Винченцо Нибали завершил сезон 2017 года

Что не понятного то? Его кинул с контрактом Воутерс. Причём сделал это в своей неподражаемой манере не говоря ни да, ни нет до последнего. Дошло дело до того, что Мати сам звонил в Астану и предлагал свои услуги: "I just called up Fofonov and asked for a contract."

А фраза из этого интервью вот: "I never really wanted to leave the team. I was a bit sad when I’m left, and I’m glad to have the opportunity to return."