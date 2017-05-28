Команда Bahrain-Merida не будет требовать от Роана Денниса борьбы за общий зачёт на Гран-турах

Команда Bahrain-Merida не будет требовать, чтобы Роан Деннис боролся за генеральную классификацию на Гран-турах

В конце 2016 года Роан Деннис объявил, что даёт себе четыре года на то, чтобы стать генеральщиком. В 2017 году он стартовал на двух Гран-турах, но ни один не доехал до конца. В этом сезоне Роан Деннис занял 16-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2018.

Руководство команды Bahrain-Merida, где 28-летний австралийский гонщик, ставший чемпионом мира в разделке, будет выступать с 2019 года, не собирается требовать от Денниса результатов в общем зачёте Гран-туров, о чём в интервью Cyclingnews рассказал менеджер команды Брент Коупленд (Brent Copeland). В планах Bahrain-Merida участие Роана Денниса в Тур де Франс-2019.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Брент Коупленд: «Вместе с нашим новым главным тренером, отвечающим за выступление команды, Дэвидом Бейли, мы обсудили, что, возможно, Роан стартует на Тур де Франс-2019. На Туре будет подходящая ему разделка, командная гонка, что станет хорошей подготовкой к чемпионату мира. Мы ещё должны это обсудить с самим Роаном, но на данный момент генеральной классификации в планах нет.

Чтобы бороться за общий зачёт на Гран-турах, он должен полностью изменить свою систему тренировок и вес. Когда мы подписывали с ним контракт, то пришли к соглашению, что с нашей стороны не будет давления по поводу борьбы за генеральную классификацию. Для этого у нас есть гонщики, такие, как Винченцо Нибали, Дилан Тёнс, Доменико Поццовиво.

Мы будем рады поддержать Денниса. Сейчас в его планах до Олимпийских Игр 2020 года больше концентрация на индивидуальных гонках на время, чем на борьбе за общий зачёт. После Олимпиады он сфокусируется на генеральной классификации.

Вес Роана около 72 кг, столько он весил в этом году на Джиро д’Италия. Если он сбросит несколько килограмм, но сможет удержать свои характеристики, то приблизится к Геранту Томасу, Тому Дюмулину или Крису Фруму».