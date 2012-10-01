Роан Деннис: "Планирую стать генеральщиком на Гран-турах"

Роан Деннис (Rohan Dennis), чемпион Австралии в разделке, вошедший в топ-5 в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх-2016, в следующем году намерен попробовать себя в роли генеральщика. В интервью австралийскому телеканалу SBS 26-летний гонщик команды BMC сказал, что в его планах проехать Джиро д’Италия-2017 в качестве «свободного художника», проверить свои силы в борьбе за высокое место в общем зачёте, в то время как команда будет работать на лидера - Тиджея Ван Гардерена. Роан Деннис даёт себе 4 года, в течение которых собирается учиться и проверять себя, бороться за генеральную классификацию на Гран-турах. В случае неудачи он вернётся к своей специализации – разделкам и недельным гонкам. В этом году Деннис занял 2-е место в общем зачёте Тура Калифорнии и Тура Британии.

Роан Деннис: «Цель – проехать Джиро д’Италии-2017, ставя целью топ-15 общего зачёта»

«Моя цель – проехать Джиро д’Италии-2017. Возможно, я просто поеду свободно, и даже если в общем зачёте я не удержусь, то хочу понаблюдать за собой в течение трёх недель. Думаю, на Джиро команда будет работать на Тиджея Ван Гардерена. Если мне не будут помогать, ничего страшного, я постараюсь удерживаться сам, если же кто-то из команды захочет мне помочь, я приму это. Я считаю, что сначала мне надо просто попробовать себя в этом качестве, чем заранее просить команду полностью поддерживать меня.

Я не нацеливаюсь слишком высоко. Если всё пройдёт хорошо, то почему бы мне не побороться за топ-15, мне бы хотелось войти в 10-ку сильнейших. Очень хотелось бы.

В следующем году Джиро д’Италии будет супертяжёлой, если в течение трёх недель всё будет идти хорошо, значит, я подошёл к борьбе за общий зачёт правильно.

На Тур де Франс, ставя целью общий зачёт, необходимо иметь полную поддержку команды, в то время как Вуэльта Испании и Джиро д’Италии более открыты.

Я проехал Вуэльту Испании в 2014 и понял, что эта гонка идёт более агрессивно, чем Тур де Франс, и она гораздо более открытая, на ней многие хотят рисковать больше, чем на Туре».

Роан Деннис о Тур де Франс

«Ричи Порт сказал, что хотел бы видеть меня в составе на Тур де Франс. Я не хочу категорично отказываться, но мне бы хотелось год или два поработать на себя, просто узнать, на что я способен, что могу сделать.

Возможно, я поеду Тур де Франс, но тогда буду выполнять ту роль, которая была у Ричи, когда он помогал Фруму, и помогать ему больше в горах, чем как универсальный помощник.

Мне надо подумать о том, чтобы не откусить больше, чем смогу проглотить, будь это Тур де Франс или любая другая гонка.

Я буду стараться, чтобы в январе быть в форме. Если начинать с отставанием в форме, то будешь искать её весь сезон, мне кажется, так во многом получилось у меня в этом году».

Роан Деннис: «Стать генеральщиком за четыре года»

«Я считаю, что процесс займёт четыре года. За это время я пойму, куда двигаться. Если я ничего не добьюсь, но увижу свет в конце туннеля, то продолжу двигаться в этом направлении. Если же пойму, что веду битву, в которой никогда не стану победителем, то вернусь к тому, в чём я хорош – недельным гонкам и разделкам. Думаю, команда BMC вполне довольна моим планом, они помогут мне развиться в генеральщика. В худшем случае я попутно выиграю пару гонок. Возможно, они скажут, что я не оправдал их ожиданий, и что мне будут меньше платить. Но тогда они сэкономят на мне, для них это будет выгодно.

Не хочу, чтобы к концу карьеры я думал о том, а что было бы, если бы я попытался. Подиум – моя большая цель, хотя, конечно, я хотел бы выиграть Гран-тур. Но если, завершая карьеру лет в 35, надеюсь, я буду завершать в этом возрасте, я к этому моменту не попробую себя как генеральщик, то для меня будет неважно, если даже я выиграю олимпийское золото. Я всё равно буду думать, а что если бы я попытался. Не хочу, чтобы меня мучили сомнения – смог бы я выиграть, или просто провалился бы, не достигнув цели.

Я знаю, что мне предстоит научиться у Тиджея Ван Гардерена и Ричи Порта тому, как быть лидером. Я никогда не ездил Гран-туры для себя. Сейчас я знаком только с ограниченным кругом обязанностей, что должен делать. Поэтому на Джиро д’Италия хочу многому научиться. Если сяду в лужу через три недели, пускай, это будет первой неудачей на Гран-туре, где я буду искать себя, конечно, всё не может быть на 100% так, как захочу».

Роан Деннис: "Пойти по стопам Брэдли Уиггинса

«Он же весил 82 кг? Он был чисто трековым гонщиком. И не было похоже, что чистый раздельщик сможет стать генеральщиком. Но он же как-то сумел свести всё вместе, изменить направление на четыре с лишним года.

Я, конечно, не на том уровне, когда могу ехать, рассчитывая только на себя и заезжать вторым в горах. Но не вижу причин, почему бы мне не повторить его путь. Я никогда не весил 82 кг. Пару раз был близко к этому весу, но это зависит от времени года. Думаю, будет нелегко, но определённо возможно, учитывая мои физические характеристики».

Роан Деннис начнёт сезон у себя на родине, с чемпионата Австралии, где будет защищать свой титул, затем стартует на Туре Даун Андер, на гонке Cadel Evans Great Ocean, после чего вернётся в Европу. В планах Роана Денниса старт на Тиррено-Адриатико, Альпийском Туре (бывшая Джиро дель Трентино).

«Сейчас я отлично чувствую себя на велосипеде, лучше, чем в прошлом году. Я доволен. Мы знаем, что Ричи, возможно, захочет выиграть Тур Даун Андер, ему надоело быть вторым, так что я буду ему помогать».