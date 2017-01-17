Свен Эрик Бистрем: "Моя задача - быть помощником Александра Кристоффа"

Свен Эрик Бистрем (Sven Erik Bystrøm) начинает третий сезон в профессионалах. 24-летний норвежский гонщик будет помогать своему товарищу по команде KATUSHA Alpecin и соотечественнику Александру Кристоффу, с которым у него один календарь гонок. О том, как прошёл прошлый сезон, с какими ощущениями завершил первый в карьере Гран-тур (Вуэльту Испании-2016), какие цели ставит на 2017 год, Свен Эрик Бистрем рассказал в интервью PezCyclingnews.

Photo © Tim De Waele/Team KATUSHA-Alpecin

- Когда два года назад ты пришёл в команду Katusha, то немного нервничал. Как чувствуешь себя сейчас?

- Сейчас немного спокойнее. Конечно, в первый год в профессионалах всегда немного волнуешься, может, даже чуть боишься. Или, не то, что боишься, а когда ты молод и знакомишься со множеством новых людей, то не знаешь, как реагировать на какие-то вещи. Сейчас я стал немного спокойнее, ощущаю себя частью команды.

- Что чувствуешь, когда видишь, как в команду приходят новые молодые ребята?

- У нас много новичков, молодых гонщиков. Вижу в них себя, они в той же ситуации, в какой я был два года назад. Что я могу сделать? Приветствую их в команде, стараюсь, чтобы они не волновались, мы все – команда хороших ребят, почти как большая семья.

- Ты уже определился со своей ролью в команде?

- Думаю, да. В прошлом году я попробовал календарь, где у нас с Александром Кристоффом некоторые гонки были разными, так что я мог использовать и свои шансы тоже. Но мне не повезло с падениями. В общей сложности травмы забрали у меня четыре или пять недель сезона, что было нелегко. В этом году я собираюсь вернуться к той программе, которая была у нас с Алексом в 2015.

- В 2016 году Кристофф, возможно, был не так хорош, как годом ранее, это повлияло на гонщиков команды, которые были в его группе?

- В 2015 он выиграл почти всё, летел на классиках. Думаю, побеждал в каждой гонке от Де Панне до Scheldeprijs, это было очень впечатляюще, и такое трудно повторить на следующий год. Я в какой-то степени ожидал, что следующий сезон сложится по-другому, потому что трудно выигрывать всё каждый год.

Журналисты всегда начинают задавать вопросы, когда что-то не складывается. Но не думаю, что это повлияло на нас, гонщиков.

Что касается меня, дома я почти каждый день тренировался вместе с ним, и могу сказать, что он не был слабее. Просто в гонках ему меньше улыбалась удача. Победу от второго или третьего места отделяло совсем немного. На Тур де Франс он проиграл Сагану всего 1 см, это и есть разница между успешным и не слишком успешным годом.

- Александр Кристофф был разочарован или был таким же, как всегда?

- Он тот же самый, но когда он не выигрывает, конечно, разочарован. После гонки ему нужно несколько часов или день, чтобы снова стать прежним. Его положительная черта, что он переживает всё сразу после гонки, сразу говорит как есть, ничего не прячет. В этом году соперником был Саган, который очень силён. Трудно сказать, возможно, в 2016 уровень был чуть выше, чем в 2015. Никогда не знаешь, победитель всегда один.

- Каково это, проехать первый Гран-тур в карьере?

- Это был очень хороший опыт. И для меня достижение, что я финишировал. Было очень трудно. Я хотел бороться за победу на этапе, но получилось так, что довольно рано на Вуэльте Испании мне уже стало тяжело ехать. Тот период у меня был напряжённым, я проехал Олимпиаду, после которой был в хорошей форме, и перед самой Вуэльтой Испании я проехал Арктическую гонку. За один день я перелетел из Рио-де-Жанейро на север Норвегии, где сразу же началась гонка. Такой была моя подготовка к испанскому Гран-туру. Поэтому на Вуэльте Испании я стартовал, когда уже был почти на пределе, а потом на 6-м этапе я упал, сильно ударился, и следующие несколько дней до первого дня отдыха ехать было мучительно. Потом весь вопрос был лишь в выживании. Я финишировал, это было моей главной целью, так что в итоге я был очень счастлив.

