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Россия в рейтинге Мирового Тура 2017: какие перспективы?

Россия в рейтинге Мирового Тура 2017: какие перспективы?  В 2017 году увеличилось количество гонок в Мировом Туре (UCI WorldTour). С прошлого года определяющим для участия сборных команд в групповой гонке чемпионата мира стал Мировой рейтинг UCI, далее по значимости континентальные Туры, для Российской Федерации это ЕвроТур (UCI Europe Tour).

 

  В Мировом рейтинге UCI 2016 года  Россия, набрав 3886 очков, заняла 13 место. Согласно существующей системе распределения очков в зачет Мирового рейтинга UCI очки, набранные в гонках Мирового Тура самые "дорогие".

 

  Но в 2017 году среди команд Мирового Тура не будет российской, и всего лишь шесть велогонщиков будут представлять Россию в WorldTour. Среди проконтинентальных команд в пелотоне лишь одна российская команда - Gazprom – RusVelo.

 

  Благодаря набранным за год очкам на чемпионате мира 2016 года по шоссейному велоспорту в Дохе (Катар) в групповой гонке у мужчин Россия была представлена шестью гонщиками, медалей у мужчин как в разделке, так и в групповой гонке у России не было. 

 

А теперь рассмотрим подробнее представительство и перспективы России в рейтинге Мирового тура-2017.

 

В Мировом Туре-2017 российские велогонщики будут представлены в двух командах: 

  

- казахстанская Astana, в составе которой один российский велогонщик: 

Сергей Чернецкий;

 

- швейцарская KATUSHA-Alpecin, в составе которой пятеро россиян: 

Максим Бельков, Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Матвей Мамыкин.

 

На проконтинентальном уровне  в 2017 году российские велогнощики будут представлены в:

 

- испанской команде Caja Rural - Seguros RGA. в составе которой один российский велогонщик: 

Юрий Трофимов;

 

- российской команде Gazprom – RusVelo, а именно:

Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Павел Брутт, Антон Воробьев, Артур Ершов, Айдар Закарин, Дмитрий Козончук, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Сергей Николаев, Артем Ныч, Артем Овечкин, Александр Порсев, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Иван Савицкий, Кирилл Свешников, Андрей Соломенников, Николай Трусов, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Цатевич и Евгений Шалунов.

  

  По итогам сезона 2016 года в рейтинге UCI WorldTour Российская Федерация заняла 13 место с 336 очками, вклад  в «копилку» страны внесли:

 

- Ильнур Закарин 239

- Вячеслав Кузнецов 50
- Сергей Лагутин 20

- Егор Силин 18

- Алексей Цатевич 9

 

а также:

 

- Иван Ровный 8

- Сергей Чернецкий 8

- Александр Порсев 4 

- Антон Воробьев 1

 

- 17 очков получил Александр Фолифоров, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, 16 очков за 1 место на 15 этапе и 1 очко за 5 место на 20 этапе;

- 2 очка получил Сергей Фирсанов, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, за 4 место на 15 этапе. Команда Gazprom - RusVelo принимала участие в Джиро д'Италия-2016;

- Роман Майкин, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, набрал 1 очко за 5 место на 3 этапе Тура Польши-2016.

 

 

 

Рейтинг по странам UCI World Ranking-2016

  
  13   Russia (Rus)   3886  
      Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha   1289  
      Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha   580  
      Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha   451  
      Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - Rusvelo   429  
      Roman Maikin (Rus) Gazprom - Rusvelo   418  
      Alexander Porsev (Rus) Team Katusha   258  
      Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha   248  
      Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha   213  

 

   Благодаря очкам, заработанным российскими гонщиками в ЕвроТуре, у России на чемпионате мира 2016 было представлено 6 участников на старте групповой гонки у мужчин. 

 

  Рейтинг по странам UCI Europe Tour-2016  
  14   Russia    1974  
      Sergey Firsanov (Rus)   389  
      Roman Maikin (Rus)   345  
      Sergei Chernetski (Rus)   283  
      Alexander Porsev (Rus)   190  
      Sergei Shilov (Rus)   155  
      Kiryll Pozdnyakov (Rus)   141  
      Aleksei Tcatevich (Rus)   128  
      Viacheslav Kuznetsov (Rus)   125  
      Roman Maikin (Rus)   73  
      Aleksei Tcatevich (Rus)   60  
      Viacheslav Kuznetsov (Rus)   40  
      Sergei Chernetski (Rus)   20  
      Alexander Porsev (Rus)   20  
      Kiryll Pozdnyakov (Rus)   5  

      

   Сводная таблица за последние 7 лет участия российских гонщиков в Мировом Туре (UCI WorldTour) и набранные очки (суммарно) :

  

год

Всего в WorldTour

и проконти

очки

Мирового Тура
2017 30 ? 
2016 40 377
2015 37 261
2014 37 131
2013 44 46
2012 44 163
2011 25 220
2010 24 453

 

PS: на данный момент в списке континентальных команд UCI не значится российских команд

