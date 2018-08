Binck Bank Tour-2018. Этап 7 Категория:

Сегодня, 17:20 Lacs de l'Eau d'Heure (BEL) - Geraardsbergen (BEL), 215,6 км 1 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 4:38:36 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:01 3 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:00:03 4 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 5 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 6 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 7 Dion Smith (Nzl) Wanty-Groupe Gobert 8 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 9 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 10 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:07 11 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:09 12 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:11 13 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:00:13 14 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:16 15 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 16 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:18 17 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:23 18 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:00:28 19 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert 20 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:31 21 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 22 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 23 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 24 Taco van der Hoorn (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:36 25 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 27 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:00:39 28 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 29 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:00:45 30 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:52 31 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:54 32 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:01:11 33 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 34 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 35 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 36 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 37 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 38 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 39 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:01:28 40 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:57 41 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:06 42 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:02:11 43 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 0:03:17 44 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:03:43 45 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:49 46 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 47 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:25 48 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 0:04:55 49 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 50 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 51 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:04:58 52 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 53 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 54 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 55 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems Crelan 56 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:05:01 57 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:05:04 58 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:05:08 59 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems Crelan 60 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 61 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 62 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 63 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:05:12 64 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 65 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 66 Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo 0:05:22 67 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 68 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 69 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:05:25 70 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:28 71 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert 72 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:05:40 73 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 74 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:10:03 75 Nuno Bico (Por) Movistar Team 76 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:10:08 77 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 78 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:10:25 79 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:11:34 80 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:14:34 81 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 82 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 83 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 84 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 85 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 86 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 87 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 88 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 89 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 90 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team DNF Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Jesper Asselman (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ DNF Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin DNF Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin DNF Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates DNF Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Logan Owen (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo DNF Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo DNF Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ DNF Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ DNF Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ DNF Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo DNF Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal DNF Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo DNF Jorge Arcas (Spa) Movistar Team DNF Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team DNF Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida DNF Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida DNF David Per (Slo) Bahrain-Merida DNF Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky DNF Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe DNF Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team DNF Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team DNF Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team DNF Hector Carretero (Spa) Movistar Team DNF Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors DNF Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors DNF Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott DNS Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky DNS Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNS Julien Vermote (Bel) Dimension Data Итоговая генеральная классификация: 1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 25:13:01 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:05 3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:20 4 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:00:25 5 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:00:34 6 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:37 7 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:39 8 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:43 9 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 10 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:50 11 Taco van der Hoorn (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:55 12 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:57 13 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:00:59 14 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:01:06 15 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:01:08 16 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:10 17 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:17 18 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 0:01:22 19 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:24 20 Dion Smith (Nzl) Wanty-Groupe Gobert 0:01:26 21 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:01:29 22 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:32 23 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:01:45 24 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:01:48 25 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 26 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:51 27 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:26 28 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:47 29 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:04:12 30 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:04:39 31 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:05:57 32 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:06:14 33 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 0:06:18 34 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 0:06:22 35 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:06:26 36 Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo 0:07:23 37 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:08:14 38 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:09:26 39 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:09:54 40 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:11:50 41 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:11:51 42 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:12:12 43 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:12:31 44 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:12:47 45 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 0:14:40 46 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:14:57 47 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:15:32 48 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:15:45 49 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:16:12 50 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 0:16:15 51 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:17:18 52 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:17:22 53 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:17:27 54 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:17:36 55 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:18:54 56 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:19:03 57 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:19:32 58 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:19:41 59 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:20:01 60 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:20:13 61 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:20:15 62 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:20:35 63 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:21:17 64 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:22:18 65 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:24:40 66 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:24:55 67 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:25:05 68 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:25:14 69 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:25:21 70 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 71 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:25:47 72 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:25:49 73 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:25:51 74 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:25:54 75 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:27:05 76 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:29:38 77 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:29:41 78 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:31:13 79 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:31:28 80 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:31:49 81 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:33:09 82 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:33:10 83 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:33:54 84 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:34:25 85 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 0:34:32 86 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:34:57 87 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:35:14 88 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:36:35 89 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 0:37:36 90 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:43:34 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 