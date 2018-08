Тур Германии-2018. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:59 Lorsch - Stuttgart, 207,5 км 1 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 4:49:20 2 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 3 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 4 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 5 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 7 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 8 Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic 9 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 10 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 11 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 12 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 13 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert 14 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 15 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 16 Sebastian Henao (Col) Team Sky 17 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:16 18 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus 19 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:18 20 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 21 Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling 0:00:27 22 Jasha SŸtterlin (Ger) Movistar Team 23 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 24 Szymon Rekita (Pol) Leopard Pro Cycling 25 Michal Golas (Pol) Team Sky 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 27 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 28 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 29 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 30 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 31 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 32 James Knox (Gbr) Quick-Step Floors 0:00:46 33 Patrick Haller (Ger) Heizomat Rad-Net.de 0:00:55 34 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 35 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 36 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 37 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 38 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 39 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 40 Jeremy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:02:19 41 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 42 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 43 Louis Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 0:02:30 44 Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 45 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 46 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 47 Juri Hollmann (Ger) Heizomat Rad-Net.de 48 Jan Hugger (Ger) Team Lotto-Kern Haus 49 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 50 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 51 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 52 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 53 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 54 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 55 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 56 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 57 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 58 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:03:42 59 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:04:06 60 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 61 Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:04:46 62 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 63 Christopher Heider (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 0:06:19 64 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 65 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 66 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 67 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 68 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 69 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:06:39 70 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:08:09 71 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 0:08:11 72 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 73 Julian Braun (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 74 Felix Intra (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 75 Jan Brockhoff (Ger) Leopard Pro Cycling 76 Gaëtan Pons (Lux) Leopard Pro Cycling 77 Frederik Dombrowski (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 78 Johannes Hodapp (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 79 Florian Nowak (Ger) Team Lotto-Kern Haus 80 Pascal Treubel (Ger) Heizomat Rad-Net.de 81 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto-Kern Haus 82 Fabian Schormair (Ger) Team Lotto-Kern Haus 83 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 84 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 85 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 86 Nuno Matos (Por) Movistar Team 87 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 88 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 89 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 90 Philipp Mamos (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 91 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 92 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 93 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 94 Romain Le Roux (Fra) Fortuneo-Samsic 95 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 96 Mario Spengler (Swi) Leopard Pro Cycling 97 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 98 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo 99 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 100 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 101 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 102 Jens Reynders (Bel) Leopard Pro Cycling 0:10:10 103 Aaron Grosser (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 104 Per Christian Munstermann (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 105 Dorian Lubbers (Ger) Team Lotto-Kern Haus 106 Sven Reutter (Ger) Heizomat Rad-Net.de 107 Tobias Nolde (Ger) Heizomat Rad-Net.de 108 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 109 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 110 Leon Rohde (Ger) Heizomat Rad-Net.de 0:15:30 111 Joann Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 112 Maxim Pirard (Bel) Bahrain-Merida 0:15:48 DNF Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data DNF John Mandrysch (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon DNF Simon Laib (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon DNF Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida DNF Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida DNF Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team DNF Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal DNF Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida DNS Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal

Итоговая генеральная классификация: 1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 17:27:10 2 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:06 3 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:00:12 4 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:16 5 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:26 6 Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic 0:00:28 7 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:00:30 8 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:31 9 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert 0:00:33 10 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:34 11 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 12 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 13 Sebastian Henao (Col) Team Sky 14 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 15 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 16 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 17 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:00:59 18 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:01:19 19 Jasha SŸtterlin (Ger) Movistar Team 0:01:21 20 Szymon Rekita (Pol) Leopard Pro Cycling 21 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 22 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 23 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 24 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:02:00 25 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:02:20 26 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:02:28 27 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 28 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:02 29 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 0:03:04 30 Jeremy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:03:13 31 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:03:24 32 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 33 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 34 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 35 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 0:03:41 36 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 0:04:05 37 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:04:08 38 Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling 0:05:17 39 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:05:45 40 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:06:13 41 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:07:14 42 Patrick Haller (Ger) Heizomat Rad-Net.de 0:07:36 43 Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:04 44 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:08:32 45 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 0:09:37 46 Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:10:15 47 Jan Hugger (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:10:20 48 James Knox (Gbr) Quick-Step Floors 49 Louis Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 50 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 51 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:10:35 52 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 0:10:44 53 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:10:57 54 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:11:19 55 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:11:52 56 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 57 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 0:11:56 58 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:12:35 59 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:12:55 60 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:13:17 61 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:13:23 62 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:13:57 63 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:14:08 64 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:14:09 65 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:15:34 66 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:15:51 67 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:16:01 68 Florian Nowak (Ger) Team Lotto-Kern Haus 69 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:17:21 70 Frederik Dombrowski (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 0:17:22 71 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 0:17:28 72 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:19:10 73 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:20:11 74 Juri Hollmann (Ger) Heizomat Rad-Net.de 0:20:42 75 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:20:57 76 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 0:21:32 77 Felix Intra (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 0:22:14 78 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:24:09 79 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:25:37 80 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:26:23 81 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 82 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:26:29 83 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:27:36 84 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:28:21 85 Jan Brockhoff (Ger) Leopard Pro Cycling 0:28:32 86 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:28:50 87 Romain Le Roux (Fra) Fortuneo-Samsic 0:30:24 88 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 89 Gaëtan Pons (Lux) Leopard Pro Cycling 0:31:49 90 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:32:17 91 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:32:19 92 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:33:37 93 Nuno Matos (Por) Movistar Team 0:33:47 94 Fabian Schormair (Ger) Team Lotto-Kern Haus 95 Mario Spengler (Swi) Leopard Pro Cycling 96 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:35:00 97 Pascal Treubel (Ger) Heizomat Rad-Net.de 0:35:05 98 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:35:24 99 Jens Reynders (Bel) Leopard Pro Cycling 0:35:43 100 Joann Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 0:35:45 101 Aaron Grosser (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 0:35:46 102 Julian Braun (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 0:37:07 103 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 104 Christopher Heider (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 0:37:22 105 Johannes Hodapp (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 0:37:56 106 Philipp Mamos (Ger) Team Dauner D&DQ-Akkon 0:39:14 107 Per Christian Munstermann (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 0:41:40 108 Dorian Lubbers (Ger) Team Lotto-Kern Haus 109 Sven Reutter (Ger) Heizomat Rad-Net.de 0:44:33 110 Maxim Pirard (Bel) Bahrain-Merida 0:52:18 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Германии Deutschland Tour гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(419)

В тему: Тур Германии-2018. Этап 3

Тур Германии-2018. Этап 2

Тур Германии-2018. Этап 1

Тур Словении-2018. Этап 5

Тур Словении-2018. Этап 4

Тур Словении-2018. Этап 3

Тур Словении-2018. Этап 2

Тур Словении-2018. Этап 1

Gran Premio Citta di Lugano-2018

Тур Баварии-2015. Этап 5

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.