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Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с Крисом Фрумом

Дэйв Брэйлсфорд: "Нам надо, чтобы решение по делу Криса было вынесено как можно скорее"

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky, впервые с момента опубликования информации о деле Криса Фрума, публично ответил на вопросы журналистов по поводу того, что капитан команды Sky начнёт выступать в гонках. Сейчас Брэйлсфорд находится в Колумбии, где команда Sky принимает участие в гонке Colombia Oro y Paz. Небольшая пресс-конференция состоялась перед стартом 1-го этапа.

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Для меня нет никаких вопросов – он не сделал ничего неверного. Ситуация трудная, я был бы безумцем, если бы говорил, что нет ничего сложного. Мы хотим, чтобы UCI руководил велоспортом, у нас есть правила WADA, понятно, что затем у нас есть команды и гонщики. Моя роль – заниматься командой и спортсменами, но также я должен думать и о велоспорте в целом. Я верю, что он невиновен.

 

  На данный момент всё должно быть конфиденциально, никаких публичных заявлений, у каждого есть право на честный процесс. Поэтому, я считаю, что в данное время мы поддерживаем его, мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы процесс вёлся честно, хотя я понимаю, что для всех ситуация очень сложная.

 

  Мы смотрим с точки зрения гонщика, с точки зрения команды, с точки зрения других команд, с точки зрения болельщиков, организаторов. Всем непросто. Но я верю в честность. Я верю, что в данном случае Крис не сделал ничего неправильного. Думаю, ему надо дать возможность это продемонстрировать.

 

  У UCI есть правила, и мы им обязаны подчиняться. Они пришли к решению, как нужно поступать в такой ситуации. Было много обсуждений. Взвесив всё, мы решили, что Крису надо продолжать (выступать в гонках), а мы должны работать, чтобы поддержать его, продемонстрировать, что он не сделал ничего незаконного.

 

  Нам надо, чтобы решение было вынесено как можно скорее. Чем дольше всё будет тянуться, тем сложнее и для нас, и для самого Криса. Но в то же время надо, чтобы всё было сделано корректно. С одной стороны мы хотим честно разобраться, с другой – все хотят, чтобы разобрались как можно скорее, чтобы было принято решение. Мы стараемся продвигаться в деле как можно быстрее, чтобы достигнуть момента, когда можно двигаться дальше».

 

  На вопрос о сравнении ситуации Криса Фрума с ситуацией Серхио Энао, которого команда Sky отстраняла от гонок на время разбирательств с анормальными показателями в биологическом паспорте колумбийского гонщика, Брэйлсфорд ответил: «Ситуация другая. С Серхио мы сделали несколько тестов, когда он вернулся в Колумбию, но с Крисом … В данный момент он ни в чём не обвиняется, его просто попросили предоставить информацию, и это должно быть конфиденциально».

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Теги к статье: Дэйв Брэйлсфорд Крис Фрум Sky Dave Brailsford

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  1. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 21:09 | Регистрация: 20.05.2010

    С Энао четко подкололи. Но слился конечно с темы. И почему Криса просто попросили предоставить информацию?



     На данный момент всё должно быть конфиденциально, никаких публичных заявлений, у каждого есть право на честный процесс. Поэтому, я считаю, что в данное время мы поддерживаем его, мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы процесс вёлся честно, хотя я понимаю, что для всех ситуация очень сложная 

     

    Разве ксть подозрения, что процесс будет нечестным? И о каком процессе речь. Может о банальной текучке, что бы не дай бог кто то не обманул Скай. 

    Муть конечно. 

  2. Rokka

    Вчера, 21:23 | Регистрация: 23.01.2016

    Вот тебе и двойные стандарты! Даже про сравнение с Энао не смог дать четкого ответа! Просто пытаются все спустить на тормозах, получив минимальный срок на 2 месяца. Я особо не злораден, но надеюсь что Фрум получит по заслугам и справедливость восторжествует. Уверен в пелотоне будет не в восторге видеть его на Руте дель Соль и других гонках. Если бы он и вправду был не причём, то Скай и он сам кричали об этом повсюду и везде, с горой возмущения

  3. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 21:28 | Регистрация: 18.09.2014

    Берем пример, как, наговорив на целое интерью, уйти от любых ответов на вопросы.

    Фрум, как мне кажется, в очень скверном положении. Похоже, он вынужден держать лицо. Могут вытащить, а могут и сдать в любой момент. Столько времени прошло, неужели информация, о которой говорит Брэйлсфорд, требует столько месяцев осмысления? Должно быть, торг идет не шуточный.

     

    1. Имя: Ростислав

      ROSt

      Сегодня, 01:14 | Регистрация: 6.11.2012

      "но не ОЧКО! обычно губит, а к одиннадцати ТУЗ!!!"...
      ЖАДНОСТЬ фраера погубит...
      Ждёмс drinks

  4. сервело

    Вчера, 21:52 | Регистрация: 28.08.2016

    Честно говоря, вы все выставляет себя в максимально мерзком свете. Самое подлое, что может сделать болельщик - это атаковать спортсмена. Не понимаю, какие у вас могут быть оправдания такой низости. Искренне надеюсь, что весь яд, который льётся здесь месяцами, направлен не на самого Фрума, а например на меня и других фанов.

