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Проблема с почками как основа для построения защиты по делу Криса Фрума?

Защита Криса Фрума в деле о превышении концентрации сальбутамола может быть построена на проблеме с почками

 

 

  В то время как капитан команды Sky Крис Фрум продолжает подготовку к сезону, команда адвокатов и экспертов готовится к защите по его делу о превышении допустимой концентрации сальбутамола в допинг-пробе, выявленной во время Вуэльты Испании-2017.

 

  Французское издание L’Équipe, основываясь на своих источниках, предполагает, что защита британского гонщика будет построена на том, что превышение концентрации сальбутамола в допинг-пробе является результатом плохого функционирования почек спортсмена.

 

  Британский гонщик и команды Sky продолжают настаивать, что принятая им доза сальбутамола, который является препаратом от астмы, во время гонки не превышала разрешённую.

 

  Первоначально защиту планировалось строить на том, что из-за внешних факторов произошла дегидрация организма Криса Фрума, в результате чего метаболиты сальбутамола не вывелись из организма.

 

 Но так как воссоздать условия этапа Вуэльты Испании-2017 не представляется возможным, эксперты решили сосредоточиться на новой гипотезе.

 

  Согласно этой гипотезе из-за плохой работы именно почки аккумулировали метаболиты сальбутамола, а когда функционирование почек восстановилась, они выделили вещество в большом объёме, что и стало причиной экстремально высокого уровня сальбутамола.

 

 Как заявляет L’Equipe, команда Sky ещё не передала досье с данными, собранными для защиты, экспертам юридического отдела Антидопинговой службы UCI (Legal Anti-Doping Services (LADS).

 

 Если объяснения защиты Криса Фрума не будут приняты экспертами UCI, гонщика ждёт наказание. Если же эксперты LADS будут удовлетворены объяснениями, представленными защитой, то гонщик будет оправдан. Однако, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Антидопинговое агентство Великобритании в случае его оправдания могут обжаловать это решение в Спортивном Арбитражном суде.

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky сальбутамол

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  1. Имя: Marcko

    Berdok

    Сегодня, 13:21 | Регистрация: 21.01.2011

    у чемпиона есть хоть один непораженный орган?!!

  2. Имя: Олег

    semen1514

    Сегодня, 13:31 | Регистрация: 29.07.2013

    Вообще, в циклических видах спорта имеется хотя бы один не хронически больной чемпион??)))

  3. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 13:34 | Регистрация: 5.10.2016

    запасаемся попкорном :)

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:48 | Регистрация: 4.07.2011

    От они, черви африканские..

    зы дело, видимо, дойдёт до Лозанны и там все оправдано-:)

  5. Имя: Николай

    pantani79

    Сегодня, 13:50 | Регистрация: 30.03.2010

    Ему на параолимпиаду нужно.....

  6. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Сегодня, 14:04 | Регистрация: 12.05.2013

    Как он, бедный, передвигается то? 

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 14:05 | Регистрация: 21.01.2011

      с помощью велосипеда же!

  7. Имя: Юджин

    Юджин

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 30.11.2017

    "Согласно этой гипотезе из-за плохой работы именно почки аккумулировали метаболиты сальбутамола, а когда функционирование почек восстановилась, они выделили вещество в большом объёме, что и стало причиной экстремально высокого уровня сальбутамола."

     

     

    Так можно оправдать любой допинг!

     

    Гармон роста застрял в костях, еще с детства. А когда  сделал гимнастику  и выпил верблюжьего молока - гармон начал стремительно  распространяться по организму.

     

    Контадор наелся зараженного мяса еще в межсезонье. Кленбутерол застрял в почках и печени. И ждал комиссара с допинг контроля, как только он пришел - сразу почки и печень вытолкнули эту гадость из себя. Надо Альберто оправдать, вернуть победы и компенсировать материально моральный ущерб.

    1. Имя: Олег

      obluchk

      Сегодня, 19:41 | Регистрация: 12.10.2016

      т.е. в определенный период почки умерли, но потом все же решили, поработать снова. И в этот момент Фрум даже не потел. Весь сальбутомол себе оставил. Мертвые не потеют.

  8. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 14:20 | Регистрация: 21.05.2014

    А как там насчет сделки с правосудием? Не предлагают что ль?

    Цыпленку и некоторым другим вроде же предлагали в свое время?

     

    А если серьезно, адвокаты понимают что наказания не избежать, и работают на максимальное смягчение. Или я бесконечно наивен.

    1. Имя: Елена

      Kitsune-taichou

      Сегодня, 14:23 | Регистрация: 5.10.2016

      я тут с помощью гуглопереводчика продиралась сквозь иностранную прессу, и если правильно поняла, то за то, что он брыкается, ему как раз могут назначить по максимуму.

