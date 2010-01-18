Марк Падун – стажёр команды Bahrain-Merida

Марк Падун будет стажёром команды Мирового тура Bahrain-Merida на оставшуюся часть сезона 2017 года



21-летний украинский велогонщик Марк Падун (Mark Padun), горняк, один из лучших андеров в мире, присоединится к команде Мирового тура Bahrain-Merida в качестве стажёра на оставшуюся часть сезона 2017 года. В этом году Марк Падун стал победителем гонок Flecha du Sud, Trofeo Piva, а также 3-го этапа андеровской версии Джиро д’Италия, где также занял 5-е место в генеральной классификации.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Мы очень рады, что такой талантливый велогонщик как Марк Падун будет выступать в нашей команде в последней части этого сезона. Мы считаем, что он покажет свою истинную ценность на профессиональном уровне. Мы внимательно следили за Марком, он проявил свои качества, выиграв этап и войдя в пятёрку сильнейших общего зачёта Джиро д’Италия. Его победы и подиумы на гонках международного уровня показывают, что ему стоит подумать над переходом в профессионалы. В следующие несколько месяцев мы получим отличную возможность узнать друг друга, как во время гонок, так и вне велосипеда. Мы составили для него хорошую программу гонок, приветствуем его в нашей команде, с нетерпением ждём, когда он проявит свои способности».

Марк Падун уже включён в состав команды на гонках, которые пройдут в сентябре и октябре этого года.