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Винченцо Нибали и Роман Барде о деле Криса Фрума

Винченцо Нибали и Роман Барде считают, что Крис Фрум не должен стартовать в гонках, пока не вынесен вердикт по его делу

 

 

   Крис Фрум собирается начать сезон в середине февраля, предполагается, что его первым стартом должна стать испанская гонка Вуэльта Андалусии. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Роман Барде (AG2R), которые могут быть соперниками Фрума на предстоящем Тур де Франс-2018, считают, что британский гонщик команды Sky не должен стартовать в гонках, пока его дело о превышении дозы сальбутамола не будет разрешено. Об этом Винченцо Нибали сказал в интервью Cycling Weekly, а Роман Барде в интервью L’Equipe.

 

Винченцо Нибали и Роман Барде о деле Криса Фрума

 

  Винченцо Нибали: «Правильно, что Фрум защищает себя с помощью самых лучших экспертов и адвокатов. По прошлым случаям в спорте я видел, что в таких случаях лучше не принимать участие в гонках, потому что если приходит дисквалификация, то теряешь всё, все результаты. Но решение за командой и гонщиком.

 

  Я бы посоветовал ему как друг, хотя мы не в таких дружеских отношениях, чтобы он принял решение, которое будет лучшим для велоспорта, для болельщиков и для нынешнего положения дел в велоспорте. Он знает факты и процесс.

 

  Сейчас все хотят ясности. Иногда совершаются ошибки. Я не могу поставить себя на его место. Крис уже высказался по этому делу, сказал, что следовал указаниям врача, что принял больше доз… Так что это ошибка врача. Возможно, Крис неаккуратно следовал предписаниям врача. Не хочу говорить что-то, что воспримут как «Нибали сказал это или то». Но мы все хотим, чтобы дело рассматривалось быстрее».

 

  Роман Барде: «Не понимаю, как Фрум может выступать в гонках, как если бы ничего не происходит. Если команда Sky не предпринимает никаких действий, ничего не останавливает самого гонщика от того, чтобы лично отстранить себя от выступлений в гонках, пока принимается решение по его делу.

 

  Как наш спорт может заслуживать доверия, если гонщик с номером 1 поедет Тур де Франс с возможность быть дисквалифицированным задним числом? Это может стать катастрофой для имиджа велоспорта, может превратиться в фарс.

 

  Если бы информация о его деле не просочилась в прессу, мы бы, возможно, узнали бы о нём через несколько лет. Нам не хватает прозрачности. Тест Фрума был сделан в сентябре, и мы случайно узнали о нём в декабре. Сезон начинается без какого-либо принятого решения. Мы стали посмешищем.

Считаю, что сложно понять, как гонщик с таким уровнем сальбутамола может быть оправдан. Если же так и будет, то зачем вводить лимиты?

 

  Меня волнует, собирается ли UCI пролить свет на эту историю. Мы знаем о мощности команды Sky в смысле бюджета или экспертных оценок. Я надеюсь на независимое расследование и независимый вердикт. UCI осторожничает, потому что если он будет оправдан, то им придётся платить за ущерб. Финансовое давление очень сильное. Но я надеюсь, они сделают всё, что в их силах, чтобы найти объяснение».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Крис Фрум Роман Барде

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  1. Имя: Юджин

    Юджин

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 30.11.2017

    Красная майка на Фруме и двойка над головой - сейчас на это фото люди опять отреагируют "как бык на красную тряпку".

     

    Сотни разных, противоположных мнений.

    Люди ругаются, сорятся, выясняют отношения, доказывают что-то друг другу, назначают встречи что-бы подраться и выяснить кто компетентнее. Могут убить друг друга)

     

    Администрация знает как активизтровать пользователей. Знает как подлить масло в огонь. 

     

    Пятилетку за 4 года, а это фото Фрума раз в неделю на форум!

    Будем знать кто и что сказал по этому поводу. 

     

    Но вы никому не верьте. Мне сказала уборщица с ДЮСШ, что пока дело Фрума рассматривается, пока его вина не доказана - он будет участвовать в соревнованиях.

     

    Что бы ему не советовал его друг Нибали. 

     

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Комментарии

  • Юджин
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (1)
    Юджин-Фото

    Красная майка на Фруме и двойка над головой - сейчас на это фото люди опять отреагируют "как бык на красную тряпку".

     

    Сотни разных, противоположных мнений.

    Люди ругаются, сорятся, выясняют отношения, доказывают что-то друг другу, назначают встречи что-бы подраться и выяснить кто компетентнее. Могут убить друг друга)

     

    Администрация знает как активизтровать пользователей. Знает как подлить масло в огонь. 

     

    Пятилетку за 4 года, а это фото Фрума раз в неделю на форум!

    Будем знать кто и что сказал по этому поводу. 

     

    Но вы никому не верьте. Мне сказала уборщица с ДЮСШ, что пока дело Фрума рассматривается, пока его вина не доказана - он будет участвовать в соревнованиях.

     

    Что бы ему не советовал его друг Нибали. 

     

  • Крайний
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (31)
    Крайний-Фото

    Аль Капоне же нашли за что закрыть. biggrin

  • ЧОРНЫЙ
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Французы считают, что этот тип пришел к ним в дом и нагадил на столе...
  • ЧОРНЫЙ
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    100500
  • Александра
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    Александра-Фото

    Цитата: RVL
    мне сложно понять людей оправдывающих мошенника, ехидно намекая на лживость аппонента, вообще не зная его. его поступков. просто аппелируя к грешности людей как таковых.   вы из какой секты, ребята? ))
    зомби что ли
     

     

    Да никто его не опрадывает! То есть, я не оправдываю.) Он много, чего наворотил. Но это же не повод каждый раз при его упоминании впадать в священное негодование.

    Я  не зомби, не судья и у меня нет белого пальто; я зритель, далекй от реального Ленса настолько, насколько он далек от меня. Поэтому и клеймить я его не буду.

  • hodorik
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (2)
    hodorik-Фото

    Костя чётенько и уверенно подбирается к лидерам , молодца !

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    RVL-Фото
    Ну что за детство..."сильному" дали поздно по рогам. Дали бы раньше был бы "ципленком"
  • сервело
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    сервело-Фото

    Лэнс был сильный спортсмен, надеюсь это за ним признаёте? Соответственно повод относиться к нему с уважением

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    RVL-Фото
    лэнс есть лэнс (с)
    куда нам )))
    ноги об него вытерли
  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    RVL-Фото

    мне сложно понять людей оправдывающих мошенника, ехидно намекая на лживость аппонента, вообще не зная его. его поступков. просто аппелируя к грешности людей как таковых.   вы из какой секты, ребята? ))

    зомби что ли

     

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3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
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