    2. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 14:48 | Регистрация: 21.01.2011

      а я не исключаю, что он еще и Джиру прихватит в этом сезоне, и улыбаться будет, и раздачу интервью с автографами устроит
      а шо такова?!

  9. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 14:20 | Регистрация: 11.12.2014

    Говорят для почек очень полезно Пол-пала...

  10. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 14:22 | Регистрация: 24.12.2017

    Смешно и горько

  11. Meilleur

    Сегодня, 14:48 | Регистрация: 15.07.2011

    Какие же мы все правильные и страждующие справедливости. На кону будущее команды Скай, репутация, возможность мести гонки дальше, в конце концов судьба самого Фрума, его семьи и двухгодовая зп в районе 12 млн евро. Я бы на его месте согласился на любую даже самую бредовую линию защиты, какой бы лживой и утопичекой та не была. И 99.9% людей поступили бы точно так же. )

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 16:11 | Регистрация: 21.01.2011

      о, здорова, расписальщик за всех и вся
      а ну расскажи, что ты еще за деньги можешь?

  12. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:53 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Meilleur
    Какие же мы все правильные и страждующие справедливости. На кону будущее команды Скай, репутация, возможность мести гонки дальше, в конце концов судьба самого Фрума, его семьи и двухгодовая зп в районе 12 млн евро. Я бы на его месте согласился на любую даже самую бредовую линию защиты, какой бы лживой и утопичекой та не была. И 99.9% людей поступили бы точно так же. )

    это есть одна из основ отца Пропаганды  Геббельса

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 16:12 | Регистрация: 21.01.2011

      тсссс, он самый правильный и всё за всех знает
      при нём лучше не думать - мысли тоже читает

      а ещё он заходит, чтобы минусовать, ну прямо как девочка, ггг

  13. allb46

    Сегодня, 14:56 | Регистрация: 11.11.2016

    Привет всем, то, что накажут, в этом нет сомнений, а вот на сколько, на 6 месяцев или 2 года, вопрос...

  14. Meilleur

    Сегодня, 15:02 | Регистрация: 15.07.2011

    Цитата: motte
    Цитата: Meilleur
    Какие же мы все правильные и страждующие справедливости. На кону будущее команды Скай, репутация, возможность мести гонки дальше, в конце концов судьба самого Фрума, его семьи и двухгодовая зп в районе 12 млн евро. Я бы на его месте согласился на любую даже самую бредовую линию защиты, какой бы лживой и утопичекой та не была. И 99.9% людей поступили бы точно так же. )

    это есть одна из основ отца Пропаганды  Геббельса

    Возможно. Но слишком честные и совестливые люди никогда не будут суперуспешны. Их шансы остаться голодными и раздетыми куда выше. yes

     

    Ну, ты Berdok свирепый, все наровишь мне доказать, что мыслю неправильно. Продолжай. -)

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 15:14 | Регистрация: 4.07.2011

      +1

    2. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 16:19 | Регистрация: 21.01.2011

      а еще, зачастую, суперуспешные на себя руки накладывают - отчего бы это? никогда не завал себе такой вопрос?

    3. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 17:58 | Регистрация: 21.01.2011

  15. Adriano

    Сегодня, 15:07 | Регистрация: 2.04.2015

    На самом деле очень хорошая защита. Метаболиты при почечных недостаточностях действительно дольше выводятся. А при физиз нагрузках и дегидратации это еще и кумулятивный эффект имеет.

    Да и сальбутамол это фактически не допинг в чистом виде. 

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 16:18 | Регистрация: 21.01.2011

      да-ааа, жаль, что Фрум не маламут, а так бы мог сам метаболизм регулировать и ничего такого бы с ним не случилось

  16. ktilp-12

    Сегодня, 15:08 | Регистрация: 20.06.2015

      Фрумм м Брейсфордом решили доказать миру, что Скай может подряд выиграть два Тура, гордыня и жадность воспылала в них, теперь хотят доказать, что ни в чем не виноваты. Если бы не пошли на Вуэльту за второй победой, то могли еще лет пять побеждать Тур де Франс и не попали бы под обстрел СМИ. Не удивлюсь, если снова не вытащать дело с Уиггинсом, а Скай уйдет от спонсорства. Ведь идет подковерная война политиков Великобритании.  В штабе UCI наверняка есть противники и союзники Ская. Время покажет, кто и как победит.

  17. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 15:08 | Регистрация: 17.08.2017

    Ясно понятно. Теперь ему еще одно терапевтическое исключение выпишут. Почки говорите? Гидрокортизон и преднизолон разрешат в любое время.

    ЗЫЖ Я не знаю могутт ли кортикостероиды помочь в велоспорте, я технарь. Это было типо лол, всё сказано первыми двумя словами.

