VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Грег Лемонд о деле Криса Фрума

Грег Лемонд: "Крис Фрум должен нести полную ответственность за то, что попадает в его организм"

 

  Трёхкратный победитель Тур де Франс Грег Лемонд (Greg LeMond) считает, что за превышение дозы сальбутамола на Вуэльте Испании-2017 капитан команды Sky Крис Фрум несёт полную ответственность, и к нему должно быть применено соответствующее наказание. Своё мнение по поводу дела Криса Фрума, ставшего в прошлом сезоне победителем двух Гран-туров, Грег Лемонд высказал в интервью The Times.

 

  Защита Криса Фрума и команды Sky строится на том, что британский гонщик не превышал допустимую к применению дозу сальбутамола, а на результат допинг-теста повлияла особенность обмена веществ организма гонщика.

 

Грег Лемонд о деле Криса Фрума

 

 Грег Лемонд: «Довод, что сальбутамол не улучшает выступление, верен лишь в том случае, если препарат употребляется в соответствии с предписанием врача. Если его применять орально или в инъекциях, то он действует как анаболический стероид, похожий на кленбутерол, запрещённое вещество, выявленное в допинг-пробе Альберто Контадора.

 

  Спортсмен отвечает за то, чтобы следовать правилам. Что касается использования сальбутамола, то Крис Фрум несёт ответственность за то, что попадает в его организм. Он единственный в ответе за это. Пелотон полагается на то, что правила будут применяться в равной степени ко всем. Если правилам не следовать, это будет подрывать велоспорт.

 

  Невозможно поверить! (реакция Лемонда на объяснения команды Sky о том, что Фрум сделал всего три «пшика» ингалятором во время 18 этапа Вуэльты Испании-2017, и что на результат допинг-теста повлияла дегидрация и особенности метаболизма).

 

  Это самое нелепое оправдание, которое я слышал. Если это то, что он заявляет, то всё просто, он нарушил правила и должен получить соответствующее наказание.

 

  Я не верю Дэйву Брэйлсфорду. Он скрытный, уходит от вопросов, и из того, что я слышал и читал, команда не настолько использует высокие технологии и информацию, как заявляют. Мне больно слышать, что Брэйлсфорд и команда отвергают настоящую науку как псевдонауку. Как показывает история, когда что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, то обычно так и есть».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Грег Лемонд Sky

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 24.12.2017

    Когда-то и о Армстронге он так говорил , по поводу оплатой последним антидопинговой лаборатории и подарков вербрюгену ,в него тыкали все пальцем и говорили посмотрите он не прав,а оказалось правдой. Поживем увидим.

  2. Rokka

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 23.01.2016

    По моему Грег Лемонд без всяческих прикрас и лояльности дал понять всем как относится к Скай и Фруму, а точнее говорит то, о чем другие говорят очень тактично или не говорят вовсе. Кто отреагировал на эту новость по Фруму в пелотоне? Единицы. Лишь Нибали и Тони Мартин ещё высказали что то похожее на критику и недовольство. Если уж сам Фрум попался, значит дело явно пахнет жареным. Посмотрим, хватит ли ему как Лэнсу признаться

  3. Имя: Юджин

    Юджин

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 30.11.2017

    Нибали победитель Вуэльты 2017.

     

    Где парень с аватаркой Нибали? можно отмечать drinks

     

    Акула самый фартовый в пелотоне. То Кройсвайк в сугроб вьедет на предроследнем горном этапе выигрывая у Нибали 3 минуты. То Фрум с Контадором упадут и сойдут. Теперь Фрум попался.

     

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 17.05.2015

    Двоякое чувство... С одной стороны Лемонд совершенно прав - правила должны применяться в равной степени ко всем, и Фрум обязан понести наказание. С другой - согласитесь, без Фрума накал борьбы будет явно девольвирован.  И на выходе получаем натуральный цуцванг - любое решение по Фруму ситуацию не улучшит, а - наоборот...

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:43 | Регистрация: 4.07.2013

      Двойные стандарты )

    2. RVL

      Сегодня, 08:35 | Регистрация: 30.08.2012

      ничего не девальвируется...будут нормальные гонки без терминаторов.
      гляньте как бы смотрелась бы битва Конты и Нибса , а то и Зака. эти трое и делали шоу, но так...без акцента...лишь бы светануть на этапе. ну и глядишь, может Конта и победил бы бы бы...и не окончил карьеру бы бы бы...или Нибали бы бы бы

  5. poshtet

    Сегодня, 02:46 | Регистрация: 29.09.2014

    Вот, кого (Лемонда) надо ставить главным по выявлению допинга!

