Россия в рейтинге Мирового Тура 2017: какие перспективы?

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
В 2017 году увеличилось количество гонок в Мировом Туре (UCI WorldTour). С прошлого года определяющим для участия сборных команд в групповой гонке чемпионата мира стал Мировой рейтинг UCI, далее по значимости континентальные Туры, для Российской Федерации это ЕвроТур (UCI Europe Tour).
В Мировом рейтинге UCI 2016 года Россия, набрав 3886 очков, заняла 13 место. Согласно существующей системе распределения очков в зачет Мирового рейтинга UCI очки, набранные в гонках Мирового Тура самые "дорогие".
Но в 2017 году среди команд Мирового Тура не будет российской, и всего лишь шесть велогонщиков будут представлять Россию в WorldTour. Среди проконтинентальных команд в пелотоне лишь одна российская команда - Gazprom – RusVelo.
Благодаря набранным за год очкам на чемпионате мира 2016 года по шоссейному велоспорту в Дохе (Катар) в групповой гонке у мужчин Россия была представлена шестью гонщиками, медалей у мужчин как в разделке, так и в групповой гонке у России не было.
А теперь рассмотрим подробнее представительство и перспективы России в рейтинге Мирового тура-2017.
В Мировом Туре-2017 российские велогонщики будут представлены в двух командах:
- казахстанская Astana, в составе которой один российский велогонщик:
Сергей Чернецкий;
- швейцарская KATUSHA-Alpecin, в составе которой пятеро россиян:
Максим Бельков, Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Матвей Мамыкин.
На проконтинентальном уровне в 2017 году российские велогнощики будут представлены в:
- испанской команде Caja Rural - Seguros RGA. в составе которой один российский велогонщик:
Юрий Трофимов;
- российской команде Gazprom – RusVelo, а именно:
Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Павел Брутт, Антон Воробьев, Артур Ершов, Айдар Закарин, Дмитрий Козончук, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Сергей Николаев, Артем Ныч, Артем Овечкин, Александр Порсев, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Иван Савицкий, Кирилл Свешников, Андрей Соломенников, Николай Трусов, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Цатевич и Евгений Шалунов.
По итогам сезона 2016 года в рейтинге UCI WorldTour Российская Федерация заняла 13 место с 336 очками, вклад в «копилку» страны внесли:
- Ильнур Закарин 239
- Вячеслав Кузнецов 50
- Сергей Лагутин 20
- Егор Силин 18
- Алексей Цатевич 9
а также:
- Иван Ровный 8
- Сергей Чернецкий 8
- Александр Порсев 4
- Антон Воробьев 1
- 17 очков получил Александр Фолифоров, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, 16 очков за 1 место на 15 этапе и 1 очко за 5 место на 20 этапе;
- 2 очка получил Сергей Фирсанов, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, за 4 место на 15 этапе. Команда Gazprom - RusVelo принимала участие в Джиро д'Италия-2016;
- Роман Майкин, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, набрал 1 очко за 5 место на 3 этапе Тура Польши-2016.
|
Рейтинг по странам UCI World Ranking-2016
|13
|Russia (Rus)
|3886
|Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha
|1289
|Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha
|580
|Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha
|451
|Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - Rusvelo
|429
|Roman Maikin (Rus) Gazprom - Rusvelo
|418
|Alexander Porsev (Rus) Team Katusha
|258
|Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha
|248
|Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha
|213
Благодаря очкам, заработанным российскими гонщиками в ЕвроТуре, у России на чемпионате мира 2016 было представлено 6 участников на старте групповой гонки у мужчин.
|Рейтинг по странам UCI Europe Tour-2016
|14
|Russia
|1974
|Sergey Firsanov (Rus)
|389
|Roman Maikin (Rus)
|345
|Sergei Chernetski (Rus)
|283
|Alexander Porsev (Rus)
|190
|Sergei Shilov (Rus)
|155
|Kiryll Pozdnyakov (Rus)
|141
|Aleksei Tcatevich (Rus)
|128
|Viacheslav Kuznetsov (Rus)
|125
|Roman Maikin (Rus)
|73
|Aleksei Tcatevich (Rus)
|60
|Viacheslav Kuznetsov (Rus)
|40
|Sergei Chernetski (Rus)
|20
|Alexander Porsev (Rus)
|20
|Kiryll Pozdnyakov (Rus)
|5
Сводная таблица за последние 7 лет участия российских гонщиков в Мировом Туре (UCI WorldTour) и набранные очки (суммарно) :
|год
|
Всего в WorldTour
и проконти
|
очки
Мирового Тура
|2017
|30
|?
|2016
|40
|377
|2015
|37
|261
|2014
|37
|131
|2013
|44
|46
|2012
|44
|163
|2011
|25
|220
|2010
|24
|453
PS: на данный момент в списке континентальных команд UCI не значится российских команд
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