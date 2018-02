Вуэльта Андалусии-2018. Маршрут и стартовый состав

Вуэльта Андалусии (Рута дель Соль)-2018, велогонка категории 2.HC, пройдёт с 14 по 18 февраля. Состоящая по традиции из пяти этапов, она начнётся этапом для универсалов, а уже на второй день в борьбу вступят горняки.

На 2-м этапе гонщики должны будут преодолеть четыре подъёма (два 2-й категории и два 3-й) и финишировать в подъём 1-й категории на Альто де лас Альяндас (Alto de las Allanadas), 5,2 км подъём с 8,9% градиентом. 3-й этап - транзитный, с пересечённым рельефом и двумя подъёмами 3-й категории.

На 4-м этапе гонщиков вновь ждёт испытание подъёмом 1-й категории Пуэрто де лас Паломас (10,5 км со средним градиентом 8,3%), однако, он будет расположен на середине дистанции. Финиширует 4-й этап в некатегорийный подъём, ловушкой которого может стать короткая секция брусчатки и сектор с 18% градиентом.

5-й этап - 14,2 км индивидуальная гонка на время.

Общая протяжённость дистанции составит 712,6 км.

Вуэльта Андалусии-2018 станет первой гонкой сезона для Криса Фрума (Sky), становившегося победителем этой гонки в 2015 году, и Микеля Ланды, который впервые поедет гонку в составе команды Movistar.

Алехандро Вальверде, пятикратный победитель Вуэльты Андалусии, взявший пятую победу в прошлом году, не будет защищать свой титул.

Этапы Вуэльты Андалуси-Руты дель Соль-2018:

Этап 1. Mijas (Málaga) – Granada, 197,6 км

Этап 2. Otura (Granada) - La Guardia de Jaén (Alto de Allanadas) (Jaén), 140 км

Этап 3. Mancha Real (Jaén) - Herrera (Sevilla), 166,1 км

Этап 4. Sevilla - Alcalá de los Gazules (Cádiz), 194,7 км

Этап 5. Barbate - Barbate (Cádiz), 14,2 км (ITT)

Состав команд:

MOVISTAR TEAM

1 LANDA MEANA Mikel (Esp)

2 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc)

3 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)

4 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)

5 ERVITI Imanol (Esp)

6 CARRETERO Hector (Esp)

7 SOLER GIMENEZ Marc (Esp)



TEAM SKY

11 FROOME Christopher (GBr)

12 DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp)

13 DEIGNAN Philip (Irl)

14 KNEES Christian (Ger)

15 POELS Wouter (Ned)

16 PUCCIO Salvatore (Ita)

17 VAN BAARLE Dylan (Ned)



LOTTO - SOUDAL

21 MONFORT Maxime (Bel)

22 BAK Lars Ytting (Den)

23 HOFLAND Moreno (Ned)

24 SHAW James Callum (GBr)

25 VAN DER SANDE Tosh (Bel)

26 VANENDERT Jelle (Bel)

27 WELLENS Tim (Bel)



ASTANA PRO TEAM

31 FUGLSANG Jakob (Den)

32 CHERNETSKY Sergey (Rus)

33 GATTO Oscar (Ita)

34 KOZHATAYEV Bakhtiyar (Kaz)

35 MOSER Moreno (Ita)

36 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)

37 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)



TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE

41 LANGEVELD Sebastian (Ned)

42 BRESCHEL Matti (Den)

43 CLARKE Simon (Aus)

44 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA)

