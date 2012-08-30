Грег Лемонд о деле Криса Фрума

Грег Лемонд: "Крис Фрум должен нести полную ответственность за то, что попадает в его организм"

Трёхкратный победитель Тур де Франс Грег Лемонд (Greg LeMond) считает, что за превышение дозы сальбутамола на Вуэльте Испании-2017 капитан команды Sky Крис Фрум несёт полную ответственность, и к нему должно быть применено соответствующее наказание. Своё мнение по поводу дела Криса Фрума, ставшего в прошлом сезоне победителем двух Гран-туров, Грег Лемонд высказал в интервью The Times.

Защита Криса Фрума и команды Sky строится на том, что британский гонщик не превышал допустимую к применению дозу сальбутамола, а на результат допинг-теста повлияла особенность обмена веществ организма гонщика.

Грег Лемонд: «Довод, что сальбутамол не улучшает выступление, верен лишь в том случае, если препарат употребляется в соответствии с предписанием врача. Если его применять орально или в инъекциях, то он действует как анаболический стероид, похожий на кленбутерол, запрещённое вещество, выявленное в допинг-пробе Альберто Контадора.

Спортсмен отвечает за то, чтобы следовать правилам. Что касается использования сальбутамола, то Крис Фрум несёт ответственность за то, что попадает в его организм. Он единственный в ответе за это. Пелотон полагается на то, что правила будут применяться в равной степени ко всем. Если правилам не следовать, это будет подрывать велоспорт.

Невозможно поверить! (реакция Лемонда на объяснения команды Sky о том, что Фрум сделал всего три «пшика» ингалятором во время 18 этапа Вуэльты Испании-2017, и что на результат допинг-теста повлияла дегидрация и особенности метаболизма).

Это самое нелепое оправдание, которое я слышал. Если это то, что он заявляет, то всё просто, он нарушил правила и должен получить соответствующее наказание.

Я не верю Дэйву Брэйлсфорду. Он скрытный, уходит от вопросов, и из того, что я слышал и читал, команда не настолько использует высокие технологии и информацию, как заявляют. Мне больно слышать, что Брэйлсфорд и команда отвергают настоящую науку как псевдонауку. Как показывает история, когда что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, то обычно так и есть».