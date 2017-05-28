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Команда Bahrain-Merida не будет требовать от Роана Денниса борьбы за общий зачёт на Гран-турах

Команда Bahrain-Merida не будет требовать, чтобы Роан Деннис боролся за генеральную классификацию на Гран-турах

 

 

  В конце 2016 года Роан Деннис объявил, что даёт себе четыре года на то, чтобы стать генеральщиком. В 2017 году он стартовал на двух Гран-турах, но ни один не доехал до конца. В этом сезоне Роан Деннис занял 16-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2018.

 

   Руководство команды Bahrain-Merida, где 28-летний австралийский гонщик, ставший чемпионом мира в разделке, будет выступать с 2019 года, не собирается требовать от Денниса результатов в общем зачёте Гран-туров, о чём в интервью Cyclingnews рассказал менеджер команды Брент Коупленд (Brent Copeland). В планах Bahrain-Merida участие Роана Денниса в Тур де Франс-2019.

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Брент Коупленд: «Вместе с нашим новым главным тренером, отвечающим за выступление команды, Дэвидом Бейли, мы обсудили, что, возможно, Роан стартует на Тур де Франс-2019. На Туре будет подходящая ему разделка, командная гонка, что станет хорошей подготовкой к чемпионату мира. Мы ещё должны это обсудить с самим Роаном, но на данный момент генеральной классификации в планах нет.

 

  Чтобы бороться за общий зачёт на Гран-турах, он должен полностью изменить свою систему тренировок и вес. Когда мы подписывали с ним контракт, то пришли к соглашению, что с нашей стороны не будет давления по поводу борьбы за генеральную классификацию. Для этого у нас есть гонщики, такие, как Винченцо Нибали, Дилан Тёнс, Доменико Поццовиво.

 

  Мы будем рады поддержать Денниса. Сейчас в его планах до Олимпийских Игр 2020 года больше концентрация на индивидуальных гонках на время, чем на борьбе за общий зачёт. После Олимпиады он сфокусируется на генеральной классификации.

 

  Вес Роана около 72 кг, столько он весил в этом году на Джиро д’Италия. Если он сбросит несколько  килограмм, но сможет удержать свои характеристики, то приблизится к Геранту Томасу, Тому Дюмулину или Крису Фруму».

 

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Bahrain-Merida

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  1. Двс

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 28.05.2017

    Вес Роана около 72 кг, столько он весил в этом году на Джиро д’Италия. Если он сбросит несколько  килограмм, но сможет удержать свои характеристики, то приблизится к Геранту Томасу, Тому Дюмулину или Крису Фруму».

     Только за, буду топить за него, в отличии от вышеназванных, и не спрашивайте почему)



    Хотя шансов крайне мало. 

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Комментарии

  • byvshiy
    Роман Майкин ищет профессионал ... (2)
    byvshiy-Фото

    нескончаемый поток русских ребят ищущих команды .....

  • ktilp-12
    По завершении 2018 года команд ... (9)
    ktilp-12-Фото

     Из данной десятки можно было оставить Вальгрена и Кангерта, Гривко видимо будет заниматься созданием украинской команды и его развитием, тем более является замом Башенко, думаю без работы не останется. В его возрасте надо думать о дальнейшей карьере.  На ГТ будут выступать испано-колумбийско-датская разбавленная итальянцами и казахстанцами команды, а в Каха Рояль Чернецкий возможно будет капитанить, в Астане не оправдал надежды. Наскоки на Вилеллу необоснованные на Вуэльте хорошо работал, Де Фрессе на весенних классиках хорош, как командный гонщик, очень много помогал Корту и Вальгрену. Короче, менеджменту и тренерам виднее, не нам судить.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    По завершении 2018 года команд ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Редкий талант потраченый на чужие амбиции это Попович ,вот о ком мир говорил будет выигрывать все подряд, но он выбрал другую дорогу. А Андрей на своём месте даже супер на своём . и сделал удачную карьеру.
  • Серафим
    По завершении 2018 года команд ... (9)
    Серафим-Фото

      Гриф - по моему, это нереализовавший себя в полной мере способнейший велогонщик. Все могло бы быть по другому. А не - "спасибо, Андрiй, досвидос."

    Я не украинец, но и не националист.Мне жаль редкий талант,потраченный на чужие амбиции.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Роман Майкин ищет профессионал ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ещё один .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    По завершении 2018 года команд ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Гривку удачи по жизни ,надеюсь ещё увижу его как спортсмена, по ТВ)))) Надеюсь он сможет открыть команду свою . Минали как я и говорил очередной флоп, аля Вилелла
  • Двс
    Команда Bahrain-Merida не буде ... (1)
    Двс-Фото

    Вес Роана около 72 кг, столько он весил в этом году на Джиро д’Италия. Если он сбросит несколько  килограмм, но сможет удержать свои характеристики, то приблизится к Геранту Томасу, Тому Дюмулину или Крису Фруму».

     Только за, буду топить за него, в отличии от вышеназванных, и не спрашивайте почему)



    Хотя шансов крайне мало. 

  • RexDroid
    Николя Порталь о предварительн ... (10)
    RexDroid-Фото
    Цитата: rude_rider
    Москон еще есть..его под паровоз на вуелту и два полувыжатых кэпа с утра это более чем достаточно для всех на вуелте))
    если б команды не урезали, то может быть, а с меньшей ротацией меньше вариаций. Москон однозначно под Берналя на Джиро и при форме - на ТДФ. лучшей мотивации как участие Геранта для Фрумми вряд ли примудаешь. хороший ход.
  • Бакеша
    По завершении 2018 года команд ... (9)
    Бакеша-Фото
    Вальгрен, Кангерт и Хансен - три велогонщики , которые мне нравились, и я сожалею по поводу ухода их
  • close2you
    По завершении 2018 года команд ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Есть лобби в команде и это все видят. Не подписывают контракт с перспективным Чернецким и проталкивают в команду безперспективного Кожатаева. ???Не дождался контракта Гривко, загадывая и спрашивая читателей подпишут или не подпишут, Оставляют никакого Де Вриза? И вы хотите, после этого сказать, что нет любичиков и лобби? Престиж и победы важнее личных амбиций тренеров и менеджеров. Не понимаю.
    Кожатаев наша надежда ))) он еще выстрелит, если жена отпустит стрелять )))

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