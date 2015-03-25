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Марк Кэвендиш не вписался в лимит времени из-за падения на Тиррено-Адриатико-2018

Марк Кэвендиш упал во время командной разделки на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2018 и не вписался в лимит времени

 

 

  Марк Кэвендиш  упал во время открывающей гонку Тиррено-Адриатико-2018  командной гонке на время, на второй части дистанции. 32-летний британский велогонщик команды Dimension Data вернулся на велосипед и доехал до финиша, после чего был сразу отправлен в больницу. Позже выяснилось, что он не вписался в лимит времени и в любом случае продолжить гонку не сможет.

 

 

 

 Спортивный директор команды Рольф Альдаг сообщил, что, возможно, Марк Кэвендиш попал в выбоину задним колесом и упал, сильно ударившись. Несмотря на это, он финишировал с порезами и кровью на лице, в порванном комбинезоне, со ссадинами на правой части тела.

 

  Рольф Альдаг: «Всё идёт совсем не так, как нам или ему хочется, это очень расстраивает. Всё так хорошо началось в Дубае, но теперь… Было похоже, что он попал в выбоину задним колесом. На дороге было много неровностей, возможно, он попал в одну из них на скорости 60 км/ч. На разделочном велосипеде гонщик сидит в низкой посадке, поэтому, когда падает, то летит вперёд головой, что, конечно, плохо».

 

  Роджер Хэммонд, спортивный директор Dimension data: «Падение было сильным, очень сильным. В командной гонке все едут очень быстро, там был небольшой попутно-боковой ветер. Это было одно из тех падений, после которого просто сидишь на дороге и не понимаешь, что случилось. У нас есть видеозапись, посмотрим и поймём, что произошло».

 

  Это вторая подряд гонка сезона, где Марк Кэвендиш падает на 1-м этапе. На Тиррено-Адриатико-2018 должно было состояться его возвращение к гонкам после падения на 1-м этапе Тура Абу-Даби-2018, где британский гонщик упал в нейтральной зоне и сошёл с гонки.

 

 Тиррено-Адриатико-2018 должна была стать подготовительной гонкой перед Милан-Сан-Ремо, но на данный момент нет ответа на вопрос, какую гонку Марк Кэвендиш поедет следующей и в какой форме будет.

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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  1. Имя: Максим

    maxx

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 25.03.2015

    Бог шельму метит... Скорейшего выздоровления конечно парню, но впору заводить разговоры о ПРМ)

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Комментарии

  • maxx
    Марк Кэвендиш не вписался в ли ... (1)
    maxx-Фото
    Бог шельму метит... Скорейшего выздоровления конечно парню, но впору заводить разговоры о ПРМ)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Три раза подряд ВМС выигрывает и два раза майка у Карузо. Капитана нет так что может и постарается удержаться.
  • RVL
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    RVL-Фото

    Хотя меня его взлет слегка настораживал. С Тура Адыгеи и в Джиры за пару лет..

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    RVL-Фото
    ну не знал...
  • RVL
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    RVL-Фото

    Зак не лучший сейчас. в Абу-даби плохая разделка. +в горы(у) выпадал. будем наблюдать.

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    Earl57-Фото

    Комментарии Отара становятся все чудесатее и чудесатее. UAE заехали в 45 сек от BMC - великолепный результат, всего 45 сек. Бахрейн в 49 сек - очень плохой результат, на целых 4 сек хуже, чем UAE.  Зачем то сравнивает Нибали с Фрумом, хотя Нибали прямо сказал, что на генерал у них Поццовиво. Сравнить результаты Ару и Поццовиво Отар даже и не подумал. Хотя понятно, что Бахрейну надо было сохранить Поццовиво, без него результаты были бы заметно лучше. Точно также, как Мовистару надо было довезти Ланду. Ару, Ланду и Лопеса Отар тоже не сравнивал.

     



    Пишут, что Кавендиша сняли с гонки, потому что он не вписался в лимит времени.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    Earl57-Фото
    Закарин проехал разделку на 36 сек хуже, чем Чавес. Либо Чавито подтянул разделку, либо Ильнур сдал.
  • aksbor
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    aksbor-Фото

    Очередная серенькая разделка в исполнении Закарина. Впрочем,до июля еще масса времени. 

  • дрокер
    Перед стартом Тиррено-Адриатик ... (13)
    дрокер-Фото
    Пока все предпосылки, что нет (санкционный список и т.д), хотя Олег Юрьевич может удивлять.
  • Shalam s Urala
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (32)
    Shalam s Urala-Фото
    ну вы без обид если чо ))

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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