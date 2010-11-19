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Давид Лаппартьен и Джанни Буньо о деле Криса Фрума

 Давид Лаппартьен и Джанни Буньо о деле Криса Фрума

 

 

  Крис Фрум был номинирован на получение престижной премии Laureus World Sports Awards в номинации «Лучший спортсмен года». Эта премия часто сравнивается со спортивным «Оскаром». Среди других претендентов португальский футболист Криштиану Роналду, теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и легкоатлет, бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара.

 

  Крис Фрум был выдвинут кандидатом на получение премии за четвёртую победу на Тур де Франс. Ранее из представителей велоспорта эту премию в 2003 году получил Лэнс Армстронг, который после своего признания в употреблении допинга позже был лишён этой награды. Победитель Laureus World Sports Awards будет объявлен 27 февраля в Монако.

 

  Сейчас ситуация с делом Криса Фрума продолжает вызывать споры – должен ли британский гонщик команды Sky участвовать в соревнованиях, пока не принято решение по его делу о превышении допустимой концентрации сальбутамола. Своё мнение высказали президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен и президент Ассоциации профессиональных велосипедистов Джанни Буньо.

 

Давид Лаппартьен и Джанни Буньо о деле Криса Фрума

 

 

  Давид Лаппартьен (David Lappartient), президент Международного союза велосипедистов (UCI) в интервью Le Télégramme выразил свою позицию по этому вопросу, признав, что дело Фрума может сильно затянуться: «Команда Sky должна отстранить Фрума. Так было бы легче для всех, когда вина гонщика не доказана. Сейчас я не могу вмешиваться. Ответственность должен взять Брэйлсфорд. Думаю, именно такого шага ждут другие гонщики. Им надоело, что эта ситуация сказывается на имидже всего велоспорта.

 

   Сейчас идёт процесс, эксперты должны представить объяснения. Теперь Фрум должен показать причины, которые привели к такой концентрации сальбутамола. Он должен представить доказательства. После этого Юридический отдел антидопинговой службы UCI проверит, сможет ли принять эти аргументы. Если нет, ему грозит два года дисквалификации. Если доказательства не примут, он может обжаловать решение UCI. Такое дело нельзя решить за две минуты. Юридическая борьба может длиться долго, по меньшей мере, год».

 

  Ранее в интервью Neue Zurcher Zeitung Давид Лаппартьен сказал, что в том, что Крис Фрум продолжает участвовать в гонках, нет особого к нему отношения: «Важно поддерживать права гонщика. К нему нет особого отношения, даже если кто-то из гонщиков об этом говорит. Сальбутамол – препарат, который разрешено принимать в ограниченном количестве. Немедленное отстранение противоречило бы действующим правилам.

 

  Было бы хорошо, если бы команда Sky была членом «Движения за велоспорт, заслуживающий доверие», тогда Фрум должен был бы сам себя отстранить. Но это решать команде.

 

  Аргументы Криса Фрума могут дать начало дебатам между экспертами. Фрум не такой гонщик, как другие. У него больше денег. Он может нанять больше экспертов, которые выскажутся в его пользу. Он может представить на рассмотрение больше оправдывающих его документов. Мы не можем просто так смахнуть все заявления со стола. Важно разрешить проблему как можно быстрее, но в то же время защитить права гонщика».

 

  Президент Ассоциации профессиональных велосипедистов Джанни Буньо (Gianni Bugno) в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что  поддерживает Криса Фрума: «Я полностью на стороне Фрума. Он невиновен, пока не доказано обратное. Так что у него есть полное право участвовать в гонках. Если же он не сможет доказать невиновность, то расплатится за это. Так происходит со всеми, не только с ним. Важно, чтобы спортивное правосудие быстрее приняло решение».

 

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Теги к статье: Давид Лаппартьен David Lappartient Крис Фрум Chris Froome Sky

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 26.05.2017

    Понятно, что когда у тебя за плечами телегигант Sky, когда у тебя за плечами ужасающие перспективы прекращения деятельности всей команды как следствия скандала, когда у тебя есть финансовые возможности для юридической защиты, когда у тебя на кону висит твоя репутация и, фактически, вся жизнь, ты будешь стараться себя защитить любыми способами. Но трагедия Фрума даже в другом: даже если он действительно не виновен (представим себе такую картину), на него будут тыкать пальцами, мол Sky проплатил защиту, мол мы то знаем, что ты принимал допинг и т.д.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 02:19 | Регистрация: 17.05.2015

      В Фрума пальцем тыкают уже довольно давно, один раз даже мочой "тыкнули"...

  2. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 00:46 | Регистрация: 31.01.2011

    Был бы какой Василий Васильев из команды ближе нам по сердцу , ситуация с лишением аккредитации и всех побед целой команды 100% была бы решена координально быстро,  так что равенство не правильное .

    Greg Hodorini

  3. DIM

    Сегодня, 02:26 | Регистрация: 13.10.2012


    Парадокс Гегеля: «История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории»

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 06:05 | Регистрация: 27.07.2011

    ну пока что у Скай нет плана Б они не сольют Фрума

    как только появится такой монстр то потихоньку дадут уйти ему без палева

     

    хотя. столько классных гонцов собрали. если перестроить то недельки будут щелкать пачками.

     

    1. Имя: Елена

      Kitsune-taichou

      Сегодня, 08:06 | Регистрация: 5.10.2016

      но ведь им нужен тур де франс...

  5. Camel

    Сегодня, 10:10 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Gottliche_Recht
    ...на него будут тыкать пальцами, мол Sky проплатил защиту, мол мы то знаем, что ты принимал допинг и т.д.

     

    Армстронг признался, но, учитывая даже это обстоятельство, в него далеко не все тыкают пальцем, более того, он для многих до сих пор является кумиром и примером для подражания. Спортивного подражания, естесственно.

  6. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 11:05 | Регистрация: 21.10.2016

    Армстронг - паразит.

  7. Имя: Vadim

    vvr

    Сегодня, 11:09 | Регистрация: 19.11.2010

    Буньо противоречит сам себе:

     

    "презумпция невиновности" это норма уголовного права,

     

    "презумпция виновности" - норма гражданского права.

     

    допинговае дела рассматриваются по нормам гражданского права.

     

    следовательно

    Если же он не сможет доказать невиновность, то расплатится за это.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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