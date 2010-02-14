 Том Боонен завершил карьеру велогонщика

Финишировав на Париж-Рубэ-2017, Том Боонен поставил точку в своей карьере велогонщика

Том Боонен (Tom Boonen) завершил свою карьеру на Париж-Рубэ-2017, где финишировал во второй группе и занял 13-е место. 36-летний бельгийский гонщик ещё в прошлом году говорил, что завершит 15-летнюю карьеру велогонщика даже в том случае, если в пятый раз выиграет Париж-Рубэ. Он не стал пятикратным победителем Париж-Рубэ, но и четыре победы в «Северном Аду» на данный момент недостижимы для большинства гонщиков. Это удалось лишь Роже де Вламинку (1972, 1974, 1975, 1977).

Первая победа Тома Боонена на Париж-Рубэ в 2005 году

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Почти всю свою карьеру с 2003 года Том Боонен выступал в одной команде – бельгийской команде Quick Step под руководством Патрика Лефевра. За это время он одержал 113 побед – Том Боонен надевал майку чемпиона мира, трижды поднимался на первую ступень подиума Тура Фландрии, стал четырёхкратным победителем Париж-Рубэ, трёхкратным победителем Гент-Вевельгем, пятикратным – Е3 Фландерен, трёхкратным – Курне-Брюссель-Курне, выиграл 6 этапов Тур де Франс и 2 этапа Вуэльты Испании.

После финиша Париж-Рубэ Том Боонен не стал делать круг почёта по знаменитому велодрому, и в интервью журналистам канала Sporza сказал, что бороться из второй группы за шестое место посчитал бессмысленным.

Photo © ASO/P.Ballet

Том Боонен: «Последние несколько недель в плане эмоций были как «американские горки», но я даже не представлял себе, что на старте будет настолько потрясающе. Болельщики фантастические, хочу поблагодарить их за то, что были со мной последние 15 лет. Если честно, я не думал сегодня о том, что завершаю карьеру, все мысли были только о борьбе за победу. И лишь за 5 километров до финиша я подумал, что это последние километры моей карьеры.

Шестое место ничего не значит, весь день мы ехали позади. Когда начали спринт, я подумал, зачем бороться. Я рад, что доехал, но эта была гонка не за победой. За мной всё время следил Дегенкольб, считаю, что он проехал самую трусливую гонку своей жизни.

На последних 15 км был шанс побороться, но позади группы лидеров не было команды, способной что-то сделать. Только в финальной части команда Lotto Soudal начала работать, потому что переложился Грайпель. И они хорошо работали, но были единственными. Это Париж-Рубэ, никогда не знаешь, что получится.

Я сам сказал Штыбару ехать вперёд. Весь день я не был в суперформе. На секторах, подходящих для атак, был встречный ветер. Штыбар получил чуть больше свободы, чем я, а потом мы разыграли наши карты. Обстоятельства гонки выдвинули Штыби вперёд. Просвет можно было закрыть, он держался около 30 – 40 секунд, но когда есть отрыв, позади всегда сразу начинают сбавлять скорость. В конце все настолько устали, что никто не был способен переложиться.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Для меня гонка прошла как всегда, я ничего не ожидал после финиша. Финал был тяжёлым, все хотели остаться со мной. И я доволен результатом, доволен своей последней гонкой.

У меня не было ни минуты сожалений. Я считаю эту гонку лучшей в мире, я люблю её. И мне просто пришло время заканчивать. Я думаю об этом с прошлого года. Я всё ещё могу хорошо ехать гонки, если мотивировать себя, то смог бы, например, хорошо выступить на чемпионате мира. Но пора уходить. Я счастлив, что, наконец, пришёл этот день».