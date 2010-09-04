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Мауро Веньи: «Если Крис Фрум станет победителем Джиро д’Италия-2018, он сохранит этот титул»

Мауро Веньи заверяет, что Крис Фрум сохранит титул, если выиграет Джиро д’Италия-2018

 

 

   Директор итальянского Гран-тура Мауро Веньи (Mauro Vegni) заверил, что в случае победы на Джиро д’Италия-2018 британский гонщик команды Sky Крис Фрум сохранит свой титул, даже если в дальнейшем получит наказание за превышение дозы сальбутамола во время Вуэльты Испании-2017.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Мауро Веньи: «Я поговорил с президентом UCI, который заверил меня, что по делу Фрума ничего не будет решено ни до старта Джиро д’Италия, ни перед Тур де Франс-2018. Я ещё раз повторяю, что если Фрум выиграет Джиро, то титул у него останется. Я предложил Давиду Лаппартьену, что раз дело длится долго, то любая дисквалификация должна начинаться только с даты вынесения решения.

 

 Таким образом, если решение вынесут после Джиро д’Италия, то и отсчёт дисквалификации должен начаться после, а не задним числом. Если решение будет вынесено после Тур де Франс, то и дисквалификация должна начинаться после Тура.

 

 Если Фрум будет отстранён, то потеряет титул победителя Вуэльты Испании, но любые санкции должны начинаться с момента вынесения решения по делу. Кажется, Лаппартьен открыт для такого варианта, в какой-то степени он меня заверил, что больших проблем с Джиро д’Италия не будет».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Pixinguinha

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 10.04.2011

    Все как предсказывалось: защита Фрума максимально затягивает процесс, и орги начинают давить на UCI.

     

    Представьте, Фрум, проехав Джиро и Тур, все-таки будет признан виновным, но ... вместо отбытия наказания просто завершит карьеру. "Весело" тогда будет смотреться Лаппартьен, согласившись на такой перенос.

     

    Это не говоря уже о том, что вся эта идея противоречит кодексу WADA.

  2. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 4.01.2018

    Это как? Я в шоке, мягко говоря. Чуть ли не в каждой фразе Веньи сквозит какой-то чушью.

  3. Имя: Ростислав

    ROSt

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 6.11.2012

    Ну вот как бл@ть это понимать,а ???????????????

    dash

    NO COMMENTS...

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 19:58 | Регистрация: 31.05.2014

      А понимать это надо очень просто: вместе с гонщиком под фамилией Фрум на Джиро приходят огромные деньги, которые без Фрумыча оргам даже близко не светили.

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 8.07.2017

    Сохранение титулов (кроме, естественно Вуэльты-17) - это разумное решение. bye

     

    Тем интереснее будет Джиро!

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  5. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 20:37 | Регистрация: 22.05.2016

    ?

  6. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 20:38 | Регистрация: 4.09.2010

    ...

    Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому.

     

    Английский публицист XIX века, деятель профсоюзного движени Томас Джозеф Даннинг (1799—1873)

  7. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 12.07.2014

    А этот Венья кем себя возомнил или в велоспорте уже такой хаос, что каждой  кухарке уже позволенно жить удобным лишь ей законом?

  8. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 21:19 | Регистрация: 18.09.2014

    Нет, господа, что ни говорите, а как-то это все по-свински выглядит. 

    Я уже по рукам себя бью, чтобы не написать тысячепервый пост о Фруме, но цинизм как-то зашкаливает. 

  9. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:32 | Регистрация: 7.12.2014

    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:

    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.

     

    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.

     

    1. Имя: Александра

      Александра

      Сегодня, 22:13 | Регистрация: 18.09.2014

      Спасибо.

  10. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 3.07.2011

     

    Браво, Веньи! Когда бестолковые бюрократы завели положение дел с допингом и реальный цугцванг и, похоже, даже не собираются выходить из этого сами знаете чего, приходит человек дела, реально отвечающий за него и предлагает первый более менее подходящий выход из этого  ......на.  Наверное не лучший, но это может сработать, поскольку решает две проблемы, которые пока решить никто не может: ненадо ждать вердикта экспертов, зависеть от него и выключать гонщиков из гоночной практики. Второе-если пробы конкретнь с гонки-чистые, значит победил тот, кто финишировал первым и пересудов кто возьмет Джиро если Фрума забанят задним числом удастся избежать. А насчет ультиматума Веньи, то полагаю его оправданным, если UCI становится частью проблемы вместо его решения, то пусть подвинется и даст решить проблему более способным и заинтересованным. Как говорится: хочешь рулить-рули, не  можешь рулить-вали!

  11. Гонщик

    Сегодня, 21:53 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:
    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.
     
    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.
     
