Люк Роу о возвращении в велоспорт после травмы

Велогонщик команды Sky Люк Роу из-за травмы, скорее всего, не сможет выступить на классиках в 2018 году

Люку Роу (Luke Rowe), 27-летнему британскому гонщику команды Sky, который всегда ставил целью весенние классики, в следующем сезоне придётся их пропустить. В начале августа Люк Роу, находясь на отдыхе с семьёй, занимался рафтингом, неудачно прыгнул в воду и получил множественный перелом голени – кость была сломана в 20 местах. Гонщику пришлось пройти через сложную операцию по вживлению металлического стержня, позволившего скрепить кость на время её восстановления. Люк Роу вернулся на велосипед 11 ноября, но ему предстоит курс физиотерапии.

Люк Роу в этом сезоне стал призёром Kuurne–Brussels–Kuurne, в прошлом году замкнул пятёрку сильнейших на Туре Фландрии, в 2015 вошёл в топ-10 на Париж-Рубэ. Однако, в связи с травмой, первую часть сезона 2018 года ему придётся изменить.

Люк Роу: «После травмы я уже прошёл большой путь, но впереди ещё долгая дорога. Я не ставлю перед собой конкретной даты или цели на гонку. Просто хочу вернуться как можно скорее. Будь это Париж-Рубэ или Тур де Франс, мне всё равно. Просто хочу вернуться на свой уровень.

Все знают, как я люблю классики, но я понимаю, что нереально выступить там в следующем году. Будет нелегко, так как мне очень нравятся эти гонки.

Сейчас мне тяжело психологически, потому что приходится делать то, что необходимо, а не то, что хочется. Когда ты на велосипеде, то выезжаешь, встречаешься с ребятами, получаешь удовольствие, и это стало моей работой. Для меня большая честь, что могу это сказать.

Поддержка команды невероятная. Прежде всего сразу после происшествия со мной Дэйв Брэйлсфорд мне написал: «Ты – один из нас. Не волнуйся, мы вернём тебя в гонки». Не думаю, что есть много боссов команд, которые бы так себя вели. Фран Миллар, доктор Ашер и физиотерапевт Нейтан Томас – они потрясающие».

Нейтан Томас, физиотерапевт: «У Люка многочисленные переломы в разных частях голени. Он потерял большую часть функциональности ноги, которая необходима в велоспорте. От спортсмена в такой ситуации можно было ожидать депрессии и негативного взгляда на ситуацию, но к его чести, он проявил силу духа. Он мотивирован, хочет улучшить состояние. И у него есть шанс вернуться в гонки даже раньше. Он верит, что его травма станет шагом к тому, чтобы стать более сильным спортсменом, и думаю, он сможет это реализовать».