    1. Имя: Сергей

      error

      Вчера, 22:05 | Регистрация: 20.05.2010

      Смею заметить, что вы как бы пока не сильно тут выпираете, что бы яд (дорогая и эксклюзивная штука к сведению) тут лился на вас. Рискну заметить, что пока вы даже не навыпирали для воды из под крана.
      По делу: рекомендую, если еще не осилили, почитать заголовок статьи на предмет отражения себе, чье интервью камментят посетители ветки.

  5. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 6.10.2013

    Брэйлсфорду можно потом в политику идти после спорта.Выдать столько текста и ничего конкретного не сказать).

  6. Имя: Владимир

    hodorik

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 31.01.2011

    Секреты секреты секреты - главное команда ни в чём необвиняется оп и чист )))

    Greg Hodorini
  7. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:51 | Регистрация: 17.05.2015

    =Моя роль – заниматься командой и спортсменами, но также я должен думать и о велоспорте в целом=

    Нет более сильного удара по престижу велоспорта, чем оправдание Фрума...

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Комментарии

  • Адриен
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9)
    Адриен-Фото

    =Моя роль – заниматься командой и спортсменами, но также я должен думать и о велоспорте в целом=

    Нет более сильного удара по престижу велоспорта, чем оправдание Фрума...

  • jerzyk
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14)
    jerzyk-Фото
    И где Брутт в этом году? Кто знает? Или так как с Колобневым - тишком-нишком, был человек и нет человека! :(
  • ROSt
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9)
    ROSt-Фото

    "но не ОЧКО! обычно губит, а к одиннадцати ТУЗ!!!"...
    ЖАДНОСТЬ фраера погубит...
    Ждёмс drinks

  • dawg
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (43)
    dawg-Фото
    А те кто болел за Пантани и Лэнса, Винокурова и Конту, тоже получается за допинг? Если придерживаться такой логики тогда у нас совсем не будет героев.
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Sm1T
    Очень эмоционально!Очень однобоко!НЕ очень правдоподобно!Что за болезнь то была? Почему Хамидулин приглашает на сборы, а потом резко меняет мнение. Без причин? Сомневаюсь!На презентации Ренат намекал, что некоторые гонщики не хотят работать по новому, и чувствуют себя не заменимыми.Не буду больше рассуждать. Правда скрытаП.с. Не думаю что от команды будет какой либо ответ, тут отвечать даже не на что.
    Болезнь не была а она имеется в данный момент, новообразование в почке. после посещения института имени Герцена в Москве Ивану поставили диагноз рак почки, этот диагноз подтвердиться или опровергнется только после операции. Про биопсию врачи пояснили нам, можно сколько угодно делать биопсий и туда куда надо можно не попасть. Про все остальные суждение это дело ваше, верить не верить, осуждать не осуждать!
  • byvshiy
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    byvshiy-Фото
    и правда недосказанность-Майкину до минимума опустил контракт ,Евтушенко выгнал ,Свешников сам ушел ,думаю скоро за ними остальные потянуться
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Rokka
    Жена на то она и жена что бы защищать мужа! Не думаю что у Савицких был какой то план дискредитировать команду Газпром Русвело.Какой в этом смысл? Ну а я не удивлюсь если ее слова подтвердятся. Хорошо Русвело устроились, свесили ножки и почуют на лаврах одной стоящей победы на Джиро
    Верно подметили!!! Ничего плохого для команды Газпром-Русвело этим постом сделать мы не хотели. Мы рассказали историю из нашей жизни, а тут уж дело каждого как ее воспринять!!!
  • byvshiy
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    byvshiy-Фото
    дятел ты ,если ничего не смыслишь ,нехер писать
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Khan
    адЪ какой-то.
     
    В этом письме целая куча "но" или "почему". Если команда действительно требовала от спортсмена, проходящего обследования по онкологии(!) бросить всё и явиться на сбор, то это грустно. Насколько я помню, Бассо никто не увольнял, когда у него обнаружился его диагноз. Барса Абидаля не увольняла (хотя там была не самая красивая история, но уже после выздоровления). Так не поступают
     
    Если же все обследования чистые, то к чему удаление почки, о котором написано выше. А если не вылечился, то зачем с больной почкой попёрся в Италию, да еще и с прицелом на трековые выступления? Тут вообще всё одна большая нестрастуха.
    О проблеме со здоровьем Иван узнал в ноябре месяце, прошёл все обследования, биопсию которая не выявила ничего плохого и после всего этого врачи отпустили Ивана на 2-3 месяца чтобы понаблюдать как опухоль будет себя вести. 15 января Иван пересдал повторный анализ после которого 17 января утром (как раз этим утром он прилетел из Италии) ему и позвонил врач сообщил о том что почку нужно удалять.
  • byvshiy
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14)
    byvshiy-Фото

    Каждый раз поет красиво ,за 5 лет ничего не поменял,как были не на уровне так и есть ,с каждым годом все хуже и хуже , на самом деле с приходом Локателли ,там осталась одна база с макаронами и жополизами итальянскими ,наших директоров всех уволил \Морозова ,Ростовцева,Ефимкина ,Гончара ,Кучинского,Серова ,Климова ,Иванова ,тренера по андерам Дроздова не много  \теперь посмотрим ,что этот рыжий черт \Локателли\наковыряет ,Мария Савицкая говорит одну правду -ей респект. Я думаю что на Евроспорте ему трепаться и марафоны бегать ,хотя и там тренируясь каждый день нечего ему ловить .

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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