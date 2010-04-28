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Фабио Ару переходит в команду UAE Team Emirates

Фабио Ару подписал трёхлетний контракт с командой UAE Team Emirates

 

  27-летний итальянский велогонщик Фабио Ару подписал 3-летний контракт с командой UAE Team Emirates, куда переходит после 6 лет работы в казахстанской команде Astana.

 

 

 

 Карло Саронни, спортивный директор команды: «Мы с радостью приветствуем приход такого чемпиона, как Фабио Ару. Его мастерство великолепно соответствует целям нашей команды. Помимо невероятного потенциала Ару мне бы хотелось отметить, что он – гонщик, которого любят болельщики за его благородство, которое он проявляет в гонках».

 

  Фабио Ару: «Для меня честь, что руководство и спонсоры команды UAE Team Emirates хочет объединить свои и наши устремления в велоспорте, благодарю их за веру в меня, надеюсь, что оправдаю их ожидания. Мне бы хотелось поблагодарить всех ,кто до этого момента работал со мной, помогал в моей карьере, они все играли важную роль в моём росте».

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Теги к статье: Фабио Ару UAE Team Emirates

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  1. Имя: Андрей

    loko78

    Сегодня, 11:54 | Регистрация: 24.05.2014

    Ах,Ару,Ару(((

    1. Имя: MERIDOVICH

      meridovich

      Сегодня, 13:09 | Регистрация: 28.04.2010

      Ну, хоть на нормальном веле погоняется!

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 12:10 | Регистрация: 14.12.2015

    Удачи в новой команде! Спасибо за все достижения в Астане. Может в новой команде он раскроет свой недораскрывшийся потенциал. 

  3. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 12:10 | Регистрация: 21.05.2014

    Не скажу что новость бомба, но неожиданно.

    Неужто Фабио испугался конкуренции с Лопесом?

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 12:20 | Регистрация: 14.12.2015

      Все дело в сумме. Он удвоил запрос, а таких денег в Астане нет. Интервью Вино: https://prosports.kz/news/249690

  4. f16

    Сегодня, 12:13 | Регистрация: 16.08.2017

    не последний, скоро фрум окажется у арабов

  5. Имя: Denis

    doctor46

    Сегодня, 13:15 | Регистрация: 18.03.2017

    Эх... Что осталось от той Астаны за которую я начал болеть в 2015... Ару конечно же удачи и успехов в новой команде

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:29 | Регистрация: 22.05.2013

    С 2015 года Ару подзавис, прорывной год был, но потом как-то вяло всё. Может оно и к лучшему для всех. 

     

    Тем временем по евроспорту идет презентация маршрута тура popcorm Брусчатка на 8 этапе, это круто big_boss 

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Комментарии

  • velodoctor
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    velodoctor-Фото

    С 2015 года Ару подзавис, прорывной год был, но потом как-то вяло всё. Может оно и к лучшему для всех. 

     

    Тем временем по евроспорту идет презентация маршрута тура popcorm Брусчатка на 8 этапе, это круто big_boss 

  • doctor46
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    doctor46-Фото
    Эх... Что осталось от той Астаны за которую я начал болеть в 2015... Ару конечно же удачи и успехов в новой команде
  • meridovich
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    meridovich-Фото
    Ну, хоть на нормальном веле погоняется!
  • Zhanzhak
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    Zhanzhak-Фото

    Все дело в сумме. Он удвоил запрос, а таких денег в Астане нет. Интервью Вино: https://prosports.kz/news/249690

  • f16
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    f16-Фото

    не последний, скоро фрум окажется у арабов

  • Крайний
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    Крайний-Фото

    Не скажу что новость бомба, но неожиданно.

    Неужто Фабио испугался конкуренции с Лопесом?

  • Zhanzhak
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    Zhanzhak-Фото

    Удачи в новой команде! Спасибо за все достижения в Астане. Может в новой команде он раскроет свой недораскрывшийся потенциал. 

  • loko78
    Фабио Ару переходит в команду ... (8)
    loko78-Фото

    Ах,Ару,Ару(((

  • EL-Fenomeno
    Фабиан Канчеллара о своих план ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я не хочу быть тренером команды или спортсмена. Тогда это будет не Фабиан, мне такое не нравится

    Вот правильно сказал мужик. Канчеллара велогонщик и Канчелллара спорт.директор (или там менеджер) это действительно два разных Фабиана. А ещё я думаю, что Спартак просто знает что добится успехов на "тренерской работе" (так сказать) ему наверное не сужденно таких громких как бы он хотед видеть, поэтому "лучше синица в руках чем журавль в небе".

    Здоровья Канче! 

  • Adriano
    Фабиан Канчеллара о своих план ... (4)
    Adriano-Фото

    Ох как мне нравятся филосовствования людей с счетами в шесть нулей о том, что "деньги не делают вас счастливыми и.т.д"))) Да большинство именно они и делают счастливыми-свобода всего,начиная от путешествий и заканчивая возможностью заниматся тем чем заблагороссудится.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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