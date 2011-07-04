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Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэйлсфорда на уведомление UCI о превышении концентрации сальбутамола в допинг-пробе

 Крис Фрум и Дэйв Брэйлсфорд о превышении дозы сальбутамола в допинг-пробе, взятой во время Вуэльты Испании-2017

 

 

Крис Фрум и глава команды Sky Дэйв Брэйлсфорд ответили на уведомление UCI о превышении концентрации сальбутамола в образце мочи Криса Фрума, взятом во время Вуэльты Испании-2017.

 

Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэйлсфорда на уведомление UCI о превышении концентрации сальбутамола в допинг-пробе  Крис Фрум: «Хорошо известно, что у меня астма, я точно знаю, каковы правила. Я использовал ингалятор, чтобы справиться с симптомами, но всегда в допустимых пределах. Я точно знаю это, потому что меня как лидера общего зачёта, тестировали каждый день. Во время Вуэльты Испании моя астма стала сильнее, я следовал предписаниям врача команды, который посоветовал увеличить дозу сальбутамола.

 

  Как всегда, я с предельной тщательностью следил, чтобы не использовать его более допустимой дозы. Я очень серьёзно воспринимаю своё положение лидера в спорте. UCI абсолютно правы, что проверяли результаты тестов. Вместе с командой я предоставлю им всю необходимую информацию».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Есть целый комплекс медицинских и физиологических факторов, влияющих на метаболизм и превышение сальбутамола. Мы стремимся установить факты и понять, что точно произошло в этом конкретном случае. Я всецело уверен в Крисе, в том, что он следовал медицинским предписаниям в борьбе с симптомами астмы и оставался в пределах допустимой дозы при использовании сальбутамола. Конечно, мы сделаем всё, что сможем, чтобы помочь ответить на все вопросы».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome допинг-контроль сальбутамол

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 11:46 | Регистрация: 27.07.2011

    вот от секрет успехов в команде скай

     

    нужно всем срочно впрыскивать себе с баллончика и теврдить везде что у него астма

    так все делают кроме наших канечно наши все по старинке раз попадаться так на чем то тяжлом типа эпо

  2. f16

    Сегодня, 11:59 | Регистрация: 16.08.2017

    У них в скай аптека работает хорошо, на всяк случай припасена справка от врача

  3. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 21.05.2014

    Препарат разрешен для применения спортсменами в количестве не более 1600 мкгр. в сутки. Но астма Криса не самое интересное. Препарат вызывает расширение коронарных артерий. Учитывая что миокарду много не бывает... Ну вы поняли, очень удобно.

     

    Видать переборщили в Скай. 

     

     

    1. Имя: protur

      protur

      Сегодня, 16:00 | Регистрация: 19.07.2014

      Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 12:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Ха.. Пролился свекольный сок!

    В топку взятые ГТ, хотя веломир и так все понимает, что это лажа полная с ГТ Кристофера...Позорно все это и со Скаем, вцелом.. Одна подвальная сырость...

  5. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 12:46 | Регистрация: 21.10.2016

    Профессиональный велоспорт просто смешон!

     

    1. Имя: Фёдор

      syntheo

      Сегодня, 14:13 | Регистрация: 29.07.2017

      Как и весь профессиональный спорт, про который говорят, что он чист.

    2. veloliveuser

      Сегодня, 15:08 | Регистрация: 2.09.2012

      ну да, получающие прибыль с него потирают руки и посмеиваются над теми, кого облапошивают.
      вот если б хоть один редиска тяжко заболел от "витаминов", тогда мож и задумывались об обратной стороне.

  6. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 12:56 | Регистрация: 21.05.2014

    Мне бы так "страдать от астмы" и выигрывать по 20 секунд на этапе у Нибали. biggrin

  7. DV

    Сегодня, 13:04 | Регистрация: 28.05.2014

    Я знал,что Фрум забрал у Кинтаныча победу в ТдФ. Долго его покрывали. Но тут видно уже парень обнаглел в край.

  8. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 19.07.2014

    Выиграть два гранд Тура подряд – это вообще-то наглость!

    Нормальные гонцы (Ару, Бардэ) участвовавшие  на Вуэльте  после ТДФ показали, что человеческий организм неспособен идти на победу (подиум) в «современную открытую эру велоспорта» в двух ГТ подряд. Удавалось это спортсменам прошлого «темного» периода. Контадор пробовал Джиро и ТДФ – результат известен – нет никоей возможности!

    Но очень «светлый» Фрумм с улыбочкой доезжает Англиру, даря с «барского плеча» победу Контадору.

    А как ехал Конта – это же предел всего – организма, воли, нервов – застывшая маска величайшего страдания на лице. А тут второй ГТ и с улыбочкой, в самую тяжелейшую гору и в конце третьей недели – ну это просто супер пипец!

     

    Не болел никогда за британцев, и впредь точно не стану. Всегда болел за своих.