- Многие гонщики говорят, что их тело становится другим после первого Гран-тура. Ты заметил разницу?

- Да, наверное, немного. После Вуэльты Испании я неделю отдыхал, во время тренировок чувствовал себя отлично, как будто эти три недели что-то сделали с телом. Во всём ощущал себя сильнее. Думаю, раньше после отдыха мне надо было дольше возвращаться в форму. Так что, надеюсь, смогу принести этот опыт и в следующий сезон.

- Ты уже знаешь, поедешь ли Гран-тур в 2017 году?

- Надеюсь, я проеду Тур де Франс. Я в списке, но у нас много сильных гонщиков. Есть возможность, что я приму участие, надеюсь, у меня получится.

- Вуэльта Испании была очень тяжёлой, за исключением ребят из топ-10, все остальные испытывали трудности. Какими были твои мысли во время гонки?

- Было очень тяжело, и было жарко. Так что мне маршрут Вуэльты Испании каждый день казался почти одинаковым – на каждом этапе короткие трудные подъёмы к финишу. Первые десять боролись за общий зачёт, остальные делали то, что могли, чтобы помочь и выжить. На Вуэльте Испании в основном были среднегорные и горные этапы. Для опыта пройти такую гонку отлично, но я бы предпочёл проехать больше обычных многодневок.

- Ты всё ещё живёшь в Норвегии?

- Да, мне нравится там. Мы с Алексом живём по соседству, он с семьёй, я с девушкой и моей семьёй, так что всё отлично. И погода неплохая. Все, кто живут на юге Европы, думают, что в Норвегии только айсберги и везде снег, но у нас почти такой же климат как в Бельгии. Может быть влажно, но для тренировок на шоссе нормально.

Photo © Tim De Waele/Team KATUSHA-Alpecin

- Ты уже знаешь бОльшую часть своего календаря на предстоящий сезон?

- Стартую на Туре Даун Андер, потом Альгарве и программа классик с Алексом. Затем я поеду Тур Йоркшира и Калифорнию, тоже вместе с Алексом. Потом или Критериум Дофине или Тур Швейцарии, пока не решили. Надеюсь, стартую на Тур де Франс. С февраля и до Тур де Франс буду следовать календарю Алекса, надеюсь, смогу хорошо поработать на него, помочь, надеюсь, окажусь достаточно силён, чтобы меня взяли на Тур де Франс.

- Чего хочешь добиться в 2017?

- Хочу выиграть что-нибудь сам. Прошло больше двух лет с тех пор, как я победил на чемпионате мира в андерах, так что я нацеливаюсь на собственный результат в более мелких гонках. Хотелось бы хорошо стартовать в Австралии. Думаю, если сейчас смогу хорошо поработать, то удастся показать там результат. А также во время классик, на Трёх днях Де Панне, там я хорошо выступил два года назад. Моя главная цель – показать хороший результат, взять победу в этом сезоне, и быть важным помощником для Алекса. Надеюсь, у нас будет такой же сезон, как в 2015.

- Твоя форма в порядке для гонки в Австралии?

- Да, кажется довольно хорошая. Я много тренировался в ноябре в Норвегии, обычно мы много не отдыхаем. Делал перерыв примерно в две недели в октябре после чемпионата мира, а потом мы снова начали работать полным ходом. Мне нравится так проводить межсезонье.

- А отпуск у тебя был?

- Было немного выходных дней, но я проводил их дома, в Норвегии, так что просто две недели не садился на велосипед, отдохнул, и начал снова. Это хорошо для психологического настроя, сезон был долгим, с массой путешествий, так что даже просто находиться дома – это для меня отличный отдых.

- Что думаешь о чемпионате мира в Катаре?

