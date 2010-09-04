Мауро Веньи: «Если Крис Фрум станет победителем Джиро д’Италия-2018, он сохранит этот титул»

Мауро Веньи заверяет, что Крис Фрум сохранит титул, если выиграет Джиро д’Италия-2018

Директор итальянского Гран-тура Мауро Веньи (Mauro Vegni) заверил, что в случае победы на Джиро д’Италия-2018 британский гонщик команды Sky Крис Фрум сохранит свой титул, даже если в дальнейшем получит наказание за превышение дозы сальбутамола во время Вуэльты Испании-2017.

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Мауро Веньи: «Я поговорил с президентом UCI, который заверил меня, что по делу Фрума ничего не будет решено ни до старта Джиро д’Италия, ни перед Тур де Франс-2018. Я ещё раз повторяю, что если Фрум выиграет Джиро, то титул у него останется. Я предложил Давиду Лаппартьену, что раз дело длится долго, то любая дисквалификация должна начинаться только с даты вынесения решения.

Таким образом, если решение вынесут после Джиро д’Италия, то и отсчёт дисквалификации должен начаться после, а не задним числом. Если решение будет вынесено после Тур де Франс, то и дисквалификация должна начинаться после Тура.

Если Фрум будет отстранён, то потеряет титул победителя Вуэльты Испании, но любые санкции должны начинаться с момента вынесения решения по делу. Кажется, Лаппартьен открыт для такого варианта, в какой-то степени он меня заверил, что больших проблем с Джиро д’Италия не будет».