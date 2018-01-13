Джон Дегенкольб подвёл итоги сезона 2017 года

Джон Дегенкольб: «Считается только победа, но я горжусь, что выступал стабильно»

В этом году Джон Дегенкольб (John Degenkolb) одержал лишь одну победу на этапе Тура Дубая, на Милан-Сан-Ремо, Туре Фландрии, Гент-Вевельгем 28-летний немецкий гонщик вошёл в топ-10, на этапах Тур де Франс-2018 также не смог первым пересечь линию финиша. В интервью Cyclingnews Джон Дегенкольб подвёл итоги своего первого сезона в команде Trek-Segafredo.

Джон Дегенкольб: «Очень трудно дать полную оценку сезону. Я начал хорошо, с победы в Дубае, на классиках показал неплохие результаты. Легко забывается, что я финишировал в топ-10 на трёх классиках Монументах. Конечно, я понимаю, что считается только крупная победа, но мои результаты были стабильны, чем я горжусь.

Как я уже говорил, не хватает большой победы, то же самое произошло на Тур де Франс. Начал хорошо, мы работали на Контадора. Я старался найти возможность для себя, но потом попал в огромный завал, который отбросил меня назад. Я пытался бороться, финишировал на 2-м и 3-м месте, но большая победа ускользнула. Это не удовлетворяло ни меня, ни команду, но мы продолжаем работать, чтобы улучшить ситуацию.

Не люблю искать оправданий, но иногда, если что-то происходит, оно влияет на следующую гонку. Не хочу сваливать всё на неудачу, но могу сказать, что выкладывался полностью, и то же буду делать в следующем году. Я совершенно уверен, что всё пойдёт лучше.

Единственное, что мы можем измерить, это ватты, которые я выдаю. И они почти те же самые, что раньше, возможно, даже чуть лучше в этом году, но и гонки также изменились. Сейчас на классиках даже больше претендентов, чем в прошлом, многие могут удержаться до финала. Раньше в классиках претендент на победу был один или два, а остальным приходилось проявлять сообразительность, чтобы оказаться в первой группе в финале. Возьмите Тур Фландрии этого года, который решился за 80 км до финиша, потому что все боялись Петера Сагана. Гонки стали более сложными.

Конечно, нам будет не хватать Эдварда (Тёнса) (прим. - Эдвард Тёнс перешёл в команду Sunweb), он был сильным гонщиком команды на всех гонках, но такова жизнь. Каждый принимает свои решения, мы подберём сильный состав на классики, я в этом уверен».