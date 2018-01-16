Майкл Мэттьюс: «В 2018 году уделю больше внимания весенним классикам»

Майкл Мэттьюс ставит целью весенние классики в первой части 2018 года

В прошлом сезоне Майкл Мэттьюс выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации на Тур де Франс, а победы на этапах всех трёх Гран-туров у него уже есть. Поэтому 27-летний австралийский велогонщик команды Sunweb в новом сезоне 2018 года решил сосредоточиться на весенних классиках - не только на Арденнах, где на Льеж-Бастонь-Льеж в 2017 году остался в шаге от подиума, но и на фламандских брусчатых классиках, с которых начнёт сезон.

Для того, чтобы лучше подготовиться к классикам, Майкл Мэттьюс решил последовать примеру своего товарища по команде Тома Дюмулина, и провести тренировки не в Южной Африке, а на высоте в Сьерра-Неваде.

Первой гонкой Майкла Мэттьюса станет классика Omloop Het Nieuwsblad, которая пройдёт 24 февраля. Он стартовал на ней один раз, в 2013 году, и тогда не доехал гонку до конца. Далее календарь Мэттьюса включает в себя участие в Париж-Ницце и Милан-Сан-Ремо, а потом он впервые в карьере стартует на E3 Harelbeke. Затем в программе австралийского гонщика участие в Гент-Вевельгем, Амстел Голд Рэйс, Льеж – Бастонь-Льеж. О своих планах на первую часть сезона он рассказал во время презентации команды Sunweb.

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Майкл Мэттьюс: «Том Дюмулин поехал в Сьерра-Неваду и ему там понравилось. Я никогда там не был раньше, посмотрим, что получится. Потом я стартую на классике Omloop Het Nieuwsblad. В Южной Африке в этом время года может быть за 30 градусов, было ты тяжело возвращаться в холод на классиках. В Сьерра-Неваде тоже холодно, так что, возможно, для подготовки это будет немного лучше.

Лично мне высота даёт отличный эффект, она заставляет тренироваться по-другому, требует, чтобы тело работало очень тяжело. Эти тренировки сложнее, так что, когда я стартую в гонке, то буду работать так же сильно, как и те ребята, которые уже участвовали в гонках в январе.

Сейчас бросать меня на Тур Фландрии было бы слишком, особенно учитывая те классики, которые я собираюсь проехать и Арденнские классики, которые идут следом. Посмотрим, как пойдёт у меня в этом году, возможно, в следующем году мы подумаем о Туре Фландрии.

Я просто хочу больше сфокусироваться на Фламандских и Арденнских классиках, а не на Гран-турах. Много лет я концентрировался на том, чтобы одержать победу на этапах Гран-туров, и теперь у меня есть выигранные этапы на каждом из них. У меня есть зелёная майка Тур де Франс, которая была для меня важной целью последние несколько лет. Теперь я больше внимания уделю классикам и подготовке к ним».