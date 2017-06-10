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Петер Саган стартует на Туре Швейцарии в восьмой раз в карьере

Петер Саган: "Продолжение списка побед на этапах Тура Швейцарии - для меня не главная цель"

 

  Действующий чемпион мира и Европы Петер Саган является обладателем рекорда по количеству выигранных на Туре Швейцарии этапов. 27-летний словацкий гонщик команды Bora – Hansgrohe в этом году будет стартовать на Туре Швейцарии в 8-й раз в карьере. Он начал выигрывать этапы в этой гонке с 2011 года, и с тех пор ни разу не уезжал с Тура Швейцарии без побед. Всего за 6 лет Петер Саган выиграл 13 этапов Тура Швейцарии. В интервью официальному сайту гонки Петер Саган рассказал о своём отношении любви-ненависти с Туром Швейцарии, а также о том, что для него значит эта гонка.

 

  Pictures © Tour de Suisse

 

- Петер, ты принимаешь участие в Туре Швейцарии с 2010 года, и лишь в этот первый год ты не выиграл этап. Сегодня на твоём счету 13 побед, ты рекордсмен по количеству выигранных этапов Тура Швейцарии. Какую из побед ты вспоминаешь с особым удовольствием?

- Быть обладателем рекорда по количеству выигранных этапов на Туре Швейцарии – это привилегия и честь. Все победы были волнующими. А особые воспоминания у меня связаны, наверное, с победой на 3-м этапе от Гроссвангена до Рейнфельдена, возможно, потому что она самая недавняя. Этап был долгим и тяжёлым, погода ужасной. За 12 км до финиша Альбазини и Дилье находились в отрыве в 30 секундах от пелотона. Я решил взять контроль над ситуацией в свои руки и атаковал на финальном подъёме к Шёнебергу. Я догнал их на быстром спуске, потом продавливал финальные 10 км, в то время как пелотон нас преследовал. После такого дня я был выжат, но сумел выиграть спринт, опередив пелотон на 3 секунды. Это преимущество и бонусные секунды принесли мне жёлтую майку лидера. На таком тяжёлом этапе я финишировал с победой и наградой в виде майки!

 

- Какое из 7 участий на Туре Швейцарии было для тебя самым памятным?

- Я очень люблю выступать на Туре Швейцарии, это особенная для меня гонка. Однако если выбирать, то точно 2012 год, не только из-за того, что я выиграл тогда четыре этапа, но и потому, что эта была очень интересная неделя гонки.

 

 Pictures © Tour de Suisse

 

- Гонка в Швейцарии привлекает интересными спринтерскими финишами, но также и высокими горами. Как ты справляешься с этими подъёмами, на которых мучаешься больше, чем лёгкие горняки?

- Нет особого способа проходить горы, будь то в Швейцарии или где-то ещё. Всё зависит от формы и от того, как идёт нога. Если в ногах нет силы, все горы будут ужасными. Если форма в порядке, чувствую в ногах мощь, то будет трудно, но немного легче.

 

- А какие-то особые моменты связаны с горными швейцарскими перевалами?

- У меня обо всех перевалах особые воспоминания, потому что ни один из них не был лёгким…

 

- Пару слов о маршруте 2017 года. В этом году у тебя будет много возможностей продолжить список побед – на 2-м этапе в Шаме, в Берне на 3-м этапе, на круговом 8-м этапе в Шаффхаузене. Как тебе формат 8-го этапа, короткого, 100 км, с быстрыми кругами по городу?

- Как я говорил, быть рекордсменом по количеству побед на такой красивой гонке как Тур Швейцарии, для меня привилегия. Однако я не слишком задумываюсь о том, как мне продолжить рекордный список. Я хочу проехать гонку так хорошо, как только могу, выложиться полностью. Знаю, что сделаю всё, что в моих силах. Если у меня получится добавить побед, это станет прекрасной наградой за мои усилия, но это не является моей главной целью. Я счастлив, когда пересекая финишную черту, знаю, что не смог бы проехать лучше, не важно какой результат я показываю.

