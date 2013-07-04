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- Дата:
- Вчера, 22:49
Винченцо Нибали завершил сезон 2017 года победой на одном из самых сложных подъёмов
Капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали завершил сезон победой на гонке Taiwan KOM Challenge, маршрут которой состоит из одного 106-км подъёма, начинающегося на уровне моря и поднимающегося на высоту 3275 м по самой высокогорной дороге Тайваня. Нибали принимал участие в этом соревновании вместе со своим братом Антонио и товарищем по команде Чун Кай Фенгом.
Дистанцию гонки Винченцо Нибали преодолел за 3:19:54, опередив испанского гонщика Оскара Пухоля (Oscar Pujol), проехавшего дистанцию за 3:21:25 и датского гонщика Джона Эбсена (John Ebsen).
Винченцо Нибали: «Гонка была тяжёлой, потому что мы поднимались от уровня моря. Никогда в жизни ещё я не проходил такого длинного и трудного подъёма. Я выжидал с атакой до финальных 10 км, поехал, когда увидел, что остальным тяжело и они устали. Это была моя заключительная гонка сезона, теперь, наконец, настало время немного отдохнуть».
Через 6 дней после этой гонки Винченцо Нибали была проведена операция по извлечению металлической пластины из левой ключицы. Пластина была поставлена итальянскому гонщику после падения в групповой гонке на Олимпийских Играх-2016, в результате которого он получил двойной перелом ключицы.
Врач команды Bahrain-Merida Карло Гуардашионе сообщил, что операция прошла успешно. После операции Винченцо Нибали должен провести 8-10 дней в полном покое.
В сезоне 2017 года у Винченцо Нибали был 81 гоночный день, он стал призёром двух Гран-туров – занял 3-е место на Джиро д’Италия-2017 и 2-е на Вуэльте Испании, второй раз в карьере стал победителем классики-Монумента Ломбардии, а также выиграл этапы на итальянском и испанском Гран-турах.
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