Патрик Лефевр требует чётких правил от UCI

Патрик Лефевр о деле Криса Фрума и отсутствии чётких правил у UCI

Генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) большую часть своей жизни посвятил профессиональному велоспорту, сначала в качестве велогонщика, затем как спортивный директор, и, наконец, как генеральный менеджер одной из самых успешных велокоманд Мирового пелотона.

Во время презентации команды Quick Step Floors журналисты Cyclingnews не смогли обойти вопрос об отношении к делу Криса Фрума. Патрик Лефевр считает, что в данной ситуации более важно то, что доверие к велоспорту подрывает, прежде всего, недостаточно чёткая позиция Международного союза велосипедистов (UCI).

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Патрик Лефевр: «Я расстроен. Прежде всего, мне грустно, потому что всегда это касается велоспорта. К сожалению, никто не говорит о 50% спортсменов, отстранённых в лёгкой атлетике, а если заикнётесь о допинге в футболе, то он вообще не существует, никогда не существовал и не будет существовать.

Правила должны быть прописаны более чётко. Если я выпью два бокала красного вина, а потом один – виски, и сяду за руль автомобиля, а меня вдруг проверят на алкоголь, то результат будет положительным. Если тебя проверяют и спрашивают: «Ты пил что-нибудь?» - «Да, два бокала вина». – «Окей, подуй. Позитив. Ты должен был знать». А потом ты можешь сказать: «О, да, но я выпил мало, я болен…»

Правила есть правила, они должны быть понятными, потому что сейчас существуют сомнения, что конкретно он делал, при каких обстоятельствах. Возможно, он не пил на последних 30 км, возникла дегидрация. Как бы то ни было, я не врач, и не хочу быть врачом, но UCI должны прописать всё чётко.

Поставьте себя на секунду на моё место. Я ищу спонсоров, а тут четырёхкратного победителя Тур де Франс подозревают, и по мнению публики, его подозревают в употреблении допинга. И вот я завтра нахожу потенциального спонсора, а они меня спрашивают: «Велоспорт, что происходит? Крис Фрум? Что случилось? Положительная допинг-проба? Или это не положительная проба? Какой лимит? Я не знаю, и вы не знаете. Если велоспорт хочет завоевать доверие, мы должны быть более прозрачными.

Я не хочу поступать как некоторые мои коллеги, начиная «стрелять». И не потому, что я лицемер. Я считаю, что являюсь одним из немногих в велоспорте, кто не лицемерит. Но я не могу дать точный ответ.

Каждое дело имеет свои особенности, как например, дело Алессандро Петакки и Диего Улисси (оба они были дисквалифицированы за превышение дозы сальбутамола). Я не хочу судить, потому что если он не виноват, а я его обвиню, то я должен замолчать. Если буду его защищать, а он окажется виноватым, скажут, что в велоспорте снова процветает омерта (кодекс молчания)».

Также Патрик Лефевр выразил своё мнение по поводу дополнительных правил, которые устанавливает «Движение за велоспорт, заслуживающий доверия» (MPCC), к которому команда Quick Step Floors не стала присоединяться.

«Легко говорить, что являешься частью MPCC, потом покинуть движение из-за двух положительных допинг-тестов, а через год снова присоединиться. Посмотрите на команду Bardiani, у них за последние два года были положительные допинг-пробы, и не на кофеин, а на гормоны роста. И что я читаю сейчас? Bardiani снова присоединилась к «Движению за велоспорт, заслуживающий доверия».

У меня вызывает отвращение, что я немедленно получил е-мейл от MPCC, где они писали: «Вы должны к нам присоединиться».

У нас есть биологические паспорта, одним из отцов-основателей которых я являюсь. Я верю в паспорта, у нас есть руководители, которые должны заставлять следовать правилам. Мне не нужно MPCC, чтобы вести себя как хороший католик.

Иногда я выступаю с речью перед моими гонщиками. Я говорю им: «Перед тем, как сойти с ума, придите ко мне. Перед тем, как принимать допинг, подумайте о 75 семьях, чьё будущее вы можете разрушить. Также подумайте о том, как будете выплачивать мне 50 миллионов евро».

Я говорю это недолго, но предельно чётко, так, что в этот момент можно услышать, если иголка упадёт. Не повторяю несколько раз, но клянусь, если мой гонщик разрушит мою команду, то он не скроется от меня и в аду».