    Пользоваться переводчиком вы уже научились похоже , а если по делу , то давно  понятно , что Фрум серьёзного наказания не заслуживает по мнению самых авторитетных решал , иначе никакую Джиро он бы не ехал . 

  12. RVL

    Сегодня, 22:17 | Регистрация: 30.08.2012

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:
    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.
     
    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.
     
    )))) то есть и вуэльту не может забрать? )))

     



    Интересно, что думает Контадор про весь этот фарс?

  13. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:35 | Регистрация: 30.06.2017

    За, что такие преференции мистеру Фруму? За то,что под видом астматика лишние пару раз пшикнул во время гонки сальбутамольчику? Или за то, что отчаянно бежал без велика в гору? Или за то, что пелотон его ждал после завала Ская в горах? А, нет.Он просто неприкасаемый в мире велоспорта.На нем чиновники UCI и орги Джиро делают большие деньги.А деньги поглавнее будут клятвы Пьер Де Кубертена. Вот так. Родченков...!!!! Ау? Где ты? Есть тема.

  14. Pixinguinha

    Сегодня, 22:45 | Регистрация: 10.04.2011

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи: The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained. Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.

     

    ЧТД. Веньи, защищая свои финансовые интересы, цинично давит на UCI, толкая их к беззаконию.

  15. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 22:52 | Регистрация: 24.12.2017

    Ну веньи сегодня только повторил , то что говорит уже четыре месяца. И идёт разговор только о Джиро . вуэльту может и заберут . лапартье и уци боятся закрытия Скай ,о котором говорили на май -июнь. Веньи так же борется за трансляции на Скай . поживем увидим .

  16. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Сегодня, 22:58 | Регистрация: 12.05.2013

    Эххх Оруэлл, как же ты был прав.

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3 - 6 мая 2018

Tour de Yorkshire

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Brodyazhnik
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Brodyazhnik-Фото

    Эххх Оруэлл, как же ты был прав.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну веньи сегодня только повторил , то что говорит уже четыре месяца. И идёт разговор только о Джиро . вуэльту может и заберут . лапартье и уци боятся закрытия Скай ,о котором говорили на май -июнь. Веньи так же борется за трансляции на Скай . поживем увидим .
  • Pixinguinha
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Pixinguinha-Фото

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи: The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained. Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.

     

    ЧТД. Веньи, защищая свои финансовые интересы, цинично давит на UCI, толкая их к беззаконию.

  • Astanaforever
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Astanaforever-Фото
    За, что такие преференции мистеру Фруму? За то,что под видом астматика лишние пару раз пшикнул во время гонки сальбутамольчику? Или за то, что отчаянно бежал без велика в гору? Или за то, что пелотон его ждал после завала Ская в горах? А, нет.Он просто неприкасаемый в мире велоспорта.На нем чиновники UCI и орги Джиро делают большие деньги.А деньги поглавнее будут клятвы Пьер Де Кубертена. Вот так. Родченков...!!!! Ау? Где ты? Есть тема.
  • RVL
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    RVL-Фото

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:
    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.
     
    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.
     
    )))) то есть и вуэльту не может забрать? )))

     



    Интересно, что думает Контадор про весь этот фарс?

  • Александра
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Александра-Фото
    Спасибо.
  • Гонщик
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:
    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.
     
    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.
     
    Пользоваться переводчиком вы уже научились похоже , а если по делу , то давно  понятно , что Фрум серьёзного наказания не заслуживает по мнению самых авторитетных решал , иначе никакую Джиро он бы не ехал . 

  • Sezar
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Sezar-Фото

     

    Браво, Веньи! Когда бестолковые бюрократы завели положение дел с допингом и реальный цугцванг и, похоже, даже не собираются выходить из этого сами знаете чего, приходит человек дела, реально отвечающий за него и предлагает первый более менее подходящий выход из этого  ......на.  Наверное не лучший, но это может сработать, поскольку решает две проблемы, которые пока решить никто не может: ненадо ждать вердикта экспертов, зависеть от него и выключать гонщиков из гоночной практики. Второе-если пробы конкретнь с гонки-чистые, значит победил тот, кто финишировал первым и пересудов кто возьмет Джиро если Фрума забанят задним числом удастся избежать. А насчет ультиматума Веньи, то полагаю его оправданным, если UCI становится частью проблемы вместо его решения, то пусть подвинется и даст решить проблему более способным и заинтересованным. Как говорится: хочешь рулить-рули, не  можешь рулить-вали!

  • Earl57
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Earl57-Фото

    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:

    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.

     

    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.

     

  • Александра
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Александра-Фото

    Нет, господа, что ни говорите, а как-то это все по-свински выглядит. 

    Я уже по рукам себя бью, чтобы не написать тысячепервый пост о Фруме, но цинизм как-то зашкаливает. 

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3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
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5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
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7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
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