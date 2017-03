Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 Категория:

Сегодня, 19:18 Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 Милан - Сан-Ремо, 291 км 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 7:08:39 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 4 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:00:05 5 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 6 Arnaud Demare (Fra) FDJ 7 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 8 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Elia Viviani (Ita) Team Sky 10 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 11 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 12 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 13 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 14 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 15 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 16 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 17 Ben Swift (Gbr) Team UAE Emirates 18 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 19 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 20 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 21 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 22 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 23 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 24 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 25 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 26 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 27 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 28 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 29 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 30 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 31 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 32 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 33 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 34 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 35 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 36 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 37 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 38 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 39 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 40 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 41 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 42 Anthony Roux (Fra) FDJ 43 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 44 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 45 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 46 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 47 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 48 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 49 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 50 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 51 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 52 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 53 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 54 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:00:18 55 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:00:20 56 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:00:31 57 Matej Mohoric (Slo) Team UAE Emirates 58 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 59 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:53 60 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:01:08 61 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 0:01:35 62 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 63 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 64 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 65 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 66 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 67 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 68 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:45 69 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:02:25 70 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:02:28 71 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:03:52 72 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 73 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 74 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 75 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:55 76 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 77 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 78 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 79 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 80 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 81 Marco Marcato (Ita) Team UAE Emirates 82 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 83 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 84 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 85 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 86 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 87 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 88 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 89 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 90 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 91 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 92 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 93 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 94 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 95 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 96 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 97 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 98 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 99 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:59 100 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 101 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:05:24 102 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 103 Alexey Tsatevich (Rus) Gazprom-Rusvelo 104 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 105 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 106 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 107 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 108 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 109 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 110 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 111 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 112 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 113 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 114 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 115 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 116 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 117 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 118 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 119 Nuno Bico (Por) Movistar Team 120 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 121 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 122 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 123 Mickael Delage (Fra) FDJ 124 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 125 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 126 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 127 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 128 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 129 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 130 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 131 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Emirates 132 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 133 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 134 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 135 Vegard Stake Laengen (Nor) Team UAE Emirates 136 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 137 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 138 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 139 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 140 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:08:34 141 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 142 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 143 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 144 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 145 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 146 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 147 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 148 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 149 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 150 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 151 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 152 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 153 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 154 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 155 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 156 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 157 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 158 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 159 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 160 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 161 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 162 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 0:09:23 163 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:10:44 164 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 165 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 166 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 167 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 168 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 169 Thomas Scully (Nzl) Cannondale-Drapac 170 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 171 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 172 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 173 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:14:15 174 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 175 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 176 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 177 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 178 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 179 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 180 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 181 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 182 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 183 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 184 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 185 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 186 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 187 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 188 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 189 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 190 Rik van Ijzendoorn (Ned) Novo Nordisk 0:16:40 191 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 0:17:22 192 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 193 Roman Maikin (Rus) Gazprom – Rusvelo 194 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 195 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk DNF William Bonnet (Fra) FDJ DNF Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF DNF Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF DNF Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 