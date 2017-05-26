Крис Фрум об отношении к нему гонщиков пелотона

Крис Фрум: «Многие гонщики пелотона сказали, что поддерживают меня»

На старте Вуэльты Андалусии-2018 особое внимание было приковано к Крису Фруму, для которого старт на этой испанской гонке стал первым в сезоне. Впервые после обнародования дела по превышению дозы сальбутамола британский гонщик команды Sky прокомментировал своё положение перед журналистами и болельщиками, а после финиша 1-го этапа сказал, что получил поддержку от коллег по пелотону.

Photo @chrisfroome

Крис Фрум: «Сейчас мы на середине процесса. Я знаю, что не делал ничего плохого, это и намереваюсь показать. Никто не хочет разрешить ситуацию быстрее, чем я. Думаю, появилось много дезинформации, многие не понимают всего. Процесс должен был быть конфиденциальным, но сейчас он получил огласку. Я не говорю сейчас о презумпции невиновности, просто прошу о честном процессе. Считаю, что когда все факты будут представлены, люди поймут мою точку зрения. Конечно, всё это тяжело для всех. Это тяжело, но я наслаждаюсь ездой на велосипеде. Зимой я посвятил подготовке к сезону множество часов. Конечно, у меня довольно амбициозные цели – выступить как можно лучше на Джиро д’Италия и Тур де Франс.

Я не собираюсь сейчас спекулировать об исходе процесса. В настоящее время, как и всегда, сфокусирован на сезоне, хочу быть в лучшей форме на старте Джиро д’Италия.

Вуэльта Андалусии-2018 – первая гонка в подготовке к Джиро д’Италия, мне приятно вернуться к гонкам. Мне всегда нравится выступать в Испании, здесь великолепная атмосфера.

Очень трогательным моментом сегодня было то, что так много гонщиков из других команд подъезжали ко мне во время этапа, чтобы предложить свою поддержку. Это было очень трогательно. Я впервые встретился со столькими гонщиками после того, как всё случилось. Было очень приятно пообщаться с ними лично, увидеть, как много поддержки в пелотоне».