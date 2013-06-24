Роан Деннис: "Результат на Тиррено-Адриатико стал для меня большим сюрпризом"

Роан Деннис о Тиррено-Адриатико, планах стать генеральщиком и целях на Джиро д'Италия-2017

Перед стартом этого сезона 26-летний австралийский гонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) рассказал, что поставил перед собой цель стать генеральщиком и в следующие 4 года добиться победы на Гран-туре. В случае неудачи Деннис собирался вернуться к своей специализации – разделкам и недельным гонкам. О том, как проходит работа над этим планом, с Роаном Деннисом побеседовали журналисты Cyclingnews.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

- После серии отличных результатов в первой части сезона можешь сказать, что настрой на высоте и ты горишь желанием двигаться дальше?

- Настрой хороший. Но что касается «горишь желанием прололжать» … в каком-том смысле да, в каком-то – не так сильно. Сейчас я немного осторожничаю в отношении своей формы, потому что больше жду мая. Будет отлично и для меня, и для команды показать результат на Вуэльте Каталонии, но моя цель – Джиро д’Италия. И в смысле формы я не уверен, где мой предел. На данный момент иду хорошо, имею в виду, в смысле прохождения подъёмов. Но просто не знаю, не слишком ли сильно зайду для одного сезона или для полугода трансформации, если попытаюсь на всех гонках бороться за общий зачёт, продавливать, продавливать, а потом заплатить цену в мае.

Поэтому сейчас я осторожен в постановке целей, если на Вуэльте Каталонии всё пойдёт хорошо, я не буду отказываться. Но если почувствую, что это потребует слишком много сил, то отступлю, чтобы в подойти в порядке к маю.

- Перед маем будешь проводить тренировки на высоте?

- Нет. Я живу в Андорре, на высоте 1300 – 1400 м, это невысоко. Но я не волнуюсь по этому поводу, потому что нашёл плюсы. Не уверен, происходит это от высоты или просто от прохождения подъёмов. В любом случае, не вижу большой пользы от высокогорного лагеря.

- Ты удивлён, что в этом году начал так хорошо?

- Я рад, что в этом сезоне всё идёт лучше, но, конечно, удивился результату на Тиррено-Адриатико. Тур Даун Андер – это другое, я знал, что выступлю там хорошо, потому что там нет больших гор, и надо было прикладывать более резкие и короткие усилия. Что же касается чемпионата Австралии, я был способен одержать победу, был бы разочарован, если бы не выиграл. Но распределение сил в горах и Тиррено-Адриатико стали для меня большим сюрпризом. Я знал, что в форма хороша, но не думал, что настолько.

- И была победа на Туре Прованса.

- Я забыл о ней! Вообще-то, перед стартом Тура Прованса я проснулся с адской мигренью. Была мысль не ехать гонку. Я не мог есть, плохо себя чувствовал, но справился и всё закончилось хорошо. Так что, в этом году после моего приезда в Европу у меня было несколько сюрпризов. Обычно я не доезжал первые гонки сезона до конца, но в этот раз всё было с точностью до наоборот.

- Какой план на Вуэльту Каталонии?

- Такой же, как на Тиррено-Адриатико. Тиджей Ван Гардерен – лидер на серии гонок, которые я еду с ним, моя роль сходна с той, какая была на Тиррено. Руководители команды поняли, что моя форма лучше, чем они ожидали, посмотрим, как пойдёт. Стратегия на эту неделю – проверить, как я буду чувствовать. Если подойду к пику формы, нацелюсь на борьбу на определённых этапах, но тех, которые помогут мне в работе над моим планом стать генеральщиком. В основном, постараюсь научиться удерживаться с сильными гонщиками, кое-где попробую рискнуть, надеюсь, это меня не обрубит.

- Ты также поедешь и Джиро д’Италия, с Тиджеем в роли капитана, а ты больше будешь оставаться в тени?

- Да, что-то вроде этого. Надеюсь, в нашей команде будет два гонщика в 100% готовности. Думаю, форма Тиджея растёт чуть медленнее, чем у меня, он к этому привык. Я буду последним средством, если понадобится, а если нет – поеду в свободной роли. Мне надо научиться ехать трёхнедельную гонку, надеюсь, однажды стану лидером на все три недели. Уверен, будут моменты, когда я просто включусь в работу, но не в таких случаях, как «Роан, нам нужно быть впереди на этих равнинных участках, на ветру, и ты поедешь первым».

- Но ты можешь быть шестым.

- Или могу просто отсиживаться сзади, ждать горных этапов, где Тиджею надо будет задавать скорость, и тогда мне придётся ехать впереди него, если никто не сможет этого сделать. Об этом мы разговаривали в декабре с руководством. Мне сказали, что я нужен как запасной вариант, последнее средство.

