Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с Крисом Фрумом

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- Дата:
- Вчера, 20:47
Дэйв Брэйлсфорд: "Нам надо, чтобы решение по делу Криса было вынесено как можно скорее"
Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky, впервые с момента опубликования информации о деле Криса Фрума, публично ответил на вопросы журналистов по поводу того, что капитан команды Sky начнёт выступать в гонках. Сейчас Брэйлсфорд находится в Колумбии, где команда Sky принимает участие в гонке Colombia Oro y Paz. Небольшая пресс-конференция состоялась перед стартом 1-го этапа.
Дэйв Брэйлсфорд: «Для меня нет никаких вопросов – он не сделал ничего неверного. Ситуация трудная, я был бы безумцем, если бы говорил, что нет ничего сложного. Мы хотим, чтобы UCI руководил велоспортом, у нас есть правила WADA, понятно, что затем у нас есть команды и гонщики. Моя роль – заниматься командой и спортсменами, но также я должен думать и о велоспорте в целом. Я верю, что он невиновен.
На данный момент всё должно быть конфиденциально, никаких публичных заявлений, у каждого есть право на честный процесс. Поэтому, я считаю, что в данное время мы поддерживаем его, мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы процесс вёлся честно, хотя я понимаю, что для всех ситуация очень сложная.
Мы смотрим с точки зрения гонщика, с точки зрения команды, с точки зрения других команд, с точки зрения болельщиков, организаторов. Всем непросто. Но я верю в честность. Я верю, что в данном случае Крис не сделал ничего неправильного. Думаю, ему надо дать возможность это продемонстрировать.
У UCI есть правила, и мы им обязаны подчиняться. Они пришли к решению, как нужно поступать в такой ситуации. Было много обсуждений. Взвесив всё, мы решили, что Крису надо продолжать (выступать в гонках), а мы должны работать, чтобы поддержать его, продемонстрировать, что он не сделал ничего незаконного.
Нам надо, чтобы решение было вынесено как можно скорее. Чем дольше всё будет тянуться, тем сложнее и для нас, и для самого Криса. Но в то же время надо, чтобы всё было сделано корректно. С одной стороны мы хотим честно разобраться, с другой – все хотят, чтобы разобрались как можно скорее, чтобы было принято решение. Мы стараемся продвигаться в деле как можно быстрее, чтобы достигнуть момента, когда можно двигаться дальше».
На вопрос о сравнении ситуации Криса Фрума с ситуацией Серхио Энао, которого команда Sky отстраняла от гонок на время разбирательств с анормальными показателями в биологическом паспорте колумбийского гонщика, Брэйлсфорд ответил: «Ситуация другая. С Серхио мы сделали несколько тестов, когда он вернулся в Колумбию, но с Крисом … В данный момент он ни в чём не обвиняется, его просто попросили предоставить информацию, и это должно быть конфиденциально».
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