    1. Имя: Елена

      Kitsune-taichou

      Сегодня, 15:39 | Регистрация: 5.10.2016

      точно! я ж тоже хотела написать: щас еще одну справку дадут.
      фруми - ушлая морда, еще в выигрыше останется.

      (если он выкрутится, я точно вставлю это в фанфик)

  18. f16

    Сегодня, 16:25 | Регистрация: 16.08.2017

    Зачем шуметь, дисква ему обеспечена, не кипишуйте

  19. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 17:09 | Регистрация: 18.09.2014

    Как-то уж совсем белыми нитками шьют.

  20. Имя: ЕРА

    Ерлан

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 8.07.2015

    Цитата: pantani79
    Ему на параолимпиаду нужно.....
    ??

  21. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 17:53 | Регистрация: 4.05.2017

    Годика потора на лечение почек и астмы видится оптимальным. Потом можно заходить и делать дубль Джиро+ Тур.

    Очень хочется увидеть нынешний Тур без Фрума и его TGV, у других шансов больше, борьба будет в открытую, один горный этап в 65км чего стоит.

    Думаю, Фрума накажут, вопрос как?

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 19:48 | Регистрация: 31.05.2014

      Да ладно, прямо таки с первого км все 65 км будет мясорубка, уже хочется это увидеть, поэтому Фрумычу - бан.
      А на самом деле ничего в пелетоне не поменяется.

  22. Имя: ЕРА

    Ерлан

    Сегодня, 17:59 | Регистрация: 8.07.2015

    [quote=Ерлан][quote=pantani79]Ему на параолимпиаду нужно.....
    [/quote]))))

  23. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:19 | Регистрация: 7.12.2014

    Прорвало даже спокойного и уравновешенного Моллему "Доколе?!!"

    https://www.nu.nl/wielrennen/5091191/mollema-het-maakt-me-boos-uci-zo-lang-wach
    t-met-uitspraak-froome.html

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 21:05 | Регистрация: 21.01.2011

      По словам 31-летнего Моллемы, весь ход событий отрицательно сказывается на спорте в целом (с).

      не мудрено....


      спсб за цынк

  24. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 4.09.2010

    бесконечный грёбаный стыд (с)

  25. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 19:56 | Регистрация: 20.05.2010

    Интересно кто читает прессу на английском. Что камментит весь мир по этому поводу? Хотябы процентно за или против Фруминатора.

    Рискну предположить: будет сделка типа слива Фрумми по полной, но взамен обещания не качания лодки на предмет рыцарства Уигги, а стало быть на саму королеву Британии. 

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 21:02 | Регистрация: 21.01.2011

      а некоторые тут смеялись над вопросом - почему Фруму рыцаря не перепало, ггг

      1. Имя: Сергей

        error

        Сегодня, 21:10 | Регистрация: 20.05.2010

        Вызывает сомнения способность Фрума договариваться. Не стеснялся же он палить контору когда «катал» сэра. Может и в позу встать. Потом скажет «скрючило от паразитов».

        1. Имя: Marcko

          Berdok

          Сегодня, 21:57 | Регистрация: 21.01.2011

          я же и говорю - полные карманы благородства

  26. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:07 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: error
    .

    Интересно кто читает прессу на английском. Что камментит весь мир по этому поводу? Хотябы процентно за или против Фруминатора.

    Ольга ака Earl57 очень может помочь.

    Оль, можем мы попросить тебя?

    заранееп благодарны!

  27. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 20:49 | Регистрация: 7.12.2014

    Лапартьен высказался относительно претензий к UCI. Вроде выступает за права гонщиков... но какой пассаж... шедевр!

    "Because his arguments can trigger a debate between experts," Lappartient said of the lengthiness of the case. "Froome is not a rider like any other. He has more money. He can muster more experts who express themselves in his favour. He can submit more exculpatory documents. We cannot simply wipe the statements off the table. It is important to solve the case quickly, but also to protect the rights of the rider.”

    "Фрум не такой гонщик как другие. У него больше денег. Он может привлечь больше экспертов в свою защиту. Он может предоставить больше оправдательных документов..."

    Лапартьен хитрый жук, который косит под простачка. Явно предпочитает, чтобы Фрум сам настроил против себя общественность. И чтобы не выглядел жертвой после дисвалификации.

    Пару недель назад PCS на своем твиттере запустили опрос "должен ли Фрум быть приостановлен?" 80% ответили "да" и 20% "нет". Фрум обиделся на PCS и забанил их в своем твиттере. Над чем они от души посмеялись.

    Большинство западных комментаторов считает, что Фрум должен принять наказание за нарушение правил. Защищающих его единицы на общем фоне.