- Ты хочешь прийти к каким-то выводам после Джиро д’Италия и потом проверить себя на Вуэльте Испании?

- Да. Мне бы хотелось в этом году проехать Джиро д’Италию и Вуэльту Испании. Но я должен провести очень стабильно первую часть сезона. Думаю, на Тур де Франс я буду варёным. Проехать один Гран-тур и тут же стартовать на втором, выкладываясь по полной, это слишком много. Некоторые ребята, например, Кинтана, собираются пробовать ехать связку Джиро+Тур, но думаю, если хочешь хорошо выступить на обоих Гран-турах, между ними нужен перерыв. Возможно, я не прав, никогда прежде не делал этого…

Всё зависит от формы, Вуэльту Испании поеду в зависимости от того, что получится на Джиро д’Италия. Возможно, испанский Гран-тур я использую в качестве подготовки к чемпионату мира. Я говорил с руководством, но по поводу Вуэльты Испании вопрос будет решаться после Тур де Франс. Я отметил, что Вуэльта сработала для меня в подготовке к чемпионату мира в Понферраде (в 2014, где Роан Деннис занял 5-е место в индивидуальной гонке на время, а команда BMC победила в командной гонке). Конечно, Гран-тур помогает ногам.

- Тебе нравится маршрут Джиро д’Италия?

- В какой-то степени поеду без специальной подготовки, потому что это неизвестная для меня территория. Я обнаружил, что если слишком далеко заглядывать вперёд, то начинаешь беспокоиться заранее. Например, если бы я изучил 4-й этап на Тиррено-Адриатико, то сказал бы, что Терминилло очень тяжёлый подъём, на нём будет трудно.

Но если встречаешь трудности постепенно, день за днём, сможешь распределить силы перед тем, что будет. Мне необходимо для себя разобраться, когда захожу в красную зону, а когда нет.

Тщательный расчёт заранее необходим, это защитная стратегия. Но невозможно стартовать на такой гонке, как Джиро д’Италия, впервые и говорить, что собираюсь победить. Это слишком высокая цель. Да, конечно, если не нацеливаешься высоко, то не узнаешь, чего сможешь достичь. В то же самое время не хочу говорить конкретно, что собираюсь выиграть там. Потому что потом, если что-то пойдёт не так, все станут говорить: «Посмотрите на этого идиота». Я хочу сказать, что даю себе время превратиться в генеральщика, без давления, без того, чтобы с головой нырнуть в борьбу.

- Слышали, что у тебя есть четырёхлетний план, как стать генеральщиком?

- Да, 4 года. Которые начались с Рио в прошлом году. Генеральная классификация – то, чего я хочу добиться. Если после четырёх лет не увижу свет в конце туннеля, то вернусь к тому, что у меня получается лучше всего.

- Многие пытались и пытаются перейти из одной специализации, такой, как разделки, в другую, - гонщика на общий зачёт. И некоторые падают между двух стульев. Ты видел и научился чему-то на примере тех, у кого не получилось преуспеть?

- Знаю, что мой главный пункт – прохождение подъёмов. Поэтому я должен постараться сбросить вес, чтобы идти в гору лучше, более эффективно, но, не теряя мощности. Это требует сложной балансировки, чтобы мои способности к разделке не пострадали. Таким ребятам как Фрум и Уиггинс это удалось, Геранту Томасу тоже. Тоже самое касается Дюмулина, он худой, но может ехать разделку, и Тибо Пино.

Многие привыкли думать, что выиграть в разделке может только такой большой и мощный гонщик как Тони Мартин или Фабиан Канчеллара, некоторые не могут похудеть и удерживать такой вес. Сейчас у меня период поиска, хочу разобраться, получится ли у меня. Если соотношение моей мощности и веса вырастет, значит, это победа.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

- Успех в индивидуальной гонке сильно зависит от психологического настроя, больше, чем от физической формы?

- Думаю, психологический настрой - это главное. Это же касается гор. Я понял, что когда выпадал, то сразу приходили негативные мысли. А на Тиррено подумал: «Ладно, я выпал, но всё ещё опережаю Кинтану на 22 секунды, а впереди разделка. Надо потерять как можно меньше, как можно быстрее доехать до вершины. Пусть я их не догоню, но гонка сегодня не заканчивается».

- Ты работал со спортивным психологом над этим?

- Немного. Но думаю, дело не в том, что надо говорить себе, что приехал на гонку, чтобы выиграть, а не для того, чтобы экономить силы. Дело в принятии того, что не можешь быть самым лучшим на каждом рельефе в каждый день гонки. Если потерял время на одном этапе, то можешь выиграть на следующем. Надо не сдаваться, если выпал. Когда есть мотивация, то всегда сможешь это сделать. Главное, пройти день, двигаться дальше, продолжать завтра.