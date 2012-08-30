Константин Сивцов начал процесс реабилитации после операции

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- Дата:
- Сегодня, 17:12
Константин Сивцов восстанавливается после травмы
34-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida Константин Сивцов восстанавливается после травмы, полученной в результате падения на спуске, на 2-м этапе Тура Словении-2017.
После падения Константин Сивцов был сразу доставлен в местную больницу в Словении, где у него диагностировали сложный перелом левой бедренной кости. Гонщику была срочно сделана операция, и теперь он вернулся домой, где проходит реабилитацию. Из-за травмы белорусский гонщик не смог принять участие в Тур де Франс-2017.
Врач команды Bahrain-Merida Эмилио Маньи (Emilio Magni) рассказал о состоянии Константина Сивцова: «Вчера у него начался процесс реабилитации, 15 дней он будет заниматься с физиотерапевтом, делать упражнения в воде. Затем у нас запланирован следующий рентген, он должен быть сделан через месяц после травмы, а также проверка у ортопеда в больнице Брешии. Константин очень рад, что начал физиотерапию, он много работает, всё идёт по плану».
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