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Роан Деннис: "Планирую стать генеральщиком на Гран-турах"

  Роан Деннис: "Планирую стать генеральщиком на Гран-турах" 

 

  Роан Деннис (Rohan Dennis), чемпион Австралии в разделке, вошедший в топ-5 в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх-2016, в следующем году намерен попробовать себя в роли генеральщика. В интервью австралийскому телеканалу SBS 26-летний гонщик команды BMC сказал, что в его планах проехать Джиро д’Италия-2017 в качестве «свободного художника», проверить свои силы в борьбе за высокое место в общем зачёте, в то время как команда будет работать на  лидера - Тиджея Ван Гардерена. Роан Деннис даёт себе 4 года, в течение которых собирается учиться и проверять себя, бороться за генеральную классификацию на Гран-турах. В случае неудачи он вернётся к своей специализации – разделкам и недельным гонкам. В этом году Деннис занял 2-е место в общем зачёте Тура Калифорнии и Тура Британии.

 

Роан Деннис: "Планирую стать генеральщиком на Гран-турах"

 

Роан Деннис: «Цель – проехать Джиро д’Италии-2017, ставя целью топ-15 общего зачёта»

 

  «Моя цель – проехать Джиро д’Италии-2017. Возможно, я просто поеду свободно, и даже если в общем зачёте я не удержусь, то хочу понаблюдать за собой в течение трёх недель. Думаю, на Джиро команда будет работать на Тиджея Ван Гардерена. Если мне не будут помогать, ничего страшного, я постараюсь удерживаться сам, если же кто-то из команды захочет мне помочь, я приму это. Я считаю, что сначала мне надо просто попробовать себя в этом качестве, чем заранее просить команду полностью поддерживать меня.

 Я не нацеливаюсь слишком высоко. Если всё пройдёт хорошо, то почему бы мне не побороться за топ-15, мне бы хотелось войти в 10-ку сильнейших. Очень хотелось бы.

  В следующем году Джиро д’Италии будет супертяжёлой, если в течение трёх недель всё будет идти хорошо, значит, я подошёл к борьбе за общий зачёт правильно.

  На Тур де Франс, ставя целью общий зачёт, необходимо иметь полную поддержку команды, в то время как Вуэльта Испании и Джиро д’Италии более открыты.

  Я проехал Вуэльту Испании в 2014 и понял, что эта гонка идёт более агрессивно, чем Тур де Франс, и она гораздо более открытая, на ней многие хотят рисковать больше, чем на Туре».

 

Роан Деннис о Тур де Франс

 

  «Ричи Порт сказал, что хотел бы видеть меня в составе на Тур де Франс. Я не хочу категорично отказываться, но мне бы хотелось год или два поработать на себя, просто узнать, на что я способен, что могу сделать.

Возможно, я поеду Тур де Франс, но тогда буду выполнять ту роль, которая была у Ричи, когда он помогал Фруму, и помогать ему больше в горах, чем как универсальный помощник.

  Мне надо подумать о том, чтобы не откусить больше, чем смогу проглотить, будь это Тур де Франс или любая другая гонка.

Я буду стараться, чтобы в январе быть в форме. Если начинать с отставанием в форме, то будешь искать её весь сезон, мне кажется, так во многом получилось у меня в этом году».

 

Роан Деннис: «Стать генеральщиком за четыре года»

 

 «Я считаю, что процесс займёт четыре года. За это время я пойму, куда двигаться. Если я ничего не добьюсь, но увижу свет в конце туннеля, то продолжу двигаться в этом направлении. Если же пойму, что веду битву, в которой никогда не стану победителем, то вернусь к тому, в чём я хорош – недельным гонкам и разделкам. Думаю, команда BMC вполне довольна моим планом, они помогут мне развиться в генеральщика. В худшем случае я попутно выиграю пару гонок. Возможно, они скажут, что я не оправдал их ожиданий, и что мне будут меньше платить. Но тогда они сэкономят на мне, для них это будет выгодно.

  Не хочу, чтобы к концу карьеры я думал о том, а что было бы, если бы я попытался. Подиум – моя большая цель, хотя, конечно, я хотел бы выиграть Гран-тур. Но если, завершая карьеру лет в 35, надеюсь, я буду завершать в этом возрасте, я к этому моменту не попробую себя как генеральщик, то для меня будет неважно, если даже я выиграю олимпийское золото. Я всё равно буду думать, а что если бы я попытался. Не хочу, чтобы меня мучили сомнения – смог бы я выиграть, или просто провалился бы, не достигнув цели.

  Я знаю, что мне предстоит научиться у Тиджея Ван Гардерена и Ричи Порта тому, как быть лидером. Я никогда не ездил Гран-туры для себя. Сейчас я знаком только с ограниченным кругом обязанностей, что должен делать. Поэтому на Джиро д’Италия хочу многому научиться. Если сяду в лужу через три недели, пускай, это будет первой неудачей на Гран-туре, где я буду искать себя, конечно, всё не может быть на 100% так, как захочу».

 

Роан Деннис: "Пойти по стопам Брэдли Уиггинса"

 

 «Он же весил 82 кг? Он был чисто трековым гонщиком. И не было похоже, что чистый раздельщик сможет стать генеральщиком. Но он же как-то сумел свести всё вместе, изменить направление на четыре с лишним года.

  Я, конечно, не на том уровне, когда могу ехать, рассчитывая только на себя и заезжать вторым в горах. Но не вижу причин,  почему бы мне не повторить его путь. Я никогда не весил 82 кг. Пару раз был близко к этому весу, но это зависит от времени года. Думаю, будет нелегко, но определённо возможно, учитывая мои физические характеристики».

 

 

  Роан Деннис начнёт сезон у себя на родине, с чемпионата Австралии, где будет защищать свой титул, затем стартует на Туре Даун Андер, на гонке Cadel Evans Great Ocean, после чего вернётся в Европу. В планах Роана Денниса старт на Тиррено-Адриатико, Альпийском Туре (бывшая Джиро дель Трентино).

  «Сейчас я отлично чувствую себя на велосипеде, лучше, чем в прошлом году. Я доволен. Мы знаем, что Ричи, возможно, захочет  выиграть Тур Даун Андер, ему надоело быть вторым, так что я буду ему помогать».

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Теги к статье: Роан Деннис BMC Rohan Dennis

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:33 | Регистрация: 4.07.2013

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 04:58 | Регистрация: 11.07.2015

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  3. Rokka

    Сегодня, 10:24 | Регистрация: 23.01.2016

    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов

  4. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 11:15 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.

  5. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 21.10.2016

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  6. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 19.09.2014

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

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Комментарии

  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  • VeloVelo
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

  • VeloVelo
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  • serghi
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    serghi-Фото

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  • marketbk
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    marketbk-Фото

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

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