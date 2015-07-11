Тиджей Ван Гардерен сошёл с гонки Париж-Ницца-2018 после столкновения с техничкой



Тиджей Ван Гардерен был вынужден сойти с гонки Париж-Ницца-2018 в первый же день. Мокрое полотно дороги стало причиной завала за 35 км до финиша, в который попал и 29-летний американский гонщик команды BMC, однако прекратить борьбу на гонке его вынудило второе падение, когда Ван Гардерен врезался в техничку другой команды. Врач команды BMC Мишель Серфонтен (Michel Cerfontaine) сообщил, что гонщику удалось избежать переломов.

Photo (c) Chris Auld Photography/BMC

Врач команды BMC Мишель Серфонтен: «Тиджей Ван Гардерен упал за 35 км до финиша, его сразу повезли в больницу. Рентген показал растяжение мышц шеи, но, к счастью, переломов нет. У него также ссадины на лбу и левом бедре. Через 3-4 дня Тиджей сможет вернуться к тренировкам. Ему надо будет сделать ещё один рентген, чтобы определить, как заживает растяжение. Мы продолжим следить за его состоянием».

Тиджей Ван Гардерен: «Первое падение было не так плохо, произошло на широкой дороге, когда все боролись за позиции. В этот момент моё колесо попало на край дороги, там было мокро, колесо заскользило. Я сумел вернуться в гонку, но у меня не получалось вернуть цепь на место, потом я заметил повреждения в переключателе передач и прокол. Подумал, что мне надо поменять велосипед. Я посмотрел вниз, чтобы определить степень повреждений велосипеда, и в следующий момент оказался на земле, потому что въехал в техничку, которая остановилась на дороге. Не знаю, остановились ли они по ошибке или ждали своего гонщика.

Я почувствовал, как из меня выбило весь воздух, я не мог дышать. Боль пронзила шею и верх спины так, что я не мог сидеть. Когда приехали врачи, увидели мой смятый шлем и то, что мне трудно дышать, они сразу положили меня в машину скорой помощи. Через несколько минут я понял, что всё не так плохо. Затем медики проверили меня на наличие признаков сотрясение мозга, их у меня не было. К счастью, рентген показал, что и переломов нет. Хорошо, что были приняты меры предосторожности, но мне кажется, что я мог бы продолжать гонку. Чувствую боль в шее, немного болит голова, но тошноты нет.

Прежде всего, я ужасно разочарован, потому что был в хорошей форме на Вольте Альгарве, хотел это использовать. Надеюсь, что скоро вернусь на велосипед, возможно, мы изменим мою программу гонок, чтобы компенсировать пропущенные дни гонки. Сейчас только 4 марта, впереди много соревнований».