45 MODOLO Sacha (Ita)

46 VAN ASBROECK Tom (Bel)

47 VANMARCKE Sep (Bel)



AG2R LA MONDIALE

51 NAESEN Oliver (Bel)

52 BAGDONAS Gediminas (Ltu)

53 DILLIER Silvan (SUI)

54 DUVAL Julien (Fra)

55 GOUGEARD Alexis (Fra)

56 PETERS Nans (Fra)

57 VENTURINI Clément (Fra)



TEAM LOTTO NL - JUMBO

61 KRUIJSWIJK Steven (Ned)

62 BATTAGLIN Enrico (Ita)

63 BOUWMAN Koen (Ned)

64 CLEMENT Stef (Ned)

65 DE TIER Floris (Bel)

66 EENKHOORN Pascal (Ned)

67 WYNANTS Maarten (Bel)



WANTY – GROUPE GOBERT

71 MARTIN Guillaume (Fra)

72 BAUGNIES Jérôme (Bel)

73 DEGAND Thomas (Bel)

74 DOUBEY Fabien (Fra)

75 MINNAARD Marco (Ned)

76 PASQUALON Andrea (Ita)

77 VAN MELSEN Kevin (Bel)



DIRECT ENERGIE

81 TAARAMAE Rein (Est)

82 BOUDAT Thomas (Fra)

83 COUSIN Jerome (Fra)

84 GAUDIN Damien (Fra)

85 CARDIS Romain (Fra)

86 PETIT Adrien (Fra)

87 SICARD Romain (Esp)



CAJA RURAL-SEGUROS RGA

91 PARDILLA BELLON Sergio (Esp)

92 CUADROS MORATA Alvaro (Esp)

93 MAS BONET Luis (Esp)

94 MOLINA CANET Antonio (Esp)

95 RODRÍGUEZ MARTIN Cristian (Esp)

96 SERRANO Gonzalo (Esp)

97 SOTO MARTINEZ Nelson Andres (Col)



NIPPO VINI FANTINI - EUROPA ORVINI

101 BOU Joan (Esp)

102 CIMA Imerio (Ita)

103 GROSU Eduard Michael (Rou)

104 HATSUYAMA Sho (Jpn)

105 KOBAYASHI Marino (Jpn)

106 MARANGONI Alan (Ita)

107 UCHIMA Kohei (Jpn)



DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM

111 MORENO BAZAN Javier (Esp)

112 FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)

113 JONES Brenton (Aus)

114 MIHAYLOV Nikolay (Bul)

115 SMUKULIS Gatis (Lat)

116 TRARIEUX Julien (Fra)

117 KASPERKIEWICZ Przemyslaw (Pol)



CCC SPRANDI POLKOWICE

121 AMARO ANTUNES Manuel (Por)

122 GRADEK Kamil (Pol)

123 KUMP Marko (Slo)

124 OWSIAN Lukasz (Pol)

125 TRATNIK Jan (Slo)

126 KOCH Jonas (GER)

127 SCHLEGEL Michal (Cze)



ROOMPOT-NEDERLANDSE LOTERIJ

131 VERMELTFOORT Coen (Ned)

132 ASSELMAN Jesper (Ned)

133 DE GREEF Robbert (Ned)

134 VAN DER LIJKE Nick (Ned)

135 BUDDING Martijn (Ned)

136 MEIJERS Jeroen (Ned)

137 RIESEBEEK Oscar (Ned)



GAZPROM - RUSVELO

141 PORSEV Alexander (Rus)

142 ARSLANOV Ildar (Rus)

143 FOLIFOROV Alexander (Rus)

144 MAIKIN Roman (Rus)

145 RYBALKIN Aleksey (Rus)

146 CHERKASOV Nikolay (Rus)

147 KOBERNYAK Evgeny (Rus)



SPORT VLAANDEREN-BALOISE

151 VAN GESTEL Dries (Bel)

152 NOPPE Christophe (Bel)

153 PLANCKAERT Edward (Bel)

154 RICKAERT Jonas (Bel)

155 SPRENGERS Thomas (Bel)

156 VAN HECKE Preben (Bel)

157 VERWILST Aaron (Bel)



VERANDA'S WILLEMS-CRELAN

161 DE BIE Sean (Bel)

162 DEVOLDER Stijn (Bel)

163 DUYN Huub (Ned)

164 KRUOPIS Aidis (Ltu)

165 TANNER David (Aus)

166 –

167 GOOLAERTS Michael (Bel)



ISRAEL CYCLING ACADEMY

171 HERMANS Ben (Bel)

172 PLAZA MOLINA Ruben (Esp)

173 SBARAGLI Kristian (Ita)

174 VAN WINDEN Dennis (Ned)

175 NIV Guy (Isr)

176 TUREK Daniel (Cze)

177 DÍAZ GALLEGO José Manuel (Esp)



EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS

181 SAMITIER SAMITIER Sergio (Esp)

182 ABERASTURI IZAGA Jon (Esp)

183 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (Esp)

184 BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp)

185 PRADES REVERTE Eduard (Esp)

186 SÁEZ BENITO Hector (Esp)

187 SANZ UNZUE Enrique (Esp)



BURGOS BH

191 TORRES MUÍÑO Pablo (Esp)

192 CUBERO GALVEZ Jorge (Esp)

193 HERKLOTZ Silvio (GER)

194 PIMENTA COSTA MENDES José Joao (Por)

195 RUBIO HERNANDEZ Diego (Esp)

196 SIMON CASULLERAS Jordi (Esp)

197 CABEDO Oscar (Esp)



RALLY CYCLING

201 HUFFMAN Evan (USA)

202 ANDERSON Ryan (Can)

203 BRITTON Rob (Can)

204 DAL-CIN Matteo (Can)

205 DE VOS Adam (Can)

206 JOYCE Colin (USA)

207 ORONTE Emerson (USA)



TEAM EUSKADI

211 INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (Esp)

212 AZKARATE RAMIREZ Iker (Esp)

213 AZURMENDI Ibai (Esp)

214 FERNÁNDEZ AYARZAGUENA Egoitz (Esp)

215 GARCIA AMBROA Ricardo (Esp)

216 LÓPEZ-COZAR Juan (Esp)

217 MARTIN SANZ Gotzon (Esp)