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 21:00 | Регистрация: 20.05.2010

      Большое человеческое спасибо, Ольга)

    2. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 21:04 | Регистрация: 21.01.2011

      спсб!
      теперь будем знать, что у Фрума не только паразиты, астма и больные почки, но и много денег!
      Действительно, уникальный гонщег!

    3. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 21:09 | Регистрация: 4.07.2011

      Ольга, милая, нет слов....
      Большое... большое человеческое спасибо!

    4. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 21:26 | Регистрация: 20.05.2010

      А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

  28. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 21:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: error
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

    Так, вроде как, уже подошли к этому-:)

  29. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:38 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: error
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

    О нет, я не настолько свободно владею английским. Понять, что они пишут, я худо-бедно могу, но не более того.

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Сегодня, 21:58 | Регистрация: 21.01.2011

      а мы тут не привередливые и администрация Вам поможет, я так думаю)

  30. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 23:12 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Berdok
    а мы тут не привередливые и администрация Вам поможет, я так думаю)

    Истинно!

    И мы чем сможем поможем...главное лидера нам надо, а там поддтолкнем состав, и всем будет в радость и темы сможем тогда сами же создавать на площадке ресурса...понимаете? Дискуссии, мнения, разбор полетов и прочее...нами же созданного топика...класс!

    Администрация, как вы смотрите? Можем?



    Кристофер загрузил свои показатели на страву! Это что то!

    Смотрите и на русском языке www.strava.com

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    Профессиональный атлет

    Монако

  31. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 23:12 | Регистрация: 24.12.2017

    Лапартье сегодня в конце своего интервью одному цюрихскому изданию сказал: что если бы Скай была в MPCC ,в движении за чистоту велоспорта то фрум был бы дисквалифицирован , и это было бы прекрасно(!!!!!!) Но это к сожалению невозможно...

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31 января - 4 февраля 2018

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Volta a la Comunitat Valenciana

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Лапартье сегодня в конце своего интервью одному цюрихскому изданию сказал: что если бы Скай была в MPCC ,в движении за чистоту велоспорта то фрум был бы дисквалифицирован , и это было бы прекрасно(!!!!!!) Но это к сожалению невозможно...
  • motte
    Проблема с почками как основа ... (52)
    motte-Фото

    Цитата: Berdok
    а мы тут не привередливые и администрация Вам поможет, я так думаю)

    Истинно!

    И мы чем сможем поможем...главное лидера нам надо, а там поддтолкнем состав, и всем будет в радость и темы сможем тогда сами же создавать на площадке ресурса...понимаете? Дискуссии, мнения, разбор полетов и прочее...нами же созданного топика...класс!

    Администрация, как вы смотрите? Можем?



    Кристофер загрузил свои показатели на страву! Это что то!

    Смотрите и на русском языке www.strava.com

    Поиск Сhris Froome

    Профессиональный атлет

    Монако

  • velodoctor
    Команды Мирового Тура 2018: T ... (3)
    velodoctor-Фото

    Я вижу 2ух фабио феллинов) И где Брамбилла тот самый, которому выше отмерили 0,5 от генеральщика.

  • ungvar
    Команды Мирового Тура 2018: T ... (3)
    ungvar-Фото
    Хороший? Смотря для чего. На ГК 1,5 человека.
  • Zhanzhak
    8 лет порталу "Новости велосп ... (11)
    Zhanzhak-Фото
    От души, примите поздравления! У меня утро начинается с Вами и перед сном не могу удержаться, что бы не заглянуть сюда! Знайте, Вы лучшие в своём деле! Респект!
  • Berdok
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Berdok-Фото
    а мы тут не привередливые и администрация Вам поможет, я так думаю)
  • Berdok
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Berdok-Фото
    я же и говорю - полные карманы благородства
  • Earl57
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Earl57-Фото

    Цитата: error
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

    О нет, я не настолько свободно владею английским. Понять, что они пишут, я худо-бедно могу, но не более того.

  • motte
    Проблема с почками как основа ... (52)
    motte-Фото

    Цитата: error
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

    Так, вроде как, уже подошли к этому-:)

  • error
    Проблема с почками как основа ... (52)
    error-Фото
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

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Дни рождения

17 января

Simone Ponzi (Nippo - Vini Fantini)

Gregory Rast (Trek-Segafredo)

Sebastian Langeveld (EF Education First-Drapac)

Iuri Filosi (Delko - Marseille-Provence)

Brendan Canty (EF Education First-Drapac)

Tom Bohli (BMC Racing Team)

Nathan Ribeiro Mahler (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

Magno Prado Nazaret (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

Esteban Chavez (Mitchelton-Scott)

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe)

18 января

Boy Van Poppel (Trek-Segafredo)

Miles Scotson (BMC Racing Team)

Jose Manuel Diaz Gallego (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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