    Машу Шарапову (теннис) после добровольного признания в употреблении мельдония в тот период, когда он еще не был официально запрещен – «замордовали» напрочь, т.е. сразу под каток. А тут налицо …все признаки отклонения от самых верхних стандартов возможностей сильнейших спортсменов определенного вида спорта и ни гугу.

    Кажется, я никогда не слышал о двойных стандартах…

     

    И еще. Все чемпионы велоспорта имеют историю, начиная с юношеских и андеровских гонок, т.е. имели победы и достижения. Будущих чемпионов отслеживали и брали в команды тура, как подающих надежды и т.д. и т.п.

    Впервые на международной арене Фрум выступил в 2006 году, когда в составе сборной Кении участвовал на чемпионате мира в возрастной категории U23. В групповой гонке он стал 45-м, а разделку завершил на 36-й позиции, запомнившись лишь тем, что не вписался в один из виражей трассы и сбил стюарда[5]. Тогда Крису уже был 21 год (КФ – 20 мая 1985 г.р.)

    Фрумм человек из ниоткуда, попавшийся на взломе сайта федерации велоспорта ЮАР, где «правил» данные о себе в «нужную сторону», чтобы хоть какая-то команда из Европы заинтересовалась им. Так и попал в континентальную английскую «Barloworld. Затем каким- то чудом в Скай. И там человек Никто превратился в Нечто. Как?

    Возможно, у этой загадки есть какое-то объяснение. Например лечение астмы (неожиданно проявившейся именно в Скай) и подкожных кенийских клещей могло быть отличным фарм прикрытием «основного лечения» - введением в организм веществ, сделавших этот организм сверх выносливым и сверхсильным. Ведь претерпели существенные изменения и фигура (заметно увеличился объем легких) и структура мышц Фрумма, за очень короткий по медицинским нормам срок.

    Узнаем ли мы, что это было на самом деле? Думаю да.

    Вопрос, когда?

    Christhage must be destroyed

     

    Когда я это написал, то получил что-то около 10 минусов!

  9. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Плюс 100500!

  10. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 13:19 | Регистрация: 17.07.2014

    Я поклонник Криса, но если он нарушил правила, должен понести заслуженное наказание. Как и любой другой спортсмен.

     

    В теории заговора и в то, что "все едут на топливе" не верю. Не понимаю, почему люди, которые постоянно пишут об этом здесь, плачут, но продолжают есть кактус (смотреть гонки).

  11. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 13:28 | Регистрация: 27.07.2011

    нет пацаны это мелочи

    отпустят

     

    зря пишите и возмущаетесь

     

    не серьезно все это

    1. Имя: Harley

      ironharley

      Сегодня, 15:01 | Регистрация: 17.08.2017

      Люто плюсую. Это еще не рвануло, это еще звенит вдалеке. Но рванёт стопудово. И скоро. Скай - помойка.

      1. Имя: protur

        protur

        Сегодня, 16:04 | Регистрация: 19.07.2014

        ВВС,CNN,Worldnews, Euronews - так что бабахнуло не слабо.

        Расследование вели французская "Ле Монд" и английская "Гардиан".

  12. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:37 | Регистрация: 22.05.2013

    По факту он нарушил правила, какое его ждет наказание? Он привысил в 2 раза как я понял допустимую норму, жду, что его как минимум лишат победы на Вуэльте,  а там уж посомтрим. 

  13. Имя: Михаил

    ARC

    Сегодня, 14:33 | Регистрация: 13.12.2017

    Просто смешно читать этот бред горе-коментаторов. Даже зарегился, что бы ответить. ВСЕ жрут все что можно для улучшения результатов. Когда спортсмена проверяют в случайный день и он попадается на допинге это одно, а когда 21 день подряд и одна проба не прошла, причем он знал что его проверят - тут вообще не о чем говорить. Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.

  14. Meilleur

    Сегодня, 14:44 | Регистрация: 15.07.2011

    Там где много побед и побед серийных - спортсмены всегда ходят по краю. Велоспорт - это вид, где болеть за кого-то нужно очень осторожно и без фанатизма. -) И если ты действительно считаешь, что твои хорошие, а те, кто бьет твоих плохие, то лучше пожми руку болельщику тех самых плохих. Потому что в скором времени ваши роли могут измениться. 

  15. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:44 | Регистрация: 4.07.2011

    ARC

    Прекрасно! Жрут Все..тогда ГТ или два взад и пусть кушает дальше... Свежа память, как два гт отобрали и ничего..вернулся же...чем здесь не тот случай?-:)

  16. Имя: Антоний

    Kreo69

    Сегодня, 15:16 | Регистрация: 13.04.2016

    Цитата: ARC
    Просто смешно читать этот бред горе-коментаторов. Даже зарегился, что бы ответить. ВСЕ жрут все что можно для улучшения результатов. Когда спортсмена проверяют в случайный день и он попадается на допинге это одно, а когда 21 день подряд и одна проба не прошла, причем он знал что его проверят - тут вообще не о чем говорить. Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.

