонкой.

 

  У меня не было ни минуты сожалений. Я считаю эту гонку лучшей в мире, я люблю её. И мне просто пришло время заканчивать. Я думаю об этом с прошлого года. Я всё ещё могу хорошо ехать гонки, если мотивировать себя, то смог бы, например, хорошо выступить на чемпионате мира. Но пора уходить. Я счастлив, что, наконец, пришёл этот день».

 

Результаты Париж-Рубэ-2017

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Теги к статье: Том Боонен Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Владимир

    tulasprint

    Сегодня, 17:28 | Регистрация: 14.02.2010

    будет нехватать Тома на париж рубе!

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 18.09.2014

    Какие же молодые эти ветераны! Даже представить не могу, что испытываешь в 36 лет, заканчивая карьеру.
    Пелотон остался еще без одной звезды. Понятно, конечно, что все течет, все меняется, но как же это грустно.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 15.04.2010

    Том лигенда Париж Рубе, его победы были красивые, но время своё берёт и ветераны уходят, а на их место приходят новые лидеры.

  4. Имя: Антонио

    Grinta

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 27.09.2010

    За мной всё время следил Дегенкольб, считаю, что он проехал самую трусливую гонку своей жизни.

     

    Так и есть. За последние 100 км как ни показывали Тома, тут же у него на колесе как приклеенный и Джон. Я симпатизирую обоим гонщикам, но тут согласен с Бооненом - это трусливая гонка в исполнении немца.

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Комментарии

  • Grinta
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (4)
    Grinta-Фото

    За мной всё время следил Дегенкольб, считаю, что он проехал самую трусливую гонку своей жизни.

     

    Так и есть. За последние 100 км как ни показывали Тома, тут же у него на колесе как приклеенный и Джон. Я симпатизирую обоим гонщикам, но тут согласен с Бооненом - это трусливая гонка в исполнении немца.

  • Grinta
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (53)
    Grinta-Фото

    Отлично, что наконец свой Монумент взял Грег. Я очень рад, он действительно лучший этой весной.

     

    Штыбар. Не победитель. Не психология победителя и не харизма победителя.

     

    Лангевельд умница, вспомнил своё бравое прошлое. Почётно.

     

    Тому спасибо. Нет, СПАСИБО.

     

    ОСС!!! Нет слов, это самый элитный грегари, которого я только могу представить. (А, ну, есть ещё Кири :))

     

    Я уже писал здесь не раз насчёт Москона. Новая суперзвезда потенциально растёт (очень надеюсь на это). 22 года - 15 на Фландрии, 5-й на Рубе. И это в Скай. Какой Стэннард, зачем Роу. Вот же, готовый капитан. Просто блеск.

     

    Стёйвен, Грайпель, Демар - очень достойная гонка. Особенно Горилла удивил.

     

    Что ни говорите, гонка вышла отличной.

  • EL-Fenomeno
    Олимпийский чемпион побеждает ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Король булыги)) bel такой вот kingmail1
    ГВА

  • Николай Н.
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Том лигенда Париж Рубе, его победы были красивые, но время своё берёт и ветераны уходят, а на их место приходят новые лидеры.

  • Александра
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (4)
    Александра-Фото

    Какие же молодые эти ветераны! Даже представить не могу, что испытываешь в 36 лет, заканчивая карьеру.
    Пелотон остался еще без одной звезды. Понятно, конечно, что все течет, все меняется, но как же это грустно.

  • tulasprint
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (4)
    tulasprint-Фото

    будет нехватать Тома на париж рубе!

  • velodoctor
    Олимпийский чемпион побеждает ... (4)
    velodoctor-Фото

    Можно написать так - Бонен 6 12, Спартак 10 13, ГВА 17.  

  • allb46
    Олимпийский чемпион побеждает ... (4)
    allb46-Фото

    Значит заслужил своим трудом такой (фарт) как у него в этом году. Он большой молодец, и труженник.

  • allb46
    Петер Саган завершил кампанию ... (16)
    allb46-Фото

    Здравствуйте всем. Всё правильно... Деньги решают всё или почти всё, Пете перешёл в БОРА за очень хорошие деньги, это наверное не менее половина бюджета всей команды, а на остальную половину набрали то, что смогли оплатить, и по большому счету команда действительно слабая, её нельзя сравнить ни BMC  ни с Квикстепом, где может нет таких ярких звезд как Пете, (Том уже сошёл) но есть хорошо построенная команда, это мы увидели на Северных классиках, может по этому Пете и приходилось так рваться, что на Рубе уже не хватило сил, а начнуться Туры, там есть другие очень хорошие игроки: Скай, Мувистар, где тоже, очень хорошие доведённые до ума команды, так, что я думаю, что у Боры шансов мало. Пете может брать этаты, за счет спринтов, как было в прошлом году, "но один в поле не воин" это прежде всего командный спорт, а у него пока такой команды нет. Если спонсоры Боры в следующем сезоне найдут еще денег, то смогут пригласить толковых и сильных ребят для Пете, тогда всё может измениться, Квикстеп тоже не всегда как классно работали, но пришло их время, может и Бора созреет как команда в будущем. 

  • HastaManana
    Олимпийский чемпион побеждает ... (4)
    HastaManana-Фото

    Нисколько не умаляя заслуги чемпиона, спешу заметить, что Грегу потребовалось 17 километров, хвост из техничек и работа команды чтобы добрать группу и передохнуть. А с Петей фэйл случился за 20 км до финиша. Это к слову о том, что один смог, а второй нет. В любом случае ГВА в этом году просто феноменален. Желаю ему завоевать радужный трофей.

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5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
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