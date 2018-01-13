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Люк Роу о возвращении в велоспорт после травмы

Велогонщик команды Sky Люк Роу из-за травмы, скорее всего, не сможет выступить на классиках в 2018 году

 

 

  Люку Роу (Luke Rowe), 27-летнему британскому гонщику команды Sky, который всегда ставил целью весенние классики, в следующем сезоне придётся их пропустить. В начале августа Люк Роу, находясь на отдыхе с семьёй, занимался рафтингом, неудачно прыгнул в воду и получил множественный перелом голени – кость была сломана в 20 местах. Гонщику пришлось пройти через сложную операцию по вживлению металлического стержня, позволившего скрепить кость на время её восстановления. Люк Роу вернулся на  велосипед 11 ноября, но ему предстоит курс физиотерапии.

 

  Люк Роу в этом сезоне стал призёром Kuurne–Brussels–Kuurne, в прошлом году замкнул пятёрку сильнейших на Туре Фландрии, в 2015 вошёл в топ-10 на Париж-Рубэ. Однако, в связи с травмой, первую часть сезона 2018 года ему придётся изменить.

 

Люк Роу о возвращении после травмы

 

  Люк Роу: «После травмы я уже прошёл большой путь, но впереди ещё долгая дорога. Я не ставлю перед собой конкретной даты или цели на гонку. Просто хочу вернуться как можно скорее. Будь это Париж-Рубэ или Тур де Франс, мне всё равно. Просто хочу вернуться на свой уровень.

 

  Все знают, как я люблю классики, но я понимаю, что нереально выступить там в следующем году. Будет нелегко, так как мне очень нравятся эти гонки.

 

  Сейчас мне тяжело психологически, потому что приходится делать то, что необходимо, а не то, что хочется. Когда ты на велосипеде, то выезжаешь, встречаешься с ребятами, получаешь удовольствие, и это стало моей работой. Для меня большая честь, что могу это сказать.

 

  Поддержка команды невероятная. Прежде всего сразу после происшествия со мной Дэйв Брэйлсфорд мне написал: «Ты – один из нас. Не волнуйся, мы вернём тебя в гонки». Не думаю, что есть много боссов команд, которые бы так себя вели. Фран Миллар, доктор Ашер и физиотерапевт Нейтан Томас – они потрясающие».

 

  Нейтан Томас, физиотерапевт: «У Люка многочисленные переломы в разных частях голени. Он потерял большую часть функциональности ноги, которая необходима в велоспорте. От спортсмена в такой ситуации можно было ожидать депрессии и негативного взгляда на ситуацию, но к его чести, он проявил силу духа. Он мотивирован, хочет улучшить состояние. И у него есть шанс вернуться в гонки даже раньше. Он верит, что его травма станет шагом к тому, чтобы стать более сильным спортсменом, и думаю, он сможет это реализовать».

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Теги к статье: Люк Роу Sky Luke Rowe

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Комментарии

  • KUZMACHOK
    Дело велокоманды Sky закрыто (17)
    KUZMACHOK-Фото

    Умно. Подняли кранйе незначительное дело 2011 года и успешно доказали чистоту. Результат этого расследования, по закону о промывке мозгов, теперь распространяется и на все последующие годы и на всех скаевцев....

     

    Что касается Л.А., то, по моему мнению,  там ПО-НАСТОЯЩЕМУ ничего не ракрыто... Все рады - справедливость восстановлена! США - не только родина суперчемпионов (вспомните их), но и самая справедливая страна в мире. А вторая часть - КАК И ПОЧЕМУ ОН ТАК СМОГ  - не тронута совсем. Думаю, просто начало вылезать в месте с допингом ЭТО, т.е. элементы ГОСПОДДЕРЖКИ. А вы помните вертолет, забирающий ЛА после финиша? А как сейчас доказывают госсистему допинга в России? Для меня Л.А. - это некое ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕЧЕСТНОСТИ в спорте...

    P.S. Извините, Шалам, вы для меня самый уважаемый на Велолайве, под Вашими комментами всегда готов подписаться...

  • Сергей Александрович
    Дело велокоманды Sky закрыто (17)
    Сергей Александрович-Фото

    А Фрум тоже астматик?

  • Yuriy 17
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (6)
    Yuriy 17-Фото
    По нашему, на ТдФ конкуренция выше.
  • Student
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    как кэп на подиум не верю..скорее всего из него получится очень сильный грегари
    в скай его в скай
    Та нет, типичный Майка. При определённых обстоятельствах подиум может быть.
  • Student
    Джон Дегенкольб подвёл итоги с ... (1)
    Student-Фото
    По факту провал.
  • rude_rider
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (6)
    rude_rider-Фото

    как кэп на подиум не верю..скорее всего из него получится очень сильный грегари

    в скай его в скай

  • Адриен
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (6)
    Адриен-Фото
    То есть, по вашему, на Джиро и Вуэльте он будет прогрессировать, а на Туре - деградировать ? Странно...
  • velodoctor
    Альберто Лосада объявил о заве ... (3)
    velodoctor-Фото

    Последний раз полезного как горняка помню его на той злополучной для Пурито Джиро, когда он из отрыва вез Хоакима метров 100 в гору, было чоень эмоционально изо всех сил . Это лет 6 назад было. biggrin Но всеранво и ему и Висиозо, который к слову даже будучи не молодым пахал будь здоров, говорю спасибо. Были рядом с Пурито, с Ильнуром.

  • marketbk
    Альберто Лосада объявил о заве ... (3)
    marketbk-Фото

    Зрелища??? В исполнении Лосада??? Улыбнулся!

    За семь!!! лет в Катюше 2-3 гонки в сезоне кажется 2016 года ,вот и все чем запомнился, лично для меня сей гонец.

  • Sezar
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (6)
    Sezar-Фото

    Серьезный, недооцененный, пока не особо меченый чел. Интересно.

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6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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