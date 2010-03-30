Проблема с почками как основа для построения защиты по делу Криса Фрума?

Защита Криса Фрума в деле о превышении концентрации сальбутамола может быть построена на проблеме с почками

В то время как капитан команды Sky Крис Фрум продолжает подготовку к сезону, команда адвокатов и экспертов готовится к защите по его делу о превышении допустимой концентрации сальбутамола в допинг-пробе, выявленной во время Вуэльты Испании-2017.

Французское издание L’Équipe, основываясь на своих источниках, предполагает, что защита британского гонщика будет построена на том, что превышение концентрации сальбутамола в допинг-пробе является результатом плохого функционирования почек спортсмена.

Британский гонщик и команды Sky продолжают настаивать, что принятая им доза сальбутамола, который является препаратом от астмы, во время гонки не превышала разрешённую.

Первоначально защиту планировалось строить на том, что из-за внешних факторов произошла дегидрация организма Криса Фрума, в результате чего метаболиты сальбутамола не вывелись из организма.

Но так как воссоздать условия этапа Вуэльты Испании-2017 не представляется возможным, эксперты решили сосредоточиться на новой гипотезе.

Согласно этой гипотезе из-за плохой работы именно почки аккумулировали метаболиты сальбутамола, а когда функционирование почек восстановилась, они выделили вещество в большом объёме, что и стало причиной экстремально высокого уровня сальбутамола.

Как заявляет L’Equipe, команда Sky ещё не передала досье с данными, собранными для защиты, экспертам юридического отдела Антидопинговой службы UCI (Legal Anti-Doping Services (LADS).

Если объяснения защиты Криса Фрума не будут приняты экспертами UCI, гонщика ждёт наказание. Если же эксперты LADS будут удовлетворены объяснениями, представленными защитой, то гонщик будет оправдан. Однако, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Антидопинговое агентство Великобритании в случае его оправдания могут обжаловать это решение в Спортивном Арбитражном суде.