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Тиджей Ван Гардерен сошёл с гонки Париж-Ницца-2018

Тиджей Ван Гардерен сошёл с гонки Париж-Ницца-2018 после столкновения с техничкой

 

 

  Тиджей Ван Гардерен был вынужден сойти с гонки Париж-Ницца-2018 в первый же день. Мокрое полотно дороги стало причиной завала за 35 км до финиша, в который попал и 29-летний американский гонщик команды BMC, однако прекратить борьбу на гонке его вынудило второе падение, когда Ван Гардерен врезался в техничку другой команды. Врач команды BMC Мишель Серфонтен (Michel Cerfontaine) сообщил, что гонщику удалось избежать переломов.

 

 

Тиджей Ван Гардерен сошёл с гонки Париж-Ницца-2018 после двух падений

 

Photo (c) Chris Auld Photography/BMC

 

 

  Врач команды BMC Мишель Серфонтен: «Тиджей Ван Гардерен упал за 35 км до финиша, его сразу повезли в больницу. Рентген показал растяжение мышц шеи, но, к счастью, переломов нет. У него также ссадины на лбу и левом бедре. Через 3-4 дня Тиджей сможет вернуться к тренировкам. Ему надо будет сделать ещё один рентген, чтобы определить, как заживает растяжение. Мы продолжим следить за его состоянием».

 

 

  Тиджей Ван Гардерен: «Первое падение было не так плохо, произошло на широкой дороге, когда все боролись за позиции. В этот момент моё колесо попало на край дороги, там было мокро, колесо заскользило. Я сумел вернуться в гонку, но у меня не получалось вернуть цепь на место, потом я заметил повреждения в переключателе передач и прокол. Подумал, что мне надо поменять велосипед. Я посмотрел вниз, чтобы определить степень повреждений велосипеда, и в следующий момент оказался на земле, потому что въехал в техничку, которая остановилась на дороге. Не знаю, остановились ли они по ошибке или ждали своего гонщика.

 

  Я почувствовал, как из меня выбило весь воздух, я не мог дышать. Боль пронзила шею и верх спины так, что я не мог сидеть. Когда приехали врачи, увидели мой смятый шлем и то, что мне трудно дышать, они сразу положили меня в машину скорой помощи. Через несколько минут я понял, что всё не так плохо. Затем медики проверили меня на наличие признаков сотрясение мозга, их у меня не было. К счастью, рентген показал, что и переломов нет. Хорошо, что были приняты меры предосторожности, но мне кажется, что я мог бы продолжать гонку. Чувствую боль в шее, немного болит голова, но тошноты нет.

 

  Прежде всего, я ужасно разочарован, потому что был в хорошей форме на Вольте Альгарве, хотел это использовать. Надеюсь, что скоро вернусь на велосипед, возможно, мы изменим мою программу гонок, чтобы компенсировать пропущенные дни гонки. Сейчас только 4 марта, впереди много соревнований».

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Tejay van Garderen BMC Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:40 | Регистрация: 24.12.2017

    Слава богу обошлось, скорейшего выздоровления и удачи

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 06:53 | Регистрация: 11.07.2015

    ТиДжею нужно срочно искать своего шамана.

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
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5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
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