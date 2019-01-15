Матей Мохорич: «В 2018 году я впервые попробовал себя в роли лидера команды»

Матей Мохорич об итогах сезона 2018 года и планах на будущее

Первый сезон выступления словенского гонщика Матея Мохорича в команде Bahrain-Merida стал более чем успешным. Мохорич, которому в октябре исполнилось 24 года, одержал 7 побед, выиграв этап Джиро д’Италия, общий зачёт многодневных гонок Тур Германии и «БинкБанк Тур», а также стал чемпионом своей страны в групповой гонке.

В интервью Cyclingnews Матей Мохорич подвёл итоги сезона 2018 года, а также поделился мыслями о том, правильно ли начинать выступать на профессиональном уровне в очень молодом возрасте.

Photo ©Team Bahrain-Merida/Miwa Iiljma

Матей Мохорич: «Думаю, у меня был самый успешный сезон. Я хорошо выступал с самого начала года, рано одержал победу (на классике GP Industria & Artigianato), хорошо проехал Страде Бьянке (11-е место) и Джиро д’Италия, помогая товарищам по команде.

А вторая половина моего сезона получалась просто супер с победами в общем зачёте «БинкБанк Тура» и Тура Германии. Теперь с нетерпением жду следующего сезона.

Команда хотела дать мне шанс поехать в качестве капитана гонку Мирового тура, так что выход на пик формы летом был тщательно спланирован. Я мог выбирать между Туром Польши и БинкБанк Туром и выбрал последний, потому что считаю, что гонки в Бельгии мне подходят больше. Я ещё не настолько хорош в горах, чтобы бороться с лучшими гонщиками, которые поехали Тур Польши после Тур де Франс. И результат доказал, что мой выбор был верным.

Иметь потенциал для победы и побеждать в реальности – разные вещи. Я впервые попробовал себя в роли лидера, поэтому логично, что меня поддерживал не самый сильный состав команды. Думаю, в будущем, на гонках, которые я поставлю целью, команда будет помогать мне ещё больше.

Мне нравится быть капитаном команды.

Думаю, я могу быть хорошим доместиком, когда нахожусь не в лучшей форме, и могу быть лидером, когда это необходимо. Считаю, что важно уважать товарищей по команде, и если они помогали тебе побеждать, то надо отплатить им своей помощью.

Возможно, по физическим причинам становиться профессионалом очень рано – не лучшая идея (Прим. VeloLIVE - Матей Мохорич начал выступать в команде Мирового тура в 20 лет).

Я не был полностью готов к профессиональной карьере, потому что находился на гораздо более низком уровне, чем другие гонщики Мирового тура. Но теперь я хорошо развит и психологически, и физически, накопил большой опыт.

Мне всего 24, но следующий сезон будет шестым на уровне Мирового тура. Считаю, что у меня большое преимущество по сравнению с другими ребятами, которые стали профессионалами в этом возрасте. Я уже проехал большинство гонок, которые ставил целью. Я трижды проехал Джиро д’Италия, что отличает меня от новичка.

Пока что я лишь раз принимал участие в Арденнских классиках, но теперь хочу проехать брусчатые классики. Надеюсь, моя программа гонок изменится, чтобы я мог попробовать поставить целью Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ. Если я хорошо выступлю весной, то меня могут взять в состав на Тур де Франс, и тогда это будет мой дебют на Большой Петле.

Мне 24, поэтому следующий год будет для меня очень важен, это будет мой первый сезон, когда я со старта сезона буду выступать в значимой роли. С нетерпением жду этого, потому что хочу продемонстрировать, что достиг того уровня, когда могу быть лидером команды».