  6. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 07:27 | Регистрация: 4.01.2018

    Цитата: Адриен
    С другой - согласитесь, без Фрума накал борьбы будет явно девольвирован.  

    Скорее наоборот. Обострится борьба между "вторыми номерами".

  7. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 07:32 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: veloster
    Цитата: Адриен
    С другой - согласитесь, без Фрума накал борьбы будет явно девольвирован.  

    Скорее наоборот. Обострится борьба между "вторыми номерами".
    100% поддерживаю новые лица новые чемпионы

  8. ktilp-12

    Сегодня, 07:48 | Регистрация: 20.06.2015

     Брейсфорд как в рот воды набрал. Когда была проблема с Виггинсом, не молчал, давал интервью, видимо здесь второй раз не "прокатит", тем более нет Куксона. Будем смотреть и ждать, чем закончится очередная драма Ская. 

    Интереснее будет, когда равные команды будут соревноваться, а не роботы Ская, неизвестно чем заряжены. Время покажет, может в следующем году Скай уйдет с арены. Новые хозяева наверняка  будут вкладывать в свои американские команды.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

16 - 21 января 2018

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    RVL-Фото

    ничего не девальвируется...будут нормальные гонки без терминаторов.
    гляньте как бы смотрелась бы битва Конты и Нибса , а то и Зака. эти трое и делали шоу, но так...без акцента...лишь бы светануть на этапе. ну и глядишь, может Конта и победил бы бы бы...и не окончил карьеру бы бы бы...или Нибали бы бы бы

  • ktilp-12
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    ktilp-12-Фото

     Брейсфорд как в рот воды набрал. Когда была проблема с Виггинсом, не молчал, давал интервью, видимо здесь второй раз не "прокатит", тем более нет Куксона. Будем смотреть и ждать, чем закончится очередная драма Ская. 

    Интереснее будет, когда равные команды будут соревноваться, а не роботы Ская, неизвестно чем заряжены. Время покажет, может в следующем году Скай уйдет с арены. Новые хозяева наверняка  будут вкладывать в свои американские команды.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: veloster
    Цитата: Адриен
    С другой - согласитесь, без Фрума накал борьбы будет явно девольвирован.  

    Скорее наоборот. Обострится борьба между "вторыми номерами".
    100% поддерживаю новые лица новые чемпионы
  • veloster
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    veloster-Фото

    Цитата: Адриен
    С другой - согласитесь, без Фрума накал борьбы будет явно девольвирован.  

    Скорее наоборот. Обострится борьба между "вторыми номерами".

  • sixpack
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (2)
    sixpack-Фото

    оооо! может, Матвея увидим

  • poshtet
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    poshtet-Фото

    Вот, кого (Лемонда) надо ставить главным по выявлению допинга!

  • VeloVelo
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    VeloVelo-Фото
    Двойные стандарты )
  • Адриен
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    Адриен-Фото

    Двоякое чувство... С одной стороны Лемонд совершенно прав - правила должны применяться в равной степени ко всем, и Фрум обязан понести наказание. С другой - согласитесь, без Фрума накал борьбы будет явно девольвирован.  И на выходе получаем натуральный цуцванг - любое решение по Фруму ситуацию не улучшит, а - наоборот...

  • Юджин
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    Юджин-Фото

    Нибали победитель Вуэльты 2017.

     

    Где парень с аватаркой Нибали? можно отмечать drinks

     

    Акула самый фартовый в пелотоне. То Кройсвайк в сугроб вьедет на предроследнем горном этапе выигрывая у Нибали 3 минуты. То Фрум с Контадором упадут и сойдут. Теперь Фрум попался.

     

  • Rokka
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (10)
    Rokka-Фото
    По моему Грег Лемонд без всяческих прикрас и лояльности дал понять всем как относится к Скай и Фруму, а точнее говорит то, о чем другие говорят очень тактично или не говорят вовсе. Кто отреагировал на эту новость по Фруму в пелотоне? Единицы. Лишь Нибали и Тони Мартин ещё высказали что то похожее на критику и недовольство. Если уж сам Фрум попался, значит дело явно пахнет жареным. Посмотрим, хватит ли ему как Лэнсу признаться

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 января

Benoit Vaugrenard (Groupama - FDJ)

Natnael Berhane (Dimension Data)

Nicola Conci (Trek-Segafredo)

6 января

Valerio Agnoli (Bahrain Merida)

Alexandre Pichot (Direct Energie)

Calvin Watson (Aqua Blue Sport)

Marco Benfatto (Androni Giocattoli)

Quentin Pacher (Vital Concept)

Matteo Montaguti (AG2R)

Niklas Eg (Trek-Segafredo)

Fernando Barcelo Aragon (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2018 (12)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)