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Фабиан Канчелара: "Саган и Ван Авермат - главные фавориты на Туре Фландрии-2018"

Фабиан Канчелара: "Саган и Ван Авермат - главные фавориты на Туре Фландрии-2018"

 

 

  В преддверии Тура Фландрии-2018 Фабиан Канчелара дал интервью официальному сайту гонки, в котором рассказал о своей сегодняшней деятельности, поделился своим мнением относительно предстоящей классики, а также рассказал о самых ярких воспоминаниях, связанных с этой гонкой.

 

Photo (c) @f_cancellara

 

   Фабиан Канчеллара: «Я больше не профессиональный гонщик, однако, у меня нет времени сидеть без дела, я занят другими делами, у меня много возможностей открывать для себя что-то новое. Спорт все еще занимает значимое место в моей жизни, на данный момент я работаю над проектом «Chasing Cancellara», деятельность которого направлена на подготовку начинающих велосипедистов. Также мы организуем велосипедные туры в разных странах, в каждом из которых участники пробега могут ехать вместе со мной или против меня в гонке преследования.

 

  Кроме велоспорта я начал заниматься триатлоном и принимаю участие в соревнованиях. Также я хочу поддерживать и мотивировать ребят для участия в этом виде спорта.

 

 О Туре Фландрии у меня осталось множество замечательных воспоминаний, я готов часами говорить об этой великой гонке! Конечно, три моих победы – это самые яркие моменты. В 2010 я выиграл из одиночного отрыва в Меербеке, и пересек линию финиша с национальным флагом Швейцарии, взятым у одного из болельщиков. Возможно, все думали, что я спланировал это заранее, однако это не так, в этот момент я сиял от гордости. После трудного сезона и ужасного падения на Туре Фландрии в 2012 году победа на Фламандских дорогах в 2013 была облегчением. После триумфа в 2014  я вписал свое имя в список гонщиков, побеждавших на Фландрии два раза подряд, а также стал рекордсменом с тремя победами, в общем! Это было невероятно и я все еще горжусь тем, что смог достичь этого!

 

   В этом году Тур Фландрии стартует 1 апреля, до сих пор непонятно, кто же из гонщиков находится в лучшей форме, претендентов на победу довольно много.

 

  На мой взгляд, Саган и Ван Авермат главные фавориты 102-го выпуска гонки, хотя кроме них есть множество гонщиков, способных составить достойную конкуренцию. Например, молодые бельгийцы: Тьеш Бенот, Оливер Насен, Эдвард Тёнс -  все они голодны до побед и попытаются победить на Фламандских дорогах. Победа Нибали на Милан - Сан Ремо была потрясающей, и мне очень любопытно, чего сможет достичь Квятковски. Он прекрасно чувствует себя на коротких и резких холмах, однако я не знаю, сможет ли он удержаться за специалистами брусчатки, когда они дадут полный газ на Оде Кваремонте. 

 

  И как всегда на гонке будет присутствовать лучший состав Quick Step, стоит ожидать, что Штыбар будет в хорошей форме, но также не стоит недооценивать Жильбера! Его сольная победа в майке чемпиона Бельгии была невероятна, и никогда не знаешь чего от него ожидать…»

 

 

Перевод Глеба Терентьева.

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Теги к статье: Фабиан Канчеллара Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 4.07.2011

    О, Спартак!

    Как мы все рады видеть тебя вноаь!

    Гонка отличная от всех предыдущих, как сказал Вальв, нах....тяжело, конкретно тяжело...гонку не едет...но вот Саган...он победой на генте озлобил окончательно всех и я смело скажу, что в пелотоне бродят думки...кто-либо, только не Саган, я не говорю уже о квиках, бимиси...

    Вообщем, послезавтра ад, а через неделю адовый ад.

    С нетерпением, честное слово!

     

    1. Имя: Николай

      marketbk

      Сегодня, 00:00 | Регистрация: 24.12.2010

      Михаил не надо говорит за всех. Мне например, все равно на его мнение. Как там Ленс написал,привет Луиджи.

  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:18 | Регистрация: 27.05.2017

    Вот не хватает Канчи в пелотоне, с куском ходом и мудростью. 

    Думал Мартин что-то подобное покажет, пока нет. Может Дюмоля когда в ГТ наиграется.

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4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2018?

Комментарии

  • Адриен
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Адриен-Фото

    Возможно, я ошибаюсь - поправьте - но вроде   решение о дисквалификации принимает федерация на основании заключения WADA. Во всяком случае в других видах спорта. И если спортсмен с ним НЕ СОГЛАСЕН , то тогда он обращается в CAS...  А в этой ситуации  складывается впечатление, что  UCI не желает брать на себя ответственность и принять тведое и единоличное решение, УМЫВАЕТ РУКИ, а WADA и вовсе в стороне, мол, мы предоставили вам результат анализов, а дальше - решайте сами.

  • Адриен
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Адриен-Фото

    Надеюсь, что Нибали повторит успех Милан - Сан Ремо, а Луценко - развеет выраженные в его адрес сомнения...

  • VeloVelo
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Вот интересно - в отношении одних спортсменов "презумпция невиновности"
    действует, в отношении других - нет.


  • VeloVelo
    Состав команды Quick-Step Floo ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Замечательный состав. Кажется, что кто-то из квиков обязан выиграть. 

  • VeloVelo
    Тьеш Бенот – капитан команды L ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Беноот перспективный парень. Ему по зубам Большие Победы.

  • AzaKonta
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    AzaKonta-Фото
    Луценко вообще не торт на северных классиках. На дорогах Фландрии в этом году ничего не показал
  • DIM
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    DIM-Фото
    А васька слушает и ест)))
  • Николай Степаныч
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Для меня загадка, почему Луценко упорно записывают в фавориты северных классик. Нет, было, конечно 3 место на Dwars door Vlaanderen в 2017, но там 200 км всего и состав не настолько звездный.

  • marketbk
    Фабиан Канчелара: "Саган и Ва ... (3)
    marketbk-Фото
    Михаил не надо говорит за всех. Мне например, все равно на его мнение. Как там Ленс написал,привет Луиджи.
  • Brodyazhnik
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Brodyazhnik-Фото

    А что, довод: "Мне надо было, а то проиграл бы" нынче не канает? О времена, о нравы" (с) Как сложно жить (по правилам).

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1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Ванмарке С. (Bel) (EFD) 575

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