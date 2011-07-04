Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэйлсфорда на уведомление UCI о превышении концентрации сальбутамола в допинг-пробе

Крис Фрум и Дэйв Брэйлсфорд о превышении дозы сальбутамола в допинг-пробе, взятой во время Вуэльты Испании-2017

Крис Фрум и глава команды Sky Дэйв Брэйлсфорд ответили на уведомление UCI о превышении концентрации сальбутамола в образце мочи Криса Фрума, взятом во время Вуэльты Испании-2017.

Крис Фрум: «Хорошо известно, что у меня астма, я точно знаю, каковы правила. Я использовал ингалятор, чтобы справиться с симптомами, но всегда в допустимых пределах. Я точно знаю это, потому что меня как лидера общего зачёта, тестировали каждый день. Во время Вуэльты Испании моя астма стала сильнее, я следовал предписаниям врача команды, который посоветовал увеличить дозу сальбутамола.

Как всегда, я с предельной тщательностью следил, чтобы не использовать его более допустимой дозы. Я очень серьёзно воспринимаю своё положение лидера в спорте. UCI абсолютно правы, что проверяли результаты тестов. Вместе с командой я предоставлю им всю необходимую информацию».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Есть целый комплекс медицинских и физиологических факторов, влияющих на метаболизм и превышение сальбутамола. Мы стремимся установить факты и понять, что точно произошло в этом конкретном случае. Я всецело уверен в Крисе, в том, что он следовал медицинским предписаниям в борьбе с симптомами астмы и оставался в пределах допустимой дозы при использовании сальбутамола. Конечно, мы сделаем всё, что сможем, чтобы помочь ответить на все вопросы».