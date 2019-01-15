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Матей Мохорич: «В 2018 году я впервые попробовал себя в роли лидера команды»

Матей Мохорич об итогах сезона 2018 года и планах на будущее

 

 

  Первый сезон выступления словенского гонщика Матея Мохорича в команде Bahrain-Merida стал более чем успешным. Мохорич, которому в октябре исполнилось 24 года, одержал 7 побед, выиграв этап Джиро д’Италия, общий зачёт многодневных гонок Тур Германии и «БинкБанк Тур», а также стал чемпионом своей страны в групповой гонке.

 

  В интервью Cyclingnews Матей Мохорич подвёл итоги сезона 2018 года, а также поделился мыслями о том, правильно ли начинать выступать на профессиональном уровне в очень молодом возрасте.

 

Матей Мохорич: «В 2018 году я впервые попробовал себя в роли лидера команды»

 Photo ©Team Bahrain-Merida/Miwa Iiljma

 

  Матей Мохорич: «Думаю, у меня был самый успешный сезон. Я хорошо выступал с самого начала года, рано одержал победу (на классике GP Industria & Artigianato), хорошо проехал Страде Бьянке (11-е место) и Джиро д’Италия, помогая товарищам по команде.

 

  А вторая половина моего сезона получалась просто супер с победами в общем зачёте «БинкБанк Тура» и Тура Германии. Теперь с нетерпением жду следующего сезона.

 

  Команда хотела дать мне шанс поехать в качестве капитана гонку Мирового тура, так что выход на пик формы летом был тщательно спланирован. Я мог выбирать между Туром Польши и БинкБанк Туром и выбрал последний, потому что считаю, что гонки в Бельгии мне подходят больше. Я ещё не настолько хорош в горах, чтобы бороться с лучшими гонщиками, которые поехали Тур Польши после Тур де Франс. И результат доказал, что мой выбор был верным.

 

     Иметь потенциал для победы и побеждать в реальности – разные вещи. Я впервые попробовал себя в роли лидера, поэтому логично, что меня поддерживал не самый сильный состав команды. Думаю, в будущем, на гонках, которые я поставлю целью, команда будет помогать мне ещё больше.

Мне нравится быть капитаном команды.

 

   Думаю, я могу быть хорошим доместиком, когда нахожусь не в лучшей форме, и могу быть лидером, когда это необходимо. Считаю, что важно уважать товарищей по команде, и если они помогали тебе побеждать, то надо отплатить им своей помощью.

 

  Возможно, по физическим причинам становиться профессионалом очень рано – не лучшая идея (Прим. VeloLIVE - Матей Мохорич начал выступать в команде Мирового тура в 20 лет).

 

  Я не был полностью готов к профессиональной карьере, потому что находился на гораздо более низком уровне, чем другие гонщики Мирового тура. Но теперь я хорошо развит и психологически, и физически, накопил большой опыт.

 

  Мне всего 24, но следующий сезон будет шестым на уровне Мирового тура. Считаю, что у меня большое преимущество по сравнению с другими ребятами, которые стали профессионалами в этом возрасте. Я уже проехал большинство гонок, которые ставил целью. Я трижды проехал Джиро д’Италия, что отличает меня от новичка.

 

  Пока что я лишь раз принимал участие в Арденнских классиках, но теперь хочу проехать брусчатые классики. Надеюсь, моя программа гонок изменится, чтобы я мог попробовать поставить целью Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ. Если я хорошо выступлю весной, то меня могут взять в состав на Тур де Франс, и тогда это будет мой дебют на Большой Петле.

 

  Мне 24, поэтому следующий год будет для меня очень важен, это будет мой первый сезон, когда я со старта сезона буду выступать в значимой роли. С нетерпением жду этого,  потому что хочу продемонстрировать, что достиг того уровня, когда могу быть лидером команды».

 

  

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain-Merida

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Комментарии

  • Адриен
    Морено Мозер: «Если найду отве ... (2)
    Адриен-Фото

    Вообще, то что он говорит - НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ну как это так - "Теперь же я просто хочу участвовать в гонках ради своего удовольствия." - тогда уходи в любители !

  • Sezar
    Роман Барде о возможном участи ... (6)
    Sezar-Фото

    Он все говорит конечно верно. Но... интрига велоспорта-в борьбе против сильнейшего. С появлением поездов грантуры стали намного более горными. Да и в конце концов, развоз в гору никто не отменял. Если называть вещи своими именами Барде просто слабее в гору., потому и Джиро. В другой команде он мог бы стать сильнее, но... загубить свою карьеру в команде из своей страны-это конек французов-генеральщиков. Ну ок, хозяин барин.

  • Sezar
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (13)
    Sezar-Фото

    Странно это все слышать. Один из двух сильнейших гонщиков мира, входящий в самый результативный возраст не уверен, что хочет бороться на Туре. А ведь у него совсем немного времени, чтобы это сделать. Года 3 (Берналь, Соса, Погачар), максимум 5 (Хирши, Вацек и невероятный бельгиец), и все, можно забыть о Туре, да и  о Грантурах вообще. И останется одно воспоминание имени Энди Шлека, о суперталанте, который его потратил на какую-то по сути ерунду.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Морено Мозер: «Если найду отве ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Сейчас красного нальют и полетит. Далеко на дядек не похож.
  • Anna P.
    Давид Лопес (Sky) завершает ка ... (2)
    Anna P.-Фото
    Разделяю и поддерживаю!
  • Shalam s Urala
    Давид Лопес (Sky) завершает ка ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    конечно ноль. а чё тут накомментишь..

    ок. лирика - ON

    Давид - ты настоящий, скромный и преданный боец невидимого фронта. таких в пелотоне - большинство. многие из этого большинства не могут похвастать твоими успехами. многих будто бы вовсе нет. отдав себя, они уходят в тень ещё до начала картинки. но именно на таких всё и держится. только благодаря им у всякого победителя остаются силы поднять эту тяжелую бутыль и обдать толпу брызгами успеха. - вашего успеха!

    и самая главная загадка всех этих историй - чего стоят все эти брызгающиеся с высоты герои без вас.

    лирика OFF

    )

  • Shalam s Urala
    Компания Polartec завершает сп ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    это истинная правда - тот момент, когда впервые почувствуешь, что такое Polartec, остаётся с тобой на всю жизнь

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Polartec завершает сп ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,ну надеюсь все сложится у команды , ребята действительно толковые были
  • drevgen
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (7)
    drevgen-Фото

    Ура ! Это действительно самая главная Победа Года !

  • Shalam s Urala
    Роман Барде о возможном участи ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    в еготексте прям сквозит уверенность в своём горном ходе, откуда она?
    ну всё это вполне можно интерпретировать, как спокойное осознание им того простого факта, что если он и сможет составить конкуренцию реальным генералам, то - исключительно в крутых горах и для него желательна именно серия этапов.

    понятно, что это не такая сильная позиция, как у того же Фрума, который просто готовит себя к тому маршруту, который рисуют орги.

    Рома понимает и никак не скрывает, что он, увы, не так универсален, как хотелось бы.

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