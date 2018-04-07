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Герант Томас: «Я скучал по классикам, приятно вернуться на Париж-Рубэ»

Герант Томас возвращается на Париж-Рубэ впервые с 2015 года

 

 

  31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) в последний раз стартовал на Париж-Рубэ в 2015 году и тогда не доехал до финиша. Его лучшим результатом на этой классике стало 7-е место в 2014 году, но с тех пор Томас сосредоточился на том, чтобы стать генеральщиком на Гран-турах. Брусчатка, которая ждёт участников Тур де Франс-2018 на 9-м этапе, стала для Геранта Томаса хорошим поводом вернуться на Париж-Рубэ.

 

  Британский гонщик стартует на классике после тренировочного лагеря на высоте, вернувшись с Тенерифе. Первую разведку маршрута Париж-Рубэ он проводил до Тенерифе, а затем вместе с командой 5 апреля проехал финальные 100 км дистанции и 20 из 29 секций брусчатки.

 

Герант Томас: «Я скучал по классикам, приятно вернуться на Париж-Рубэ»

 

 

  Герант Томас: «В начале года мы вместе с Тимом (Керрисоном, тренером) решили определить, как лучше всего подойти к Туру. Брусчатка на Тур де Франс стала хорошим поводом, который я использовал как козырь в разговоре с Тимом.

 

Конечно, у меня была нетипичная подготовка к Рубэ, главное -  серьёзно проехать гонку, взять максимум. Но если вспомнить прошлых победителей, некоторые из них не считались главными фаворитами перед стартом, так что всякое может случиться.

 

Я провёл на Тенерифе две недели, почти каждый день набирал около 3500 м подъёмов, а здесь, во время нашей разведки Рубэ мы набрали менее 500 м! В этом большая разница, но, надеюсь, ноги в любом случае будут в порядке, так же, как и общефизическая готовность и форма. Постараюсь это использовать. У меня может не быть взрывной мощности и всего подобного, что необходимо для такой гонки, но после двухсот с лишним километров в любом случае мало у кого это будет.   

 

Три года назад я был намного более взрывным. Двух, трёх-, четырёхминутное увеличение мощности на классиках происходит постоянно, когда преодолеваешь все эти короткие крутые подъёмы, заходишь и выходишь из поворотов. На многодневных гонках нужно больше придерживаться пороговой мощности, когда приходится идти в подъём по полчаса. Здесь же гонки намного более агрессивные.  

 

Я просто хочу концентрироваться на чём-то одном, где буду выступать так хорошо, как только смогу, поэтому я перешёл на многодневные гонки, но через несколько лет мне бы хотелось снова вернуться на классики. На них я вырос, и, в глубине души, люблю их больше всего. Я скучал по классикам, так же, как и по группе ребят, которые на них обычно выступают. Приятно вернуться.

 

Сейчас у меня идёт 12-й год в профессионалах, но учитывая, что у меня не было перегруженных сезонов, что каждый год было не более 90 гоночных дней, моя карьера, определённо, может быть долгой. Не знаю, когда именно вернусь на классики, но точно вернусь.

 

Пару недель назад, перед отъездом на Тенерифе,  я проводил разведку маршрута Париж-Рубэ, и наслаждался, хотя первая пара секторов  не была такой приятной! Было трудно даже просто проехать по брусчатке без падения. Там было очень грязно, ужасно скользко, но когда я смог выдать немного мощности и проехать её, это было приятно.

 

На таких гонках важно находиться на правильной позиции. И если ты в нужном месте, и обойдётся без неудачи, то всё может получиться».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Vuelta Ciclista al Pais Vasco

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Paris-Roubaix

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De Brabantse Pijl

15 апреля 2018

Amstel Gold Race

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • SoulThief
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    SoulThief-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Yuriy 17
    А, пока (с учётом выбытия Фрума) Кинтана звезда-генеральщик N 2 после Дюмулена.

    Вот только в мировом рейтинге Нибали располагается выше и Дюмулена, и Кинтаны.

    А какие монументы Дюмолен и Кинтана ехали? Какие выигрывали? 

     

    Нибали выше их за счет Классик, и в частности МСР. Эти же целенаправленно готовятся к ГТ. Хотя я бы сказал, что топ-генеральщики на ГТ сейчас Фрум > Кинтана > Нибали. Дюмолену еще рано такие звания присваивать.

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    А, пока (с учётом выбытия Фрума) Кинтана звезда-генеральщик N 2 после Дюмулена.

    Вот только в мировом рейтинге Нибали располагается выше и Дюмулена, и Кинтаны.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Николай Н.-Фото

    И один в поле воин. Роглич без хорошей команды смог взять генерал. Это заслуженная победа. Кинтано специально отъехал, чтоб потом протянуть Ланду. Кинтано сырой и по гонке видно было, что работал на Ланду. Вот только они это сделали поздно. Роглич мог бы ему проиграть, если бы те ребята не помогли ему в конце.

  • шурави
    Париж-Рубэ-2018. Превью (11)
    шурави-Фото

    Больше верится, что погода будет хорошей. Но спринтерам она не поможет. 

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Yuriy 17-Фото

    Ланда ехал в качестве грегори Ару на Джиро-15 и стал 3-им.
    Ланда ехал в качестве грегори Фрума на ТдФ-17 и стал 4-ым.

    Можно быть грегори и занять место немного ниже своего капитана.

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2018. Превью (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    эти самые ПАВЭ!!!! (очень большая картинка по этому только ссылка)

    https://78.media.tumblr.com/9beade6677d879171f17747885e77def/tumblr_p6prsb5N131
    ropreyo1_1280.gif

    Цитата: старт-шоссе 82
    Самая ужастная и величественная гонка в велоспорте.

    Действительно испытание "королевой классик" пройдут до конца только самые сильные и достойные

  • Rebellix
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    Rebellix-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Astanaforever
    Кинтана видимо свое откатал.

    А что тогда сказать про Нибали, если судить по результатам этой многодневки?
    Надо подождать с такими выводами до гран туров.
    А, пока (с учётом выбытия Фрума) Кинтана звезда-генеральщик N 2 после Дюмулена.
     
    Нибали ехал эту гонку в качестве грегари для братьев Изагирре - басков, для которых эта гонка едва ли не важнейшая в сезоне. Об этом было анонсировано заранее
  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2018. Превью (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    пускай будут "лошадки": Стуйвен или Ванмарке (хотя не такие они и уже и тёмные)))
  • EL-Fenomeno
    Race Horizon Park расширяет ге ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, хорошо хоть такие соревнования международного уровня у нас есть, а то было бы совсем бедненько.

    И вообще, достойную замену Поповичу и Гривку надо делать (уже сейчас) и одним Падуном тут не "разбогатеешь".

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ох уж эти Квики, но только однодневки клепают, ещё и этапы недельных туров берут (3 из 6 на этом ТСБ) !
    Роглич - лучше и не придумаешь: победа на 1 этапе ТСБ и победа в генерале - браво!
    А вот Мовистару действительно минус (и то большой). Без единой победы на этапах ТСБ (при Кинтане, Ланде и Рохасе в обойме) и слабое утешение в виде второго места для Миэля Л. на итоговом подиуме. Алехандро, где ты)

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
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