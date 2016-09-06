Беньят Инчаусти остаётся в команде Sky в 2018 году

Команда Sky продлила контракт с Беньятом Инчаусти на 2018 год несмотря на болезнь гонщика

Беньят Инчаусти (Benat Intxausti) пришёл в британскую команду Sky в 2016 году, но за прошлый сезон у него было лишь 15 гоночных дней, а в этом сезоне 31-летний испанский гонщик выступал только 3 дня из-за того, что заболел мононуклеозом.

Он борется с болезнью с 2016 года, в гонках перестал участвовать с конца июля 2016 года, вернулся в гонки в этом году на Классике Сан-Себастьяна в конце июля, но не финишировал. Испанский гонщик стартовал на Туре Гуанси-2017, но сумел проехать лишь один этап и сошёл на второй день гонки. И всё же команда Sky продолжает верить в Беньята Инчаусти, в списке побед которого два этапа Джиро д’Италия - контракт с ним был продлён на 2018 год, хотя и с уменьшением зарплаты. Сейчас Инчаусти тренируется максимум по три часа, избегает подъёмов и значительного приложения усилий. За неделю он набирает 15 - 18 часов тренировок.

В интервью Cycling Weekly Беньят Инчаусти и спортивный директор команды Sky Брет Ланкастер рассказали о трудностях сезона и планах на будущее.

Беньят Инчаусти: «Не чувствую себя как профессиональный велогонщик, потому что нахожусь не в лучшей физической форме. Мне немного трудно думать о себе как о профессионале. Когда находишься дома, не тренируешься, не выступаешь в гонках, то появляется много времени, и, конечно, появлялись мысли о том, что придётся оставить велоспорт.

Я мечтал стать гонщиком команды Sky, но эта мечта оказалась для меня не такой хорошей. Дэйв Брэйлсфорд и команда всегда верят в меня. Даже после гонки в Китае я поеду в Манчестер на первый командный сбор. Мы будем вместе, я – часть команды. Конечно, теперь моя зарплата меньше, но сейчас деньги не так важны. Я чувствую себя лучше, но после многих месяцев без спорта всё ещё не супер. Я не в лучшей форме, и мне тяжело. Теперь думаю о следующем сезоне, работаю, чтобы полностью вернуться. Иногда форма приходит, но потом я вынужден бросать работу на день или два. На Туре Гуанси-2017 я выпал в подъёме, нога не шла, тело не отвечало. Я всё ещё продолжаю восстанавливаться после вируса».

Брет Ланкастер, спортивный директор команды Sky, признался, что не рассчитывал на Беньята Инчаусти на Туре Гуанси-2017: «У меня слёзы на глазах, когда думаю об этом. Он так хотел вернуться на велосипед, выступить в гонке. Уже два года, как он заболел. И он не может работать много, но приехал, чтобы помогать возить бачки. А тело его удерживает. Мы не знаем, сможет ли он полностью вернуться в 2018 году. Команда поступила фантастически, потому что будь это другая команда, если гонщик не выступает в гонках, контракт аннулируется. Но мы сохранили его. Мы сделали всё, что можем, и работаем с ним. Ему просто надо отдыхать, пробовать тренироваться снова, но тяжело, когда после проверки уровня готовности он понимает, что ему надо начинать всё заново».