VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут и стартовый состав

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

  Вуэльта Андалусии (Рута дель Соль)-2018, велогонка категории 2.HC, пройдёт с 14 по 18 февраля. Состоящая по традиции из пяти этапов, она начнётся этапом для универсалов, а уже на второй день в борьбу вступят горняки.

  На 2-м этапе гонщики должны будут  преодолеть четыре подъёма (два 2-й категории и два 3-й) и финишировать в подъём 1-й категории на Альто де лас Альяндас (Alto de las Allanadas), 5,2 км подъём с 8,9% градиентом. 3-й этап - транзитный, с пересечённым рельефом и двумя подъёмами 3-й категории. 

  На 4-м этапе гонщиков вновь ждёт испытание подъёмом 1-й категории Пуэрто де лас Паломас (10,5 км со средним градиентом 8,3%), однако, он будет расположен на середине дистанции. Финиширует 4-й этап в некатегорийный подъём, ловушкой которого может стать короткая секция брусчатки и сектор с 18% градиентом.

5-й этап -  14,2 км индивидуальная гонка на время.

 

Общая протяжённость дистанции составит 712,6 км.

 

  Вуэльта Андалусии-2018 станет  первой гонкой сезона для Криса Фрума (Sky), становившегося победителем этой гонки в 2015 году, и Микеля Ланды, который впервые поедет гонку в составе команды Movistar.

 Алехандро Вальверде, пятикратный победитель Вуэльты Андалусии, взявший пятую победу в прошлом году, не будет защищать свой титул.

 

 

 

Этапы Вуэльты Андалуси-Руты дель Соль-2018:

 

 

 

Этап 1. Mijas (Málaga) – Granada, 197,6 км

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Этап 2. Otura (Granada) - La Guardia de Jaén (Alto de Allanadas) (Jaén), 140 км

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

 

 

 

Этап 3. Mancha Real (Jaén) - Herrera (Sevilla), 166,1 км

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Этап 4. Sevilla - Alcalá de los Gazules (Cádiz), 194,7 км

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Этап 5. Barbate - Barbate (Cádiz), 14,2 км (ITT)

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут

 

 

Состав команд:

 

 

 

 MOVISTAR TEAM
1 LANDA MEANA Mikel (Esp)
2 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc)
3 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)
4 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)
5 ERVITI Imanol (Esp)
6 CARRETERO Hector (Esp)
7 SOLER GIMENEZ Marc (Esp)

TEAM SKY
11 FROOME Christopher (GBr)
12 DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp)
13 DEIGNAN Philip (Irl)
14 KNEES Christian (Ger)
15 POELS Wouter (Ned)
16 PUCCIO Salvatore (Ita)
17 VAN BAARLE Dylan (Ned)

LOTTO - SOUDAL
21 MONFORT Maxime (Bel)
22 BAK Lars Ytting (Den)
23 HOFLAND Moreno (Ned)
24 SHAW James Callum (GBr)
25 VAN DER SANDE Tosh (Bel)
26 VANENDERT Jelle (Bel)
27 WELLENS Tim (Bel)

ASTANA PRO TEAM
31 FUGLSANG Jakob (Den)
32 CHERNETSKY Sergey (Rus)
33 GATTO Oscar (Ita)
34 KOZHATAYEV Bakhtiyar (Kaz)
35 MOSER Moreno (Ita)
36 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
37 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)

TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE
41 LANGEVELD Sebastian (Ned)
42 BRESCHEL Matti (Den)
43 CLARKE Simon (Aus)
44 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA)
45 MODOLO Sacha (Ita)
46 VAN ASBROECK Tom (Bel)
47 VANMARCKE Sep (Bel)

AG2R LA MONDIALE
51 NAESEN Oliver (Bel)
52 BAGDONAS Gediminas (Ltu)
53 DILLIER Silvan (SUI)
54 DUVAL Julien (Fra)
55 GOUGEARD Alexis (Fra)
56 PETERS Nans (Fra)
57 VENTURINI Clément (Fra)

TEAM LOTTO NL - JUMBO
61 KRUIJSWIJK Steven (Ned)
62 BATTAGLIN Enrico (Ita)
63 BOUWMAN Koen (Ned)
64 CLEMENT Stef (Ned)
65 DE TIER Floris (Bel)
66 EENKHOORN Pascal (Ned)
67 WYNANTS Maarten (Bel)

WANTY – GROUPE GOBERT
71 MARTIN Guillaume (Fra)
72 BAUGNIES Jérôme (Bel)
73 DEGAND Thomas (Bel)
74 DOUBEY Fabien (Fra)
75 MINNAARD Marco (Ned)
76 PASQUALON Andrea (Ita)
77 VAN MELSEN Kevin (Bel)

DIRECT ENERGIE
81 TAARAMAE Rein (Est)
82 BOUDAT Thomas (Fra)
83 COUSIN Jerome (Fra)
84 GAUDIN Damien (Fra)
85 CARDIS Romain (Fra)
86 PETIT Adrien (Fra)
87 SICARD Romain (Esp)

