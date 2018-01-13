Сильван Шаванель хочет в 18-й раз в карьере стартовать на Тур де Франс

Сильван Шаванель мечтает о 18-м и финальном в своей карьере участии в Тур де Франс

Сильван Шаванель (Sylvain Chavanel) с 2001 года ни разу не пропустил старта Тур де Франс, одержал победу на трёх этапах, и всего дважды не проехал французский Гран-тур до конца. 38-летний французский гонщик команды Direct Energie ещё не решил, завершит ли он карьеру в конце следующего сезона, но у него есть одна цель – стартовать на Тур де Франс в 18-й раз в карьере. Если это получится, то Сильван Шаванель сможет обойти по количеству стартов на французском Гран-туре Йенса Фохта и Стюарта О’Грэйди, которые выходили на старт Большой Петли 17 раз.

О своих планах на сезон французский гонщик рассказал в интервью Centre Presse.

Сильван Шаванель: «Если проеду Тур де Франс-2018, это будет моё 18 и финальное участие в этом Гран-туре. Стартовать на нём 17 раз – это уже незаурядное достижение. Но если я приму участие в Тур де Франс в 18-й раз, то войду в историю.

Я бы хотел продолжать гоняться даже в 2019, но не хочу ехать Тур де Франс в 20 или в 21-й раз, потому что знаю, насколько тяжела эта гонка, и скольким надо пожертвовать, чтобы в ней участвовать.

Тур де Франс-2018 – это большая цель. Но пока слишком рано говорить, смогу ли я попасть в состав команды в июле. По новым правилам на старт должны выйти 8 гонщиков от команды, так что если я буду не в форме, то не хочу занимать чьё-то место.

Конечно, сейчас я более подготовленный и опытный, чем во время своего дебюта. Рано или поздно всё заканчивается, но я не могу принимать это как нечто само собой разумеющееся. Сейчас я сфокусирован на следующем сезоне.

Я могу завершить карьеру в 2018 или продолжить. Если я буду успешным, то почему бы не продолжать выступать? Я подумаю об этом после Париж-Ниццы, а потом после Тур де Франс. Могу продолжать гоняться и в 2019 году, но точно одно – Тур де Франс-2018 станет моим последним французским Гран-туром».