Петер Саган стартует на Туре Швейцарии в восьмой раз в карьере

Петер Саган: "Продолжение списка побед на этапах Тура Швейцарии - для меня не главная цель"

Действующий чемпион мира и Европы Петер Саган является обладателем рекорда по количеству выигранных на Туре Швейцарии этапов. 27-летний словацкий гонщик команды Bora – Hansgrohe в этом году будет стартовать на Туре Швейцарии в 8-й раз в карьере. Он начал выигрывать этапы в этой гонке с 2011 года, и с тех пор ни разу не уезжал с Тура Швейцарии без побед. Всего за 6 лет Петер Саган выиграл 13 этапов Тура Швейцарии. В интервью официальному сайту гонки Петер Саган рассказал о своём отношении любви-ненависти с Туром Швейцарии, а также о том, что для него значит эта гонка.

Pictures © Tour de Suisse

- Петер, ты принимаешь участие в Туре Швейцарии с 2010 года, и лишь в этот первый год ты не выиграл этап. Сегодня на твоём счету 13 побед, ты рекордсмен по количеству выигранных этапов Тура Швейцарии. Какую из побед ты вспоминаешь с особым удовольствием?

- Быть обладателем рекорда по количеству выигранных этапов на Туре Швейцарии – это привилегия и честь. Все победы были волнующими. А особые воспоминания у меня связаны, наверное, с победой на 3-м этапе от Гроссвангена до Рейнфельдена, возможно, потому что она самая недавняя. Этап был долгим и тяжёлым, погода ужасной. За 12 км до финиша Альбазини и Дилье находились в отрыве в 30 секундах от пелотона. Я решил взять контроль над ситуацией в свои руки и атаковал на финальном подъёме к Шёнебергу. Я догнал их на быстром спуске, потом продавливал финальные 10 км, в то время как пелотон нас преследовал. После такого дня я был выжат, но сумел выиграть спринт, опередив пелотон на 3 секунды. Это преимущество и бонусные секунды принесли мне жёлтую майку лидера. На таком тяжёлом этапе я финишировал с победой и наградой в виде майки!

- Какое из 7 участий на Туре Швейцарии было для тебя самым памятным?

- Я очень люблю выступать на Туре Швейцарии, это особенная для меня гонка. Однако если выбирать, то точно 2012 год, не только из-за того, что я выиграл тогда четыре этапа, но и потому, что эта была очень интересная неделя гонки.

Pictures © Tour de Suisse

- Гонка в Швейцарии привлекает интересными спринтерскими финишами, но также и высокими горами. Как ты справляешься с этими подъёмами, на которых мучаешься больше, чем лёгкие горняки?

- Нет особого способа проходить горы, будь то в Швейцарии или где-то ещё. Всё зависит от формы и от того, как идёт нога. Если в ногах нет силы, все горы будут ужасными. Если форма в порядке, чувствую в ногах мощь, то будет трудно, но немного легче.

- А какие-то особые моменты связаны с горными швейцарскими перевалами?

- У меня обо всех перевалах особые воспоминания, потому что ни один из них не был лёгким…

- Пару слов о маршруте 2017 года. В этом году у тебя будет много возможностей продолжить список побед – на 2-м этапе в Шаме, в Берне на 3-м этапе, на круговом 8-м этапе в Шаффхаузене. Как тебе формат 8-го этапа, короткого, 100 км, с быстрыми кругами по городу?

- Как я говорил, быть рекордсменом по количеству побед на такой красивой гонке как Тур Швейцарии, для меня привилегия. Однако я не слишком задумываюсь о том, как мне продолжить рекордный список. Я хочу проехать гонку так хорошо, как только могу, выложиться полностью. Знаю, что сделаю всё, что в моих силах. Если у меня получится добавить побед, это станет прекрасной наградой за мои усилия, но это не является моей главной целью. Я счастлив, когда пересекая финишную черту, знаю, что не смог бы проехать лучше, не важно какой результат я показываю.