Фабио Ару переходит в команду UAE Team Emirates

Фабио Ару подписал трёхлетний контракт с командой UAE Team Emirates

27-летний итальянский велогонщик Фабио Ару подписал 3-летний контракт с командой UAE Team Emirates, куда переходит после 6 лет работы в казахстанской команде Astana.

Карло Саронни, спортивный директор команды: «Мы с радостью приветствуем приход такого чемпиона, как Фабио Ару. Его мастерство великолепно соответствует целям нашей команды. Помимо невероятного потенциала Ару мне бы хотелось отметить, что он – гонщик, которого любят болельщики за его благородство, которое он проявляет в гонках».

Фабио Ару: «Для меня честь, что руководство и спонсоры команды UAE Team Emirates хочет объединить свои и наши устремления в велоспорте, благодарю их за веру в меня, надеюсь, что оправдаю их ожидания. Мне бы хотелось поблагодарить всех ,кто до этого момента работал со мной, помогал в моей карьере, они все играли важную роль в моём росте».