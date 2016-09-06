VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Беньят Инчаусти остаётся в команде Sky в 2018 году

Команда Sky продлила контракт с Беньятом Инчаусти на 2018 год несмотря на болезнь гонщика

 

 

  Беньят Инчаусти (Benat Intxausti) пришёл в британскую команду Sky в 2016 году, но за прошлый сезон у него было лишь 15 гоночных дней, а в этом сезоне 31-летний испанский гонщик выступал только 3 дня из-за того, что заболел мононуклеозом.

 

  Он борется с болезнью с 2016 года, в гонках перестал участвовать с конца июля 2016 года, вернулся в гонки в этом году на Классике Сан-Себастьяна в конце июля, но не финишировал. Испанский гонщик стартовал на Туре Гуанси-2017, но сумел проехать лишь один этап и сошёл на второй день гонки. И всё же команда Sky продолжает верить в Беньята Инчаусти,  в списке побед которого два этапа Джиро д’Италия - контракт с ним был продлён на 2018 год, хотя и с уменьшением зарплаты. Сейчас  Инчаусти тренируется максимум по три часа, избегает подъёмов и значительного приложения усилий. За неделю он набирает 15 - 18 часов тренировок.

 

  В интервью Cycling Weekly Беньят Инчаусти и спортивный директор команды Sky Брет Ланкастер рассказали о трудностях сезона и планах на будущее.

 

Беньят Инчаусти остаётся в команде Sky в 2018 году

 

  Беньят Инчаусти: «Не чувствую себя как профессиональный велогонщик, потому что нахожусь не в лучшей физической форме. Мне немного трудно думать о себе как о профессионале. Когда находишься дома, не тренируешься, не выступаешь в гонках, то появляется много времени, и, конечно, появлялись мысли о том, что придётся оставить велоспорт.

 

  Я мечтал стать гонщиком команды Sky, но эта мечта оказалась для меня не такой хорошей. Дэйв Брэйлсфорд и команда всегда верят в меня. Даже после гонки в Китае я поеду в Манчестер на первый командный сбор. Мы будем вместе, я – часть команды. Конечно, теперь моя зарплата меньше, но сейчас деньги не так важны. Я чувствую себя лучше, но после многих месяцев без спорта всё ещё не супер. Я не в лучшей форме, и мне тяжело. Теперь думаю о следующем сезоне, работаю, чтобы полностью вернуться. Иногда форма приходит, но потом я вынужден бросать работу на день или два. На Туре Гуанси-2017 я выпал в подъёме, нога не шла, тело не отвечало. Я всё ещё продолжаю восстанавливаться после вируса».

 

 Брет Ланкастер, спортивный директор команды Sky, признался, что не рассчитывал на Беньята Инчаусти на Туре Гуанси-2017: «У меня слёзы на глазах, когда думаю об этом. Он так хотел вернуться на велосипед, выступить в гонке. Уже два года, как он заболел. И он не может работать много, но приехал, чтобы помогать возить бачки. А тело его удерживает. Мы не знаем, сможет ли он полностью вернуться в 2018 году. Команда поступила фантастически, потому что будь это другая команда, если гонщик не выступает в гонках, контракт аннулируется. Но мы сохранили его. Мы сделали всё, что можем, и работаем с ним. Ему просто надо отдыхать, пробовать тренироваться снова, но тяжело, когда после проверки уровня готовности он понимает, что ему надо начинать всё заново».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Беньят Инчаусти Benat Intxausti Sky

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Виктори

    Cha

    Сегодня, 07:47 | Регистрация: 6.09.2016

    Команда поддержала. Достойно. Желаю выздоровления и восстановления!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 октября

Jesper Hansen (Astana Pro Team)

Luka Pibernik (Bahrain Merida)

Antonio Pedrero Lopez (Movistar Team)

25 октября

Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli)

Davide Formolo (Cannondale-Drapac)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (84)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)