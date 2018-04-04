Тьеш Бенот пропускает Париж-Рубэ-2018

Тьеш Бенот пропускает Париж-Рубэ ради Арденнских классик

Тьеш Бенот (Tiesj Benoot) принимал участие во всех северных классиках, однако он решил прервать гоночную серию с целью вернуться к своему первоначальному плану. 24-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal пропустит Париж – Рубе, а вместо этого поедет в тренировочный лагерь на высоте, чтобы быть в лучшей форме на Арденнских классиках.

Бенот выиграл Страде Бьянке, стал 5-м на Е3 Харелбеке, 7-м на Дварс Дор Фландерен и 9-м на Туре Фландрии, что делает его одним из открытий этой весны. Тем не менее, Бенот, как и Михал Квятковски имеет более легкое телосложение, а его способность хорошо проходить холмы делают его одним из претендентов на Арденнских классики, поэтому он решил отправиться в Сьерра-Неваду в Испанию вместо Северной Франции.

«Мне нужно немного подзарядить батареи и тренироваться чуть спокойнее, именно поэтому я следую первоначальной программе и пропускаю Париж – Рубе», сообщает Тьеш Бенот изданию Het Nieuwsblad.

Отсутствие Бенота вынуждает Lotto Soudal искать нового лидера на Париж – Рубе. Андре Грайпель сломал ключицу на Милан – Сан-Ремо, а новобранец команды Йенс Кёкелер выбыл из строя из-за респираторной инфекции. Lotto Soudal надеются, что Йенс Дебюссер и Яспер Де Бёйст смогут их заменить.

«Мы сделаем это как Quick Step: кто бы ни был лучшим, мы должны быть впереди. Я не знаю, сработает ли это с нами. К счастью, Тьеш Бенот сделал большой шаг вперед в этом году, он был одним из главных действующих лиц и впечатлил всех на фламандских классиках. К счастью, он выиграл Страде Бьянке», - сказал менеджер команды Марк Сержант, пытаясь оставаться оптимистичным после очередного успеха Quick Step Floors.

Глеб Терентьев