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Майкл Мэттьюс: «В 2018 году уделю больше внимания весенним классикам»

Майкл Мэттьюс ставит целью весенние классики в первой части 2018 года

 

  В прошлом сезоне Майкл Мэттьюс выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации на Тур де Франс, а победы на этапах всех трёх Гран-туров у него уже есть. Поэтому 27-летний австралийский велогонщик команды Sunweb в новом сезоне 2018 года решил сосредоточиться на весенних классиках  - не только на Арденнах, где на Льеж-Бастонь-Льеж в 2017 году остался в шаге от подиума, но и на фламандских брусчатых классиках, с которых начнёт сезон.

 

  Для того, чтобы лучше подготовиться к классикам, Майкл Мэттьюс решил последовать примеру своего товарища по команде Тома Дюмулина, и провести тренировки не в Южной Африке, а на высоте в Сьерра-Неваде.

 

  Первой гонкой Майкла Мэттьюса станет классика Omloop Het Nieuwsblad, которая пройдёт 24 февраля. Он стартовал на ней один раз, в 2013 году, и тогда не доехал гонку до конца. Далее календарь Мэттьюса включает в себя участие в Париж-Ницце и Милан-Сан-Ремо, а потом он впервые в карьере стартует на E3 Harelbeke. Затем в программе австралийского гонщика участие в Гент-Вевельгем, Амстел Голд Рэйс, Льеж – Бастонь-Льеж. О своих планах на первую часть сезона он рассказал во время презентации команды Sunweb.

 

Майкл Мэттьюс: «В 2018 году уделю больше внимания весенним классикам»

Photo © ASO/Bruno BADE

 

 

  Майкл Мэттьюс: «Том Дюмулин поехал в Сьерра-Неваду и ему там понравилось. Я никогда там не был раньше, посмотрим, что получится. Потом я стартую на классике Omloop Het Nieuwsblad. В Южной Африке в этом время года может быть за 30 градусов, было ты тяжело возвращаться в холод на классиках. В Сьерра-Неваде тоже холодно, так что, возможно, для подготовки это будет немного лучше.

 

  Лично мне высота даёт отличный эффект, она заставляет тренироваться по-другому, требует, чтобы тело работало очень тяжело. Эти тренировки сложнее, так что, когда я стартую в гонке, то буду работать так же сильно, как и те ребята, которые уже участвовали в гонках в январе.

 

  Сейчас бросать меня на Тур Фландрии было бы слишком, особенно учитывая те классики, которые я собираюсь проехать и Арденнские классики, которые идут следом. Посмотрим, как пойдёт у меня в этом году, возможно, в следующем году мы подумаем о Туре Фландрии.

 

  Я просто хочу больше сфокусироваться на Фламандских и Арденнских классиках, а не на Гран-турах. Много лет я концентрировался на том, чтобы одержать победу на этапах Гран-туров, и теперь у меня есть выигранные этапы на каждом из них. У меня есть зелёная майка Тур де Франс, которая была для меня важной целью последние несколько лет. Теперь я больше внимания уделю классикам и подготовке к ним».

 

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb

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Комментарии

  • Sheldon Slater
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    Sheldon Slater-Фото
    Давайте переведу )) Мне в общем-то все равно чем пшикаются Нибали и Фрум, и в каких дозах. Это их личное дело. И не мне судить о том, как они зарабатывают деньги.

    Но моего жизненого опыта хватает, чтобы понимать, что будучи публичной персоной ТАК высказывать свою позицию, как высказал ее Нибали, это как минимум не очень некрасиво, а как максимум не очень умно.
    "Раз я астматик, а мне Вентолин не был нужен в то время, значит и Фруму не был нужен... Ну а раз он пользовался, да еще и с передозом... Ну вы меня поняли..." - примерно как-то так в упрощенном изложении. И не говорите, что по его комментариям этого не видно. Я понимаю, что высокие ставки гранд-тура, разочарование вторым местом и так далее. Но при этом я не вижу нимба над его головой, как ни всматриваюсь, а кое-что не очень красивое, в его исполнении, услужливо всплывает в памяти )))