     

    Да никаких проблем, но борьба с допингом это прежде всего общие правила для всех, независимо от личности того, чья допинг проба была положительной или не уложилась в установленные лимиты. Нарушение формально зафиксировано, должно последовать наказание. Пусть Sky потом обжалует решение в CAS и добивается пересмотра допустимых доз допустимых для лечения атлетов в зависимости от метаболизма и режима питания ))) Людей из-за аномальных показателей биологического паспорта могут от соревнований отстранить, даже без обнаружения запрещенных субстанций.

  17. veloliveuser

    Сегодня, 15:25 | Регистрация: 2.09.2012

    ну если "все жрут", а тесты - чистые, значит, это кому-то надо.

    а теперь при таком раскладе, подумалось, что Фрум - уже выжатый лимон, а его место присмотрен новый гонец, поэтому того и сдали (ну чтобы сохранить видимость честности).

    вообще, я очень надеялся, что его уже в этом году сделают на тдф (например, тот же Порт), но пруха вмешалась...

     

    если это может иметь место, то кто кого на вакантное место прочит?

  18. Meilleur

    Сегодня, 15:25 | Регистрация: 15.07.2011

    Полагаю, Фруму лучше завершить карьеру уже сегодня. 4 победы в Туре. Отличный послужной багаж. )

  19. Имя: staurt

    staurt

    Сегодня, 15:34 | Регистрация: 26.05.2017

    так и хочется написать, мы же говорили...

  20. Имя: Vlad

    Gorn9k

    Сегодня, 16:19 | Регистрация: 28.05.2017

    Интересно получается, Всю Вуэльту Фрума жёстко проверяли и дала сбой только последняя проба, сданная на Англиру (кстати тогда шел дождь, а астма в такие дни обостряется). Ну короче я думаю, что Скай сможет доказать чистоту Фрума, как это было с Сундбю. Ну а если нет, то получит Дисквал , отнимут Вуэльту, пропустит Джиро , подготовится к ТдФ и Вуэльте и снова возьмёт их

  21. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 16:22 | Регистрация: 27.07.2011

    кароче не дадут взять 7 туров)))

    остановится на 4? 5? 6?

  22. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Именно после Англиру... Так красиво он шёл, держа Контадора на привязи и это после тдф.. Я тогда глазам своим не верил в происходящее

    зы подарок к Рождеству...к чему бы это? Сообщество взорвано...ставки подняты заоблачно.. 

  23. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: ARC
    Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.

    Сам я не разбираюсь в этом, поэтому прошу пояснить, как случайным образом может в организме подскачить концентрация сальбутамола? 

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ARC
    Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.

    Сам я не разбираюсь в этом, поэтому прошу пояснить, как случайным образом может в организме подскачить концентрация сальбутамола? 

  • motte
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    motte-Фото

    Именно после Англиру... Так красиво он шёл, держа Контадора на привязи и это после тдф.. Я тогда глазам своим не верил в происходящее

  • rude_rider
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    rude_rider-Фото

    кароче не дадут взять 7 туров)))

    остановится на 4? 5? 6?

  • Gorn9k
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Gorn9k-Фото
    Интересно получается, Всю Вуэльту Фрума жёстко проверяли и дала сбой только последняя проба, сданная на Англиру (кстати тогда шел дождь, а астма в такие дни обостряется). Ну короче я думаю, что Скай сможет доказать чистоту Фрума, как это было с Сундбю. Ну а если нет, то получит Дисквал , отнимут Вуэльту, пропустит Джиро , подготовится к ТдФ и Вуэльте и снова возьмёт их
  • Yuriy 17
    Александр Кузнецов: «Бездейств ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Уважение Александру Анатольевичу Кузнецову!

    Проффесионально, открыто и честно всё сказал, по-советски!

    Все наши проблемы, что почти нет таких людей на самом верху, сплошные мутко.

     

  • protur
    Винченцо Нибали не примет учас ... (8)
    protur-Фото
    В свете последних событий...трудно сказать, может и передумает.
  • Yuriy 17
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Зарвался, Фрумми, потерял чувство меры. 

    Ведь выиграл в 4-ый раз Тур де Франс, так сидит ровно на попе и радуйся.

    Чего попёрся на Вуэльту, если знаешь, что принимаешь допинг?

    А ведь не бывать теперь англичанину Фруму 5-кратным чемпионом ТДФ!

    Так ведь, граждане организаторы Тур де Франс?

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото

    ВВС,CNN,Worldnews, Euronews - так что бабахнуло не слабо.

    Расследование вели французская "Ле Монд" и английская "Гардиан".

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото
    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.
  • protur
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    protur-Фото

    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.

    Cyclingnews.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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