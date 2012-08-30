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Константин Сивцов начал процесс реабилитации после операции

Константин Сивцов восстанавливается после травмы

 

  34-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida Константин Сивцов восстанавливается после травмы, полученной в результате падения на спуске, на 2-м этапе Тура Словении-2017.

 

  После падения Константин Сивцов был сразу доставлен в местную больницу в Словении, где у него диагностировали сложный перелом левой бедренной кости. Гонщику была срочно сделана операция, и теперь он вернулся домой, где проходит реабилитацию. Из-за травмы белорусский гонщик не смог принять участие в Тур де Франс-2017.

 

Константин Сивцов начал процесс реабилитации после операции

 

  Врач команды Bahrain-Merida Эмилио Маньи (Emilio Magni) рассказал о состоянии Константина Сивцова: «Вчера у него начался процесс реабилитации, 15 дней он будет заниматься с физиотерапевтом, делать упражнения в воде. Затем у нас запланирован следующий рентген, он должен быть сделан через месяц после травмы, а также проверка у ортопеда в больнице Брешии. Константин очень рад, что начал физиотерапию, он много работает, всё идёт по плану».

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Теги к статье: Константин Сивцов Bahrain-Merida Kanstantsin Siutsou

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  1. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 17:22 | Регистрация: 2.05.2014

    Скорейшего выздоровления!!!

  2. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 14.02.2016

    здоровья всем всадникам на парноколёсных

  3. RVL

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 30.08.2012

    ..и не падать духом!

  4. Имя: слава

    faiter

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 26.04.2015

    сложный перелом бедра,а на ноге нет никакого там аппарата Илизарова.До чего дошёл прогресс.

    1. RVL

      Сегодня, 19:25 | Регистрация: 30.08.2012

      и в кросах..))

      Костя поправляйся!!

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • sab
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    sab-Фото
    скоро 9-й этап, три горы HC, посмотрим, будет ли заруба и кто как себя чувствует. Потом еще будет короткий, 100-км 13-й этап с парочкой гор первой категории - очень должно все быть динамично и тошнёхонько для грандов
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    старт-шоссе 82-Фото

    На евро 2 как раз сейчас повтор идет, кому интересно ,скоро до атаки Ару доедем    http://onlysport.tv/tv/eurosport2

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    velodoctor-Фото

    Вовремя начатый спринт может принести 3е место всем, кроме Демара и Киттеля. Эти парни разыграют победу. Я уже почти уверен что Кристофф уйдет из Катюши-Альпецина, но всеже по привычке буду сопереживать его мучениям в спринте. 

    Последний км как взлетная полоса, сложно представить, что тут можно обмануть спринтеров. 

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Meilleur-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    и НИКАКОГО скай шоу.
    забудьте про это.
    Фрум не торт.
    если не похудеет-так и будут его дербанить все,кому не лень.
    Фабио молодец.
    я так понял победу посвятил Скарпе.
    вечная память Микеле.
     
     

    Ну, как вам не стыдно. Люди заходят сюда не за тем, чтобы их учили жить. ;)

     

    Ару очень крутой. И что победа посвящена Скарпе красиво и символично. Но убежден в следующий раз Фрум и Порт его так сравнительно легко не отпустят. На мой взгляд, сегодня последние двое были слишком сосредоточены на друг друге, что стало ошибкой. Конта и Кинтана - примерно там же, где я и ожидал. Чавито немного разочаровал, но знакомство с Туром для генеральщика - почти всегда очень болезненно, что подтвердил пример Фабио год назад.

  • Nesh
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Nesh-Фото

    Блин, а что случилось с Чавито, где он капнул? sad

  • Rasmussen
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Rasmussen-Фото
    ну горняки тоже разные бывают, если Пурито взрывает на больших градиентах, то условный Дюмулен выигрывает на относительно ровных подъемах, Фульсанг работает равномерно и любит стабильные градиенты, ну и впрочем доля правды есть и у ваших слов - у кого форма есть - тот хорошо едет и взрывную горку и гору категории НС
  • смотрю вело давно
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    смотрю вело давно-Фото

    этап может забрать хитрый отрыв))

  • Racer1976
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Racer1976-Фото
    Все просто - физиология... Кому-то покороче и покруче, кому-то - наоборот... И еще куча промежуточных вариантов. И это сравнительное суждение - "не его гора по сравнению с тем, что может показать в этой горе гонец N"/// Для примера - есть гонщики, специализирующиеся на классиках, но одни ездят Фландрию и Рубэ, а другие - Льеж... И они не пересекаются, как правило)) Так и здесь
  • смотрю вело давно
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    смотрю вело давно-Фото

    Ай да молодец Ару просто красавец, когда пошел атаковать поезд Ская из 5 гонцов аж сердце у меня ёкнула неужели получится... это просто праздник kaz

  • RVL
    Константин Сивцов начал процес ... (5)
    RVL-Фото

    и в кросах..))

    Костя поправляйся!!

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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