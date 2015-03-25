Марк Кэвендиш не вписался в лимит времени из-за падения на Тиррено-Адриатико-2018

Марк Кэвендиш упал во время командной разделки на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2018 и не вписался в лимит времени

Марк Кэвендиш упал во время открывающей гонку Тиррено-Адриатико-2018 командной гонке на время, на второй части дистанции. 32-летний британский велогонщик команды Dimension Data вернулся на велосипед и доехал до финиша, после чего был сразу отправлен в больницу. Позже выяснилось, что он не вписался в лимит времени и в любом случае продолжить гонку не сможет.

Спортивный директор команды Рольф Альдаг сообщил, что, возможно, Марк Кэвендиш попал в выбоину задним колесом и упал, сильно ударившись. Несмотря на это, он финишировал с порезами и кровью на лице, в порванном комбинезоне, со ссадинами на правой части тела.

Рольф Альдаг: «Всё идёт совсем не так, как нам или ему хочется, это очень расстраивает. Всё так хорошо началось в Дубае, но теперь… Было похоже, что он попал в выбоину задним колесом. На дороге было много неровностей, возможно, он попал в одну из них на скорости 60 км/ч. На разделочном велосипеде гонщик сидит в низкой посадке, поэтому, когда падает, то летит вперёд головой, что, конечно, плохо».

Роджер Хэммонд, спортивный директор Dimension data: «Падение было сильным, очень сильным. В командной гонке все едут очень быстро, там был небольшой попутно-боковой ветер. Это было одно из тех падений, после которого просто сидишь на дороге и не понимаешь, что случилось. У нас есть видеозапись, посмотрим и поймём, что произошло».

Это вторая подряд гонка сезона, где Марк Кэвендиш падает на 1-м этапе. На Тиррено-Адриатико-2018 должно было состояться его возвращение к гонкам после падения на 1-м этапе Тура Абу-Даби-2018, где британский гонщик упал в нейтральной зоне и сошёл с гонки.

Тиррено-Адриатико-2018 должна была стать подготовительной гонкой перед Милан-Сан-Ремо, но на данный момент нет ответа на вопрос, какую гонку Марк Кэвендиш поедет следующей и в какой форме будет.