    Вот и я нахожу довольно несимпатичным, то, что коллега Фрума, будучи сам "спорт-астматиком" делает подобные заявления, вместо "Извините, у меня в данный момент нет комментариев, посмотрим, что покажет расследование и скажет антидопиговая комиссия. Grazie. Ciao."
    Если Фрум, или Имярек будет подобным образом поклевывать залетевшего Нибали - моя позиция от этого не изменится.
    ЛеМонд, он конечно чертовски успешный спортсмен и бизнесмен, и посол велоспорта, и все такое, но мы уже видели несколько успешных из "той эпохи", как называет её Курдюков, клявшихся, что ни-ни, ни под каким видом, ничего запрещенного. Теперь в интервью ЛеМонд истый борец за чистоту того, что в его время было как минимум не чище. Не-а, не внушает доверия.

    Тут ниже правильно сказали. Они там все ходят по краю, во всех смыслах. И заступить за него можно как осознанно, так и случайно. Нет только черного и нет только белого в реальной жизни, а уж на пределе человеческих возможнойстей так точно. Никто не без греха, если задуматься и вспомнить. Лично я в подобных скользких ситуациях вспоминаю то, за что мне стыдно и помалкиваю. Как там еще говорится? "Иногда лучше промолчать - если повезет, то сойдешь за умного, а если нет, то хотя бы потом не вляпаешься" )))
  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    RVL-Фото
    нормально...ангина была-можно приплести
  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    RVL-Фото

    а не поймают-аллергия отпустит...)))

    и отойдут от края...

    что за логика?

    внизу все далеко ходят от края)))))

    а почему поймают? ну и дальнейшая логика полная зависти и ненависти... низких качеств слабого человека-болельщика доминатора? )))

  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    RVL-Фото
    ну вы же взрослый человек..даже не гонщик (не видел к сожалению), а может медик?
    )))
    почитайте себя..как то слишком просто
    "НЕ защищая Фрума...
    "А судьи кто?"
    Ну а я не Нибали, но переодически вижу астматика, который например может нарваться на жесточайший приступ выпив например что-нибудь дешевое слабо-алкогольное. И до 30 этот человек понятия не имел, что такое игралятор или удушье. Что впрочем и сейчас не мешает ему тренироваться 6 раз в неделю. Такие дела."
    )))
    алкоголь..ну не пей...не дышишь-не убивай себя...а то в бессознанке можно и в Монванту побежать
  • Meridale
    Состав команды EF Education Fi ... (5)
    Meridale-Фото
    Форма с розовым ещё как-то катит, но розовый шлем Поц!)
  • error
    Роан Деннис – трёхкратный чемп ... (2)
    error-Фото
    Не совсем качественная аналогия. Австралия всегда умела ездить разделку. Тройка предсказуема на сегодня, но заавтра там появяятся еще Дарбриджы и Порты.
  • marketbk
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    marketbk-Фото

    Золотые слова.
    Т. Мартин тоже "незабвенный борец". Вспомнился твит Э. Цабеля на позитив Галимзянова , и последующее разоблачение "на тот период когда Цабель не кушал")))

  • kwwk
    Роан Деннис – трёхкратный чемп ... (2)
    kwwk-Фото

    Можно было и не сомниваться. Это, как Кири, сколько раз приедет на чемпионат РБ, столько и выиграет, даже когда закончит))).

  • Sheldon Slater
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    Sheldon Slater-Фото
    Да к Нибали никаких претензий быть не может, за исключением той маленькой, что суждения взрослого человека (и профессионального атлета, а не профессионального медика с опытом работы в данной области) о астме Фрума, по себе любимому, не добавляет ему очков в глазах разумных людей, придерживающихся нейтральной позиции.

    То, как они там все справляются это вообще отдельная бесконечная тема :)
  • Sheldon Slater
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    Sheldon Slater-Фото
    Может и аллергик, я цитату за что купил - за то и продал. А там уже или журналисты переврали или пес его знает. Возможно астматические приступы у него провоцируются как раз специфической аллергией, в общем-то я что-то похожее и описал.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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