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Criterium du Dauphine

7 - 11 июня 2017

Tour de Slovaquie

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • Camel
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    Camel-Фото
    Вы рассуждаешь, как школьник.
  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    evgeny1330-Фото
    Спорное утверждение- Порт,что, себе враг, ему не зарплата нужна, а победа на Туре, может единственный шанс у него в этом году. Только боюсь, что спад придется как раз на ТДФ.Фрум форму подведет еще, а время Контадора ушло безвозвратно.Ару, Чавес, Барде- это несерьезно.
  • Camel
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    Camel-Фото
    Та не. А давайте я с вами не соглашусь.
    Вспомните, когда Фрум определял себе майку на Туре окончательно. На самой крутой горе. На 3-й неделе. Именно на 3-й. Когда всем уже, включая Порта, Контадора и Ару кирдык. А Фрум брал и крутил так, что аж расплывчатый контур на фото был виден.
  • Sezar
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    Sezar-Фото
    Конспирология неистребима:).
  • AAA
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    AAA-Фото
    У Фрума на 3ей неделе форма падает.
    Поэтому все главные телодвижения он делает в первой половине тура.
  • Camel
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    Camel-Фото

    Поделюсь с вами своими предположениями.

     

    Порт, поскольку он является другом и давним партнером Фрума, всегда катал и будет катать Фрума на колесе. Это даже не просто не обсуждается, а наоборот, давно обсуждено между ними. Порт, покатав Фрума на 3-м этапе, показал, в какой форме он находится. А форма его почти на пике. И это он доказал на 4-м этапе, на разделке, порвав всех, кто в нем сомневался.

     

    Сегодня Порт подтвердил свою почти пиковую форму, легко уйдя от Фрума (кстати, понравилась фраза С. Курдюкова "Фрум финишировал с компьютером в зубах") на крутячке.

    Что это значит? Это, на мой взгляд, значит то, что Порт готов катать Фрума на Туре (за определенную мзду), но только пару недель. Потому что у Порта СЕЙЧАС форма почти на пике, а у Фрума форма ПРИДЁТ к третьей неделе, когда Порт уже "издохнет".

     

    Поэтому Порт берет сейчас "Критериум", показывая, что готов для Фрума на пару недель Тура, а Фрум, в свою очередь, показывает своё "отсутствие формы" перед Туром и проигрывает Порту.

     

    Выигрывают оба: Фрум с помощью Порта берет четвёртый Тур, приближаясь к Легендам велоспорта (если не учитывать искусственно проигранный Тур-2012, когда за уши тянул обмочившегося Виггинса), а Порт добавляет себе баллы в мировую классификацию за победу на Критериуме и повышает зарплату себе в ВМС.

     

    Мне кажется, всё просто, учитывая, что они в разных командах. Две победы на две команды щелчком пальцев! 

  • tim147
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    tim147-Фото

    Порт пока едет наиболее солидно (как и Фуглсанг), контролируя весь ход гонки и ускоряясь в самые нужные моменты, если чувствует хоть какую-то угрозу своей позиции. Однако мощной горной команды у него нет - его ребята хоть и вовсю старались соответствовать статусу команды лидера, однако их пейс уступал пейсу Кеннака и Свифта (!!!). Этот фактор может серьезно ослабить шансы на Туре безусловно находящегося на пике формы Порта. Фрума и Контадора уже всерьез не воспринимаю из-за затянувшегося тестового режима, только первый едет сверяясь с приборами, а второй - с внутренним голосом. Барде, Ару и Чавес безусловно прибавят, ну а Д.Мартин и Вальверде - это люди на отдельные этапы и не больше!

  • Bjoern
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    Bjoern-Фото

    О, Порт очнулся от летаргического сна или ему после вчерашних кренделей команда внушение сделала. Завтра видимо Ару и Барде опять будут расскачивать лодку, да и хороший шанс завтра для отрыва.

  • Николай Степаныч
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (85)
    Николай Степаныч-Фото
    Сейчас бы в 2017-м называть болельщиков других гонщиков "глорами"...
  • Николай Степаныч
    Критериум Дофине-2017. Этап 7 (12)
    Николай Степаныч-Фото

    Так, а сегодня Порт на кого работал? На Фульсанга? :D

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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