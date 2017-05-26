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Крис Фрум об отношении к нему гонщиков пелотона

Крис Фрум: «Многие гонщики пелотона сказали, что поддерживают меня»

 

 

  На старте Вуэльты Андалусии-2018 особое внимание было приковано к  Крису Фруму, для которого старт на этой испанской гонке стал первым в сезоне. Впервые после обнародования дела по превышению дозы сальбутамола британский гонщик команды Sky прокомментировал своё положение перед журналистами и болельщиками, а после финиша 1-го этапа сказал, что получил поддержку от коллег по пелотону.

 

Крис Фрум об отношении к нему гонщиков пелотона

Photo @chrisfroome

 

 

  Крис Фрум: «Сейчас мы на середине процесса. Я знаю, что не делал ничего плохого, это и намереваюсь показать. Никто не хочет разрешить ситуацию быстрее, чем я. Думаю, появилось много дезинформации, многие не понимают всего. Процесс должен был быть конфиденциальным, но сейчас он получил огласку. Я не говорю сейчас о презумпции невиновности, просто прошу о честном процессе. Считаю, что когда все факты будут представлены, люди поймут мою точку зрения. Конечно, всё это тяжело для всех. Это тяжело, но я наслаждаюсь ездой на велосипеде. Зимой я посвятил подготовке к сезону множество часов. Конечно, у меня довольно амбициозные цели – выступить как можно лучше на Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

  Я не собираюсь сейчас спекулировать об исходе процесса. В настоящее время, как и всегда, сфокусирован на сезоне, хочу быть в лучшей форме на старте Джиро д’Италия.

 

  Вуэльта Андалусии-2018 – первая гонка в подготовке к Джиро д’Италия, мне приятно вернуться к гонкам. Мне всегда нравится выступать в Испании, здесь великолепная атмосфера.

 

  Очень трогательным моментом сегодня было то, что так много гонщиков из других команд подъезжали ко мне во время этапа, чтобы предложить свою поддержку. Это было очень трогательно. Я впервые встретился со столькими гонщиками после того, как всё случилось. Было очень приятно пообщаться с ними лично, увидеть, как много поддержки в пелотоне».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 26.05.2017

    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)

  2. Гонщик

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Gottliche_Recht
    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)
    Дык ясное дело ни больше , ни меньше других асматиков не принимал , а народ накинулся .

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Abu Dhabi Tour

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25 февраля 2018

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4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


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Комментарии

  • Гонщик
    Крис Фрум об отношении к нему ... (2)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)
    Дык ясное дело ни больше , ни меньше других асматиков не принимал , а народ накинулся .

  • Gottliche_Recht
    Крис Фрум об отношении к нему ... (2)
    Gottliche_Recht-Фото

    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)

  • Александра
    Микель Ланда о старте сезона н ... (12)
    Александра-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    в Мувистаре при живом Вальверде и мертвом,но любимом руководством Кинтане,шансов у него нет.

    Не знаю. С одной стороны, вроде, да. В смысле, нет шансов.) С другой, Кинтана не поедет все три Тура, а Вальверде, где бы ни ехал, такое ощущение, что катается ради фана, попутно собирая первые места. Поэтому на старика Вальверде можно не оглядываться, у него вторая молодость и вообще, красиво летит наш орел)), а вот в отсутствие Кинтаны шанс у Ланды есть.

    пы сы.
    у Дюмулана команда подобралась просто звездная.
    еперный театр-если он выиграл прошлую Джиро вдвоем с Гешке,то чож будет сча.
    если будет.
    в свете последних событий может логичнее замахнуться на Вильяма нашего Шекспира)

    Том вообще умница. Гонщик, который очень хорошо понимает, что делает, знает свои сильные и слабые стороны и умело использует то и другое. Тоже на него надеюсь.

    И пы.сы.

    Оплатила сегодня подписку на Евроспорт плеер. Поняла, что хочу видеть всю эту беду даже без Контадора.)

  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2018. Маршрут (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Где ГВА и где Зелёная гора та понятно же где - в Омане на местном Туре)
    Насчёт Лотто-Сюдаль как то даже странно что нету вообще (наверное готовятся к Абу-Даби туру), а вот если бы был Томас так почему бы и не оформить подиум
  • paziz
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    paziz-Фото
    Цитата: sab
    Нет, Модоло до линии финиша начал праздновать, а в этот момент Буда накатил. Потом на евроспорте показали итоговую таблицу
    Спасибо за инфу, посмотрел повтор и действительно
  • sab
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    sab-Фото
    Нет, Модоло до линии финиша начал праздновать, а в этот момент Буда накатил. Потом на евроспорте показали итоговую таблицу
  • paziz
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    paziz-Фото
    Смотрел трансляцию евроспорт и победителем стал Модоло, или я ошибаюсь?
  • Shalam s Urala
    Тур Омана-2018. Этап 2 (6)
    Shalam s Urala-Фото
    ну пока ещё Катин шампунь )
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Микель Ланда о старте сезона н ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Бакеша
    Он ушел с Астаны из-за Ару. Ланда видит, что он сильнее его, а руководство команды понадеялись , что Ару лучше него выступит
    В итоге оказалось право ,руководство Астаны
  • levonardo
    Тур Омана-2018. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Почему?

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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