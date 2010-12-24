Фабиан Канчелара: "Саган и Ван Авермат - главные фавориты на Туре Фландрии-2018"

В преддверии Тура Фландрии-2018 Фабиан Канчелара дал интервью официальному сайту гонки, в котором рассказал о своей сегодняшней деятельности, поделился своим мнением относительно предстоящей классики, а также рассказал о самых ярких воспоминаниях, связанных с этой гонкой.

Photo (c) @f_cancellara

Фабиан Канчеллара: «Я больше не профессиональный гонщик, однако, у меня нет времени сидеть без дела, я занят другими делами, у меня много возможностей открывать для себя что-то новое. Спорт все еще занимает значимое место в моей жизни, на данный момент я работаю над проектом «Chasing Cancellara», деятельность которого направлена на подготовку начинающих велосипедистов. Также мы организуем велосипедные туры в разных странах, в каждом из которых участники пробега могут ехать вместе со мной или против меня в гонке преследования.

Кроме велоспорта я начал заниматься триатлоном и принимаю участие в соревнованиях. Также я хочу поддерживать и мотивировать ребят для участия в этом виде спорта.

О Туре Фландрии у меня осталось множество замечательных воспоминаний, я готов часами говорить об этой великой гонке! Конечно, три моих победы – это самые яркие моменты. В 2010 я выиграл из одиночного отрыва в Меербеке, и пересек линию финиша с национальным флагом Швейцарии, взятым у одного из болельщиков. Возможно, все думали, что я спланировал это заранее, однако это не так, в этот момент я сиял от гордости. После трудного сезона и ужасного падения на Туре Фландрии в 2012 году победа на Фламандских дорогах в 2013 была облегчением. После триумфа в 2014 я вписал свое имя в список гонщиков, побеждавших на Фландрии два раза подряд, а также стал рекордсменом с тремя победами, в общем! Это было невероятно и я все еще горжусь тем, что смог достичь этого!

В этом году Тур Фландрии стартует 1 апреля, до сих пор непонятно, кто же из гонщиков находится в лучшей форме, претендентов на победу довольно много.

На мой взгляд, Саган и Ван Авермат главные фавориты 102-го выпуска гонки, хотя кроме них есть множество гонщиков, способных составить достойную конкуренцию. Например, молодые бельгийцы: Тьеш Бенот, Оливер Насен, Эдвард Тёнс - все они голодны до побед и попытаются победить на Фламандских дорогах. Победа Нибали на Милан - Сан Ремо была потрясающей, и мне очень любопытно, чего сможет достичь Квятковски. Он прекрасно чувствует себя на коротких и резких холмах, однако я не знаю, сможет ли он удержаться за специалистами брусчатки, когда они дадут полный газ на Оде Кваремонте.

И как всегда на гонке будет присутствовать лучший состав Quick Step, стоит ожидать, что Штыбар будет в хорошей форме, но также не стоит недооценивать Жильбера! Его сольная победа в майке чемпиона Бельгии была невероятна, и никогда не знаешь чего от него ожидать…»

Перевод Глеба Терентьева.