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Винченцо Нибали завершил сезон 2017 года

Винченцо Нибали завершил сезон 2017 года победой на одном из самых сложных подъёмов

 

 

  Капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали завершил сезон победой на гонке Taiwan KOM Challenge, маршрут которой состоит из одного 106-км подъёма, начинающегося на уровне моря и поднимающегося на высоту 3275 м по самой высокогорной дороге Тайваня. Нибали принимал участие в этом соревновании вместе со своим братом Антонио и товарищем по команде Чун Кай Фенгом.

 

  Дистанцию гонки Винченцо Нибали преодолел за 3:19:54, опередив испанского гонщика Оскара Пухоля (Oscar Pujol), проехавшего дистанцию за  3:21:25 и датского гонщика Джона Эбсена (John Ebsen).

 

 

Винченцо Нибали завершил сезон 2017 года

 

  Винченцо Нибали: «Гонка была тяжёлой, потому что мы поднимались от уровня моря. Никогда в жизни ещё я не проходил такого длинного и трудного подъёма. Я выжидал с атакой до финальных 10 км, поехал, когда увидел, что остальным тяжело и они устали. Это была моя заключительная гонка сезона, теперь, наконец, настало время немного отдохнуть».

 

  Через 6 дней после этой гонки Винченцо Нибали была проведена операция по извлечению металлической пластины из левой ключицы. Пластина была поставлена итальянскому гонщику после падения в групповой гонке на Олимпийских Играх-2016, в результате которого он получил двойной перелом ключицы.

 

  Врач команды Bahrain-Merida Карло Гуардашионе сообщил, что операция прошла успешно. После операции Винченцо Нибали должен провести 8-10 дней в полном покое.

 

  В сезоне 2017 года у Винченцо Нибали был 81 гоночный день, он стал призёром двух Гран-туров – занял 3-е место на Джиро д’Италия-2017 и 2-е на Вуэльте Испании, второй раз в карьере стал победителем классики-Монумента Ломбардии, а также выиграл этапы на итальянском и испанском Гран-турах.

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 4.07.2013

    Гонка для Мериды, видимо. Интересная гора. И 3275!

  2. rdktr

    Сегодня, 02:12 | Регистрация: 27.05.2014

    Мне думается, что в следующем сезонемы увидим другого Нибали.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 02:14 | Регистрация: 4.07.2013

      какого?

  3. Имя: Иван

    StVano

    Сегодня, 02:30 | Регистрация: 21.09.2014

    Без пластины в ключице... mail1

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Primoz Roglic (Team Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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