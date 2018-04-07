Герант Томас: «Я скучал по классикам, приятно вернуться на Париж-Рубэ»

Герант Томас возвращается на Париж-Рубэ впервые с 2015 года

31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) в последний раз стартовал на Париж-Рубэ в 2015 году и тогда не доехал до финиша. Его лучшим результатом на этой классике стало 7-е место в 2014 году, но с тех пор Томас сосредоточился на том, чтобы стать генеральщиком на Гран-турах. Брусчатка, которая ждёт участников Тур де Франс-2018 на 9-м этапе, стала для Геранта Томаса хорошим поводом вернуться на Париж-Рубэ.

Британский гонщик стартует на классике после тренировочного лагеря на высоте, вернувшись с Тенерифе. Первую разведку маршрута Париж-Рубэ он проводил до Тенерифе, а затем вместе с командой 5 апреля проехал финальные 100 км дистанции и 20 из 29 секций брусчатки.

Герант Томас: «В начале года мы вместе с Тимом (Керрисоном, тренером) решили определить, как лучше всего подойти к Туру. Брусчатка на Тур де Франс стала хорошим поводом, который я использовал как козырь в разговоре с Тимом.

Конечно, у меня была нетипичная подготовка к Рубэ, главное - серьёзно проехать гонку, взять максимум. Но если вспомнить прошлых победителей, некоторые из них не считались главными фаворитами перед стартом, так что всякое может случиться.

Я провёл на Тенерифе две недели, почти каждый день набирал около 3500 м подъёмов, а здесь, во время нашей разведки Рубэ мы набрали менее 500 м! В этом большая разница, но, надеюсь, ноги в любом случае будут в порядке, так же, как и общефизическая готовность и форма. Постараюсь это использовать. У меня может не быть взрывной мощности и всего подобного, что необходимо для такой гонки, но после двухсот с лишним километров в любом случае мало у кого это будет.

Три года назад я был намного более взрывным. Двух, трёх-, четырёхминутное увеличение мощности на классиках происходит постоянно, когда преодолеваешь все эти короткие крутые подъёмы, заходишь и выходишь из поворотов. На многодневных гонках нужно больше придерживаться пороговой мощности, когда приходится идти в подъём по полчаса. Здесь же гонки намного более агрессивные.

Я просто хочу концентрироваться на чём-то одном, где буду выступать так хорошо, как только смогу, поэтому я перешёл на многодневные гонки, но через несколько лет мне бы хотелось снова вернуться на классики. На них я вырос, и, в глубине души, люблю их больше всего. Я скучал по классикам, так же, как и по группе ребят, которые на них обычно выступают. Приятно вернуться.

Сейчас у меня идёт 12-й год в профессионалах, но учитывая, что у меня не было перегруженных сезонов, что каждый год было не более 90 гоночных дней, моя карьера, определённо, может быть долгой. Не знаю, когда именно вернусь на классики, но точно вернусь.

Пару недель назад, перед отъездом на Тенерифе, я проводил разведку маршрута Париж-Рубэ, и наслаждался, хотя первая пара секторов не была такой приятной! Было трудно даже просто проехать по брусчатке без падения. Там было очень грязно, ужасно скользко, но когда я смог выдать немного мощности и проехать её, это было приятно.

На таких гонках важно находиться на правильной позиции. И если ты в нужном месте, и обойдётся без неудачи, то всё может получиться».