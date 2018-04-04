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Тьеш Бенот пропускает Париж-Рубэ-2018

Тьеш Бенот пропускает Париж-Рубэ ради Арденнских классик

 

 

  Тьеш Бенот (Tiesj Benoot) принимал участие во всех северных классиках, однако он решил прервать гоночную серию с целью вернуться к своему первоначальному плану. 24-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal пропустит Париж – Рубе, а вместо этого поедет в тренировочный лагерь на высоте, чтобы быть в лучшей форме на Арденнских классиках.

 

  Бенот выиграл Страде Бьянке, стал 5-м на Е3 Харелбеке, 7-м на Дварс Дор Фландерен и 9-м на Туре Фландрии, что делает его одним из открытий этой весны. Тем не менее, Бенот, как и Михал Квятковски имеет более легкое телосложение, а его способность хорошо проходить холмы делают его одним из претендентов на Арденнских классики, поэтому он решил отправиться в Сьерра-Неваду в Испанию вместо Северной Франции.

 

 

 

  «Мне нужно немного подзарядить батареи и тренироваться чуть спокойнее, именно поэтому я следую первоначальной программе и пропускаю Париж – Рубе», сообщает Тьеш Бенот изданию Het Nieuwsblad.

 

  Отсутствие Бенота вынуждает Lotto Soudal искать нового лидера на Париж – Рубе. Андре Грайпель сломал ключицу на Милан – Сан-Ремо, а новобранец команды Йенс Кёкелер выбыл из строя из-за респираторной инфекции. Lotto Soudal надеются, что Йенс Дебюссер и Яспер Де Бёйст смогут их заменить.

 

«Мы сделаем это как Quick Step: кто бы ни был лучшим, мы должны быть впереди. Я не знаю, сработает ли это с нами. К счастью, Тьеш Бенот сделал большой шаг вперед в этом году, он был одним из главных действующих лиц и впечатлил всех на фламандских классиках. К счастью, он выиграл Страде Бьянке», - сказал менеджер команды Марк Сержант, пытаясь оставаться оптимистичным после очередного успеха Quick Step Floors.

 

Глеб Терентьев

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Теги к статье: Тьеш Бенот Tiesj Benoot Париж - Рубэ Paris-Roubaix классика Монумент велоспорта Lotto Soudal

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Нуу порадовали,велолайв, очень приятно читать такие авторские комментарии , а Глебу Терентьеву отдельное спасибо, буду ждать следующих этапов.
  • aksbor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    aksbor-Фото

    С Сиваковым что-то напутали в генерале. Как он может проигрывать 2.09,если только сегодня проиграл 4.04? Исправьте

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    velodoctor-Фото
    Спасибо, я англоязычную версию смотрю там такое не услышать.
  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Earl57-Фото

    Курдюков в эфире обратился к сестре Мамыкина с вопросом - что с ним. Она ответила, что Матвей все еще до конца не оправился от последствий той травмы на Вуэльте. Плюс нормально не тренировался, поэтому не в форме. Надеются, что к Вуэльте будет в норме.

    Еще она написала, что Матвей неделю просидел в Москве в ожидании визы. Той самой, которая по утверждению некоторых товарищей не требуется. Он же в Испании живет и имеет там разрешение на работу.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    velodoctor-Фото

    Мамыкин не доехал, что с ним? Если его ставили на гонку, значит он был здоров. 

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Earl57-Фото
    Ланда финишером из группы никогда не был. Для того, чтобы победить, ему надо остаться одному.
    Ну нет у него финишного рывка. И нет никакого убийства карьеры.
  • error
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    error-Фото
    Столько спорного написали, а вроде я со всем согласен. Плюсану.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Точно выиграет , хоть в отрывы начал ездить , раньше палкой не выгонишь, главное что бы дождей не было , тогда много шансов к концу гонки. Удачи ему.
  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Earl57-Фото

    Марк Падун майку горного короля надел. В таком солидном отрыве не потерялся и взял гору первой категории.

  • Ярослав124
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Ярослав124-Фото
    Квики остановитесь! Дайте другим выиграть!

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1126
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
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