- Конечно, Катар – странное место для проведения такого соревнования. Но, вообще-то, было интересно, мне понравилось, потому что я проехал и командную гонку на время. У нас была возможность подготовиться к особенностям страны, к жаре, к тому, что важно было много пить. Вопрос гидрации был очень важен для этой гонки. Мы жили там две недели, что стало хорошей подготовкой к групповой гонке. Для Алекса в групповой гонке всё шло очень хорошо до последних 500 метров, но сама гонка получилась необычной. Главным было занять позицию перед секцией с боковым ветром. Я тоже там был, но, к сожалению, в зоне питания на шоссе перед круговой развязкой мне не повезло, жаль, что я оказался во второй группе. Для нас, норвежцев, сложилась ситуация, когда впереди остались Эдвальд Боассон Хаген и Алекс, но я любом случае ничего бы не смог сделать.

- Разногласия между Эдвальдом Боассоном Хагеном и Кристоффом были улажены?

- После гонки у нас прошло собрание, где мы обсудили ситуацию. И, если честно, это собрание не было приятным. Алекс очень прямо сказал, что разочарован развозом Эдвальда. Извиняться Эдвальд не стал, но согласился, что развоз вышел плохим. Он старался как мог, хотя все думают, что он думал о своих шансах. Но такая проблема есть в каждой стране во время чемпионата мира. У сборной Германии тоже было три лидера, у Франции тоже. Это очень сложная ситуация, потому что обычно гонщики выступают в разных командах. Жаль, потому что Алекс мог надеть майку чемпиона мира, если бы Эдвальд его хорошо развёз, а он умеет быть очень сильным развозящим. Плохо, что сложилась такая ситуация, но в 2017 году у нас будут новые шансы. Надеюсь, всё сработает лучше.

- Чемпионат мира пройдёт в норвежском Бергене, разве такое не может повториться?

- Маршрут будет совсем другим. Я бы сказал, что подъём похож на тот, что был в Понферраде в 2014. Это будет дистанция для классиков, а не для чистых спринтеров, но и не для горняков. Где-то посередине. Может повернуться по-разному – может выиграть такой гонщик как Вальверде, а может такой как Алекс.

- А Саган?

- Конечно. Это было бы впечатляюще. Есть что-то особенное, когда чемпионат мира проходит в твоей родной стране. Он пройдёт недалеко от моего дома. Это очень близко. Будет интересно посмотреть, как мы сможем сработаться вместе.

- Два года назад ты говорил, что хочешь проехать брусчатку Фландрии и Рубэ.

- Я проехал Тур Фландрии в 2015 году, предполагалось, что проеду и в 2016, но я заболел после Гент-Вевельгема и поехал домой. Я люблю брусчатые классики, мне нравится Тур Фландрии. Я ещё не участвовал в Париж-Рубэ, хотелось бы, но у команды на эту гонку другие планы. Когда-нибудь, я, конечно, хочу проехать Рубэ, но я больше подхожу для Фландрии. Я был помощником Алекса, и он тогда выиграл, так что я выполнил свою работу. В конце гонки меня рядом уже не было, но важно было защищать его на первых 150 километрах. Первое участие в этой гонке дало потрясающий опыт, особенно, что я был в команде победителя.

- Ты можешь сказать, что с уходом Пурито команда изменилась?

- У нас остался Ильнур Закарин, но команда сейчас немного другая. Пурито, конечно, великий гонщик, и великолепный человек. Но на Тур де Франс у него была своя программа и группа гонщиков, а у Алекса своя, так что это немного разделило команду. В этом году мы будем больше работать на Алекса. Думаю, Ильнур Закарин поедет Джиро д’Италии. И в команду пришли девять или десять новых гонщиков, поэтому, конечно, всё будет по-другому.

- Мог бы рассказать, каким будешь через два года?

- Трудно сказать. Надеюсь, надеюсь, смогу взять несколько побед, некоторые гонки проехать лидером. Мне нравится моя позиция, мне нравится быть помощником, и, конечно, я хочу использовать свои шансы. Мне нравится путешествовать по всему миру, ездить на велосипеде. Я люблю свою работу. В велоспорте одна гонка может изменить твою жизнь – вы видели, как Мэтт Хейман выиграл Париж-Рубэ. Он был суперпомощником, а потом выиграл Рубэ, и его жизнь будет совершенно другой после победы на такой божественной классике. Мне только 24, у меня ещё есть время. Надеюсь, я останусь в профессионалах ещё на 10 или 20 лет!