CAJA RURAL-SEGUROS RGA
91 PARDILLA BELLON Sergio (Esp)
92 CUADROS MORATA Alvaro (Esp)
93 MAS BONET Luis (Esp)
94 MOLINA CANET Antonio (Esp)
95 RODRÍGUEZ MARTIN Cristian (Esp)
96 SERRANO Gonzalo (Esp)
97 SOTO MARTINEZ Nelson Andres (Col)

NIPPO VINI FANTINI - EUROPA ORVINI
101 BOU Joan (Esp)
102 CIMA Imerio (Ita)
103 GROSU Eduard Michael (Rou)
104 HATSUYAMA Sho (Jpn)
105 KOBAYASHI Marino (Jpn)
106 MARANGONI Alan (Ita)
107 UCHIMA Kohei (Jpn)

DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
111 MORENO BAZAN Javier (Esp)
112 FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)
113 JONES Brenton (Aus)
114 MIHAYLOV Nikolay (Bul)
115 SMUKULIS Gatis (Lat)
116 TRARIEUX Julien (Fra)
117 KASPERKIEWICZ Przemyslaw (Pol)

CCC SPRANDI POLKOWICE
121 AMARO ANTUNES Manuel (Por)
122 GRADEK Kamil (Pol)
123 KUMP Marko (Slo)
124 OWSIAN Lukasz (Pol)
125 TRATNIK Jan (Slo)
126 KOCH Jonas (GER)
127 SCHLEGEL Michal (Cze)

ROOMPOT-NEDERLANDSE LOTERIJ
131 VERMELTFOORT Coen (Ned)
132 ASSELMAN Jesper (Ned)
133 DE GREEF Robbert (Ned)
134 VAN DER LIJKE Nick (Ned)
135 BUDDING Martijn (Ned)
136 MEIJERS Jeroen (Ned)
137 RIESEBEEK Oscar (Ned)

GAZPROM - RUSVELO
141 PORSEV Alexander (Rus)
142 ARSLANOV Ildar (Rus)
143 FOLIFOROV Alexander (Rus)
144 MAIKIN Roman (Rus)
145 RYBALKIN Aleksey (Rus)
146 CHERKASOV Nikolay (Rus)
147 KOBERNYAK Evgeny (Rus)

SPORT VLAANDEREN-BALOISE
151 VAN GESTEL Dries (Bel)
152 NOPPE Christophe (Bel)
153 PLANCKAERT Edward (Bel)
154 RICKAERT Jonas (Bel)
155 SPRENGERS Thomas (Bel)
156 VAN HECKE Preben (Bel)
157 VERWILST Aaron (Bel)

VERANDA'S WILLEMS-CRELAN
161 DE BIE Sean (Bel)
162 DEVOLDER Stijn (Bel)
163 DUYN Huub (Ned)
164 KRUOPIS Aidis (Ltu)
165 TANNER David (Aus)
166 –
167 GOOLAERTS Michael (Bel)

ISRAEL CYCLING ACADEMY
171 HERMANS Ben (Bel)
172 PLAZA MOLINA Ruben (Esp)
173 SBARAGLI Kristian (Ita)
174 VAN WINDEN Dennis (Ned)
175 NIV Guy (Isr)
176 TUREK Daniel (Cze)
177 DÍAZ GALLEGO José Manuel (Esp)

EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
181 SAMITIER SAMITIER Sergio (Esp)
182 ABERASTURI IZAGA Jon (Esp)
183 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (Esp)
184 BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp)
185 PRADES REVERTE Eduard (Esp)
186 SÁEZ BENITO Hector (Esp)
187 SANZ UNZUE Enrique (Esp)

BURGOS BH
191 TORRES MUÍÑO Pablo (Esp)
192 CUBERO GALVEZ Jorge (Esp)
193 HERKLOTZ Silvio (GER)
194 PIMENTA COSTA MENDES José Joao (Por)
195 RUBIO HERNANDEZ Diego (Esp)
196 SIMON CASULLERAS Jordi (Esp)
197 CABEDO Oscar (Esp)

RALLY CYCLING
201 HUFFMAN Evan (USA)
202 ANDERSON Ryan (Can)
203 BRITTON Rob (Can)
204 DAL-CIN Matteo (Can)
205 DE VOS Adam (Can)
206 JOYCE Colin (USA)
207 ORONTE Emerson (USA)

TEAM EUSKADI
211 INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (Esp)
212 AZKARATE RAMIREZ Iker (Esp)
213 AZURMENDI Ibai (Esp)
214 FERNÁNDEZ AYARZAGUENA Egoitz (Esp)
215 GARCIA AMBROA Ricardo (Esp)
216 LÓPEZ-COZAR Juan (Esp)
217 MARTIN SANZ Gotzon (Esp)

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Бойкот Фруми. Полный игнор. Сальбутамольщик-велогонщик.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 февраля

Jan Bakelants (AG2R)

Guillaume Van Keirsbulck (Wanty - Groupe Gobert)

Cyril Barthe (Euskadi Basque Country - Murias)

15 февраля

Patrick Bevin (BMC Racing Team)

Nico Denz (AG2R)

Matteo Spreafico (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2018 (71)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)