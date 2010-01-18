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Марк Падун – стажёр команды Bahrain-Merida

Марк Падун будет стажёром команды Мирового тура Bahrain-Merida на оставшуюся часть сезона 2017 года

 

 

  21-летний украинский велогонщик Марк Падун (Mark Padun), горняк, один из лучших андеров в мире, присоединится к команде Мирового тура Bahrain-Merida в качестве стажёра на оставшуюся часть сезона 2017 года. В этом году Марк Падун стал победителем гонок Flecha du Sud, Trofeo Piva, а также 3-го этапа андеровской версии Джиро д’Италия, где также занял 5-е место в генеральной классификации.

 

Марк Падун – стажёр команды Bahrain-Merida

 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Мы очень рады, что такой талантливый велогонщик как Марк Падун будет выступать в нашей команде в последней части этого сезона. Мы считаем, что он покажет свою истинную ценность на профессиональном уровне. Мы внимательно следили за Марком, он проявил свои качества, выиграв этап и войдя в пятёрку сильнейших общего зачёта Джиро д’Италия. Его победы и подиумы на гонках международного уровня показывают, что ему стоит подумать над переходом в профессионалы. В следующие несколько месяцев мы получим отличную возможность узнать друг друга, как во время гонок, так и вне велосипеда. Мы составили для него хорошую программу гонок, приветствуем его в нашей команде, с нетерпением ждём, когда он проявит свои способности».

 

Марк Падун уже включён в состав команды на гонках, которые пройдут в сентябре и октябре этого года.  

 

 

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Теги к статье: Марк Падун Bahrain-Merida Mark Padun

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  1. Имя: Dmytro

    Dima-Ya

    Сегодня, 16:43 | Регистрация: 18.01.2010

    Я с детства за Бахрейн Мериду!!!

     

    1. Имя: Dmytro

      Dima-Ya

      Сегодня, 16:44 | Регистрация: 18.01.2010

      Да и аватарку пора менять...

  2. close2you

    Сегодня, 17:12 | Регистрация: 22.07.2017

    Сиваков в Скай ) скаю нужна замена фрума годика через три )

    1. chel

      Сегодня, 18:49 | Регистрация: 6.07.2014

      Рябушенко в квики, на смену Жильберу;)bru

      1. Имя: Alex NoName

        Alex NoName

        Сегодня, 19:32 | Регистрация: 27.02.2016

        Рябушенко уходит на стажировку в UAE
        https://www.facebook.com/TeamPalazzagoSoligo/?hc_ref=ARRTVEFIS5V0ON2DZ4ZkFLJ52R
        RBji7zFY9oQDHRaM1exFGdDwpnyqNfiVc-pO6XrIM&fref=nf

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29 июля 2017

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1 - 5 августа 2017

Вуэльта Бургоса

7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


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Комментарии

  • sashkool
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (6)
    sashkool-Фото

    Я тоже за Ланду болел))

  • kwwk
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (6)
    kwwk-Фото

    Квято, как птица феникс, заслуженно победил. У Ланды с галлопаном шансов на победу не было. Том тоже красиво прошел финишную часть, но с такой компанией без шансов на финише.

    п.с. что-то мне подсказывает, что Квято и Вуэльту поедет.

  • kwwk
    Тур Польши-2017. Этап 1 (3)
    kwwk-Фото

    Все-таки великая сила ародинамика!

  • Alex NoName
    Марк Падун – стажёр команды Ba ... (5)
    Alex NoName-Фото
    Рябушенко уходит на стажировку в UAE
    https://www.facebook.com/TeamPalazzagoSoligo/?hc_ref=ARRTVEFIS5V0ON2DZ4ZkFLJ52R
    RBji7zFY9oQDHRaM1exFGdDwpnyqNfiVc-pO6XrIM&fref=nf
  • motte
    Тур Польши-2017. Этап 1 (3)
    motte-Фото

    Есть Петер!

  • motte
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (6)
    motte-Фото

    Квято, глядя на туре его умирающим и вновь возрождающим и здесь, как и весь скай

    Рад за Моллему

  • tim147
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (6)
    tim147-Фото

    Очень люблю эту гонку и она на этот раз вновь не обманула ожиданий, и результат вполне логичный, хотя трансляция и прошла под аккомпанемент дикторской "брейдятины". Все могу понять, но как можно принять мощного Дюмулена за субтильного Баргиля - это конечно комментаторский "класс". Кстати, как Вам понравилась контратака Дюмулена на самом крутом участке?! Ну а Михал просто зверь - на первый взгляд довольно тщедушное телосложение, однако после работы на износ на Туре еще  проехать на победу сегодняшнюю гонку, это безусловно заслуживает большого уважения. Чисто ностальгический момент - мне  и самой гонке сегодня очень не хватало Вальверде, без которого еще недавно грозный Мувистар просто разваливается!

  • chel
    Марк Падун – стажёр команды Ba ... (5)
    chel-Фото

    Рябушенко в квики, на смену Жильберу;)bru

  • Cha
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (6)
    Cha-Фото

    Очень хотелось победы Ланды! Но и за Квятковского очень рада!

    Сцена за 400м до финиша очень позабавила. Квято в рацию:

    - Ну что делать то? Ланде победу отдать не получится.

    - Ну выигрывай сам тогда..

  • Gottliche_Recht
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (6)
    Gottliche_Recht-Фото
    Эх, Тони :( Вот скажите, Квято так пахал на ТДФ, приезжает на Klasikoa и выигрывает. Ну как так.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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