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Теги к статье: Мировой Тур UCI Мировой рейтинг Европа-Тур велоспорт России UCI WorldTour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 07:49 | Регистрация: 22.05.2013

    Я так понимаю очень много будет зависеть теперь от ребят из русвело. Очень обидно, что Силина нет пока в командах. Он бы на проконти уровне мог  приносить неплохие очки, ну или помогать молодежи. Не знаю, какие-то личные неприязни у него с менеджментом, или другие причины. В любом случае по спортивным принципу он должен был оказаться в русвело, а почему так не получилось для меня большой вопрос. loc Понятно, что велогонщики люди не бедные, здоровые и без работы не останутся, тут грустно, что приходится так рано заканчивать имея какие-то результаты. 



    Да, кстати Сиваков может какие-то очки принести значимые? 

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Комментарии

  • Sm1T
    Команды Мирового Тура 2017: Lo ... (1)
    Sm1T-Фото

    Жена подарила мне на НГ лотовскую форму - теперь это моя любимая команда :)

  • ДимаЛел
    Команды Мирового Тура 2017: Ka ... (17)
    ДимаЛел-Фото

    Цитата: Roman Avdeev
    Они и в прошлом году официально заявляли, что несмотря на российскую лицензию больше не считают себя российской командой, а позиционируют себя как международный проект. Поэтому и отказались от русского языка.
     

    команда Movistar (испанская лицензия) ведет сайт на испанском и английском

    команда AG2R (французская лицензия) ведет сайт на французском и английском

    команда Lampre-Merida (итальянская лицензия) вела сайт на итальянском и английском

    команда Lotto NL - Jumbo (голландская лицензия) ведет сайт на нидерландском и английском

    команда Sunweb (немецкая лицензия) ведет сайт на немецком и английском

    команда Astana (казахстанская лицензия) ведет сайт на русском, казахстанском и английском

    команда Lotto Soudal (бельгийская лицензия) ведет сайт на нидерландском, французском и английском

     

    это международные проекты или местечковые?

     

    Команды Скай, Трек, БМС, Каннондейл, Орика, Дименшен с лицензиями из англоязычных стран (Великобритания, США, Австралия, ЮАР) ведут сайты на английском языке

  • Sm1T
    Велотвиттер. 1-й (299) выпуск (2)
    Sm1T-Фото

    @kimrokk Ким Роккьяр

    Бам! @TrekSegafredo

     

    баян бабаян :)

  • velodoctor
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (1)
    velodoctor-Фото

    Я так понимаю очень много будет зависеть теперь от ребят из русвело. Очень обидно, что Силина нет пока в командах. Он бы на проконти уровне мог  приносить неплохие очки, ну или помогать молодежи. Не знаю, какие-то личные неприязни у него с менеджментом, или другие причины. В любом случае по спортивным принципу он должен был оказаться в русвело, а почему так не получилось для меня большой вопрос. loc Понятно, что велогонщики люди не бедные, здоровые и без работы не останутся, тут грустно, что приходится так рано заканчивать имея какие-то результаты. 



    Да, кстати Сиваков может какие-то очки принести значимые? 

  • ktilp-12
    Лиуве Вестра завершил карьеру ... (5)
    ktilp-12-Фото

      Желаю побыстрее ему выйти из депрессии, восстановиться и начать нормальную жизнь в велоспорте или вне спорта. Удачи Луиве - скромному трудяге и работяге.

  • ЧОРНЫЙ
    Лиуве Вестра завершил карьеру ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    По моему, Его надо спасать... 

  • Rokka
    Лиуве Вестра завершил карьеру ... (5)
    Rokka-Фото
    Цитата: Patriotkz
    Жаль. До сих пор не могу понять как его могли не переподписать. Или тут что то есть...
    Он уходил из Астаны по личным причинам. Насколько я знаю у него погиб друг, и он долго не мог оправиться от его смерти, и переход в другую команду был для него способом сменить обстановку.

    Очень жаль Лиуве, прекрасный грегари, который показал в этом году что может так же брать дело в свои руки. Надеюсь что его жизнь наладится
  • AAA
    Презентация команды Bahrain-Me ... (12)
    AAA-Фото
    ЧТо не говоои, а круто.
    У Нибали на колесе посидеть и не мечтал, а тут , оба и погрегарил он на меня.-)))
  • Александра
    Презентация команды Bahrain-Me ... (12)
    Александра-Фото
    Круто у вас, что тут сказать. Только позавидовать.)
  • AAA
    Презентация команды Bahrain-Me ... (12)
    AAA-Фото

    А я, А я, а мы по Алма-Ате колесо к колесу с Вино, Нибали, Ару, Зейцем, Тиралонго, Ланда и еще Контадора привозили.

    И участников велопробега было не 400-500, а около 3 тыс пар колес. 

    Но это в прошлом, в этом году (2016), что то пробега не было.

    Но Тур Аты и презентация в Астане.

    kaz

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5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
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7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
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