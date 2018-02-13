Микель Ланда о старте сезона на Вуэльте Андалусии-2018

Микель Ланда о подготовке и целях на первую часть сезона 2018 года

Микель Ланда дебютрует в качестве гонщика команды Movistar на Вуэльте Андалусии-2018. Перед стартом гонки 28-летний баскский гонщик рассказал о том, какой была его подготовка в межсезонье и какие цели ставит на первую половину сезона.

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Микель Ланда: «Эта гонка будет для меня совершенно особенной – новый цвета, новые амбиции. Я бы хотел начать хорошо, чтобы принести радость команде. Зима была суровой, если учитывать, насколько холодная погода была в Стране Басков. Мне пришлось уехать, чтобы строить базовую подготовку и более сложные тренировочные блоки. Поэтому большую часть межсезонья я провёл в Кальпе, где была хорошая погода, и где нельзя было найти оправданий, что я не могу выполнить весь объём запланированной работы.

На последней неделе января я с товарищами по команде поехал на Майорку, где мы отрабатывали отрезки с серьёзной скоростью по холмам. Там я получил настрой на гонки, а также много времени работал с Алехандро Вальверде. У него был зрелищный старт сезона, учитывая серьёзность его травм, полученных летом прошлого года. На тренировках у него отлично шла нога, он подтвердил это в гонках. Я очень рад, что он так рано в сезоне начал побеждать.

Мне будет сложно бороться за победу на Вуэльте Андалусии-2018, потому что на старт выйдет много сильных претендентов, которые уже начали наращивать форму в гонках. Некоторые из них стартовали в Австралии, другие участвовали в гонках на Маойрке и в Андалусии. Однако, я много тренировался. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме, пусть даже мне немного не хватает энергии, которую не получить без гонок. Думаю, я смогу выступать наравне с лучшими.

Не знаю всего маршрута, но по телевизору смотрел подъём Альянадас, где гонка финишировала в 2012. Ключевым моментом гонки в этом году будет финальная разделка. Мы поедем Вуэльту Андалусии-2018 день за днём, посмотрим, что получится сделать.

После Андалусии в марте я поеду Тиррено-Адриатико, потом Тур Страны Басков в апреле, где предполагаю выступить очень сильно, буду добиваться успеха. Потом мне бы хотелось вернуться на Арденнские классики, в которых не принимал участия с 2012 года. Мне нравится профиль этих гонок, я люблю их, и выступать на них вместе с Алехандро, узнавать новое, это великолепно.

Думаю, уже на Тиррено я должен быть в хорошей форме, но главной целью остаётся Тур Страны Басков и Арденны».