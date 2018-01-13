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Джон Дегенкольб подвёл итоги сезона 2017 года

Джон Дегенкольб: «Считается только победа, но я горжусь, что выступал стабильно»

 

  В этом году Джон Дегенкольб  (John Degenkolb) одержал лишь одну победу на этапе Тура Дубая, на Милан-Сан-Ремо, Туре Фландрии, Гент-Вевельгем 28-летний немецкий гонщик вошёл в топ-10, на этапах Тур де Франс-2018 также не смог первым пересечь линию финиша. В интервью Cyclingnews Джон Дегенкольб подвёл итоги своего первого сезона в команде Trek-Segafredo.

 

Джон Дегенкольб подвёл итоги сезона 2017 года

 

  Джон Дегенкольб: «Очень трудно дать полную оценку сезону. Я начал хорошо, с победы в Дубае, на классиках показал неплохие результаты. Легко забывается, что я финишировал в топ-10 на трёх классиках Монументах. Конечно, я понимаю, что считается только крупная победа, но мои результаты были стабильны, чем я горжусь.

 

  Как я уже говорил, не хватает большой победы, то же самое произошло на Тур де Франс. Начал хорошо, мы работали на Контадора. Я старался найти возможность для себя, но потом попал в огромный завал, который отбросил меня назад. Я пытался бороться, финишировал на 2-м и 3-м месте, но большая победа ускользнула. Это не удовлетворяло ни меня, ни команду, но мы продолжаем работать, чтобы улучшить ситуацию.

 

  Не люблю искать оправданий, но иногда, если что-то происходит, оно влияет на следующую гонку. Не хочу сваливать всё на неудачу, но могу сказать, что выкладывался полностью, и то же буду делать в следующем году. Я совершенно уверен, что всё пойдёт лучше.

 

  Единственное, что мы можем измерить, это ватты, которые я выдаю. И они почти те же самые, что раньше, возможно, даже чуть лучше в этом году, но и гонки также изменились. Сейчас на классиках даже больше претендентов, чем в прошлом, многие могут удержаться до финала. Раньше в классиках претендент на победу был один или два, а остальным приходилось проявлять сообразительность, чтобы оказаться в первой группе в финале. Возьмите Тур Фландрии этого года, который решился за 80 км до финиша, потому что все боялись Петера Сагана. Гонки стали более сложными.

 

  Конечно, нам будет не хватать Эдварда (Тёнса) (прим. - Эдвард Тёнс перешёл в команду Sunweb), он был сильным гонщиком команды на всех гонках, но такова жизнь. Каждый принимает свои решения, мы подберём сильный состав на классики, я в этом уверен».

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb

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Комментарии

  • Адриен
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (3)
    Адриен-Фото
    То есть, по вашему, на Джиро и Вуэльте он будет прогрессировать, а на Туре - деградировать ? Странно...
  • velodoctor
    Альберто Лосада объявил о заве ... (3)
    velodoctor-Фото

    Последний раз полезного как горняка помню его на той злополучной для Пурито Джиро, когда он из отрыва вез Хоакима метров 100 в гору, было чоень эмоционально изо всех сил . Это лет 6 назад было. biggrin Но всеранво и ему и Висиозо, который к слову даже будучи не молодым пахал будь здоров, говорю спасибо. Были рядом с Пурито, с Ильнуром.

  • marketbk
    Альберто Лосада объявил о заве ... (3)
    marketbk-Фото

    Зрелища??? В исполнении Лосада??? Улыбнулся!

    За семь!!! лет в Катюше 2-3 гонки в сезоне кажется 2016 года ,вот и все чем запомнился, лично для меня сей гонец.

  • Sezar
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (3)
    Sezar-Фото

    Серьезный, недооцененный, пока не особо меченый чел. Интересно.

  • ROSt
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (11)
    ROSt-Фото

    Цитата: Адриен
     Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга, основанные не на показаниях и доносах, а на обеъктивных медицинских данных. Мало ли что там врачу команды передали ? Может быть для ЛИЧНОГО "потребления"? Спортсмен то при чем ?.. Другое дело,если после проверки сданного спортсменом биоматериала результат положительный - тогда необходимо широкое расследование,и не антидопинговыми службами, а следственными органами - кто посоветовал, где достал, кто вколол. И жесточайшее наказание , вплоть до уголовного... И, естественно, никаких "медицинских" исключений, болен - бери отпуск и лечись, неизлечим - доброго пути в ОТДЕЛЬНУЮ лигу.

    150% acute

  • Yuriy 17
    Луис Мейнтьес планирует впервы ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Конечно, для Луис Мейнтьеса Джиро, а затем Вуэльта, это правильный выбор.

    Ведь там есть шансы на подиум в общем зачете.

    А на Тур де Франс он пока может рассчитывать только на место во второй половине десятки.

     

  • Student
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (1)
    Student-Фото
    Как будто это ему поможет на Туре.
  • Marodior
    Альберто Лосада объявил о заве ... (3)
    Marodior-Фото

    Спасибо за работу и за зрелище Альберто!

    Удачи в будущих начинаниях и спортивной деятельности.

  • protur
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (11)
    protur-Фото

     А вот, что думают британские болельщики…

    (Никнеймы не стал копировать, обозначил как 1,2,3,4) и таких мнений полно!

    1…the whole Sky jiffy bag scheme still is unresolved and stinks; many unanswered questions, from sir brad, the team , the team doctor, dave B, on and on. no one knows or remembers anything, no records, it looks very suspicious, but since there is no hard proof , they get away with whatever they were doing, but it makes them all look sneaky and devious. no one should believe anything any of them says. sir brad will never bring legal action because then he and all the others will have to testify under oath, tell the truth or lie, either way much more info about this whole mess would come to light, and he most likely doesn't want that.

     

    2.What I take away from this is that because of terrible record keeping, (and why would you keep accurate records if you were doping is my thinking and give people a smoking gun) you can possibly get away with some very serious doping yet they can never clear their name either. And on it goes...

     

    3.What a crock of shite, pretty obvious it was triamcinolone not fluimicil. Wiggo and Brailsford are dirty.

     

    4.Just like RUSADA... let me guess, in brext time i would be too ‘expensive’ to reveal everything.

     

     Подробности на http://www.cyclingnews.com

    Christhage must be destroyed!

  • Yuriy 17
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (11)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга

    Брэдли Уиггинсу было разрешено использовать допинг (триамцинолона ацетонид) в виде инъекций 26 июня 2012 года.
    А 30 июня 2012 Уиггинс стартовал на Тур де Франс, в котором он победил в общем зачете.

    Это ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга.

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7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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