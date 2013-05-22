Россия в рейтинге Мирового Тура 2017: какие перспективы?

В 2017 году увеличилось количество гонок в Мировом Туре (UCI WorldTour). С прошлого года определяющим для участия сборных команд в групповой гонке чемпионата мира стал Мировой рейтинг UCI, далее по значимости континентальные Туры, для Российской Федерации это ЕвроТур (UCI Europe Tour).

В Мировом рейтинге UCI 2016 года Россия, набрав 3886 очков, заняла 13 место. Согласно существующей системе распределения очков в зачет Мирового рейтинга UCI очки, набранные в гонках Мирового Тура самые "дорогие".

Но в 2017 году среди команд Мирового Тура не будет российской, и всего лишь шесть велогонщиков будут представлять Россию в WorldTour. Среди проконтинентальных команд в пелотоне лишь одна российская команда - Gazprom – RusVelo.

Благодаря набранным за год очкам на чемпионате мира 2016 года по шоссейному велоспорту в Дохе (Катар) в групповой гонке у мужчин Россия была представлена шестью гонщиками, медалей у мужчин как в разделке, так и в групповой гонке у России не было.

А теперь рассмотрим подробнее представительство и перспективы России в рейтинге Мирового тура-2017.

В Мировом Туре-2017 российские велогонщики будут представлены в двух командах:

- казахстанская Astana, в составе которой один российский велогонщик:

Сергей Чернецкий;

- швейцарская KATUSHA-Alpecin, в составе которой пятеро россиян:

Максим Бельков, Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Матвей Мамыкин.

На проконтинентальном уровне в 2017 году российские велогнощики будут представлены в:

- испанской команде Caja Rural - Seguros RGA. в составе которой один российский велогонщик:

Юрий Трофимов;

- российской команде Gazprom – RusVelo, а именно:

Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Павел Брутт, Антон Воробьев, Артур Ершов, Айдар Закарин, Дмитрий Козончук, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Сергей Николаев, Артем Ныч, Артем Овечкин, Александр Порсев, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Иван Савицкий, Кирилл Свешников, Андрей Соломенников, Николай Трусов, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Цатевич и Евгений Шалунов.

По итогам сезона 2016 года в рейтинге UCI WorldTour Российская Федерация заняла 13 место с 336 очками, вклад в «копилку» страны внесли:



- Ильнур Закарин 239

- Вячеслав Кузнецов 50

- Сергей Лагутин 20

- Егор Силин 18

- Алексей Цатевич 9

а также:

- Иван Ровный 8

- Сергей Чернецкий 8

- Александр Порсев 4

- Антон Воробьев 1

- 17 очков получил Александр Фолифоров, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, 16 очков за 1 место на 15 этапе и 1 очко за 5 место на 20 этапе;

- 2 очка получил Сергей Фирсанов, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, за 4 место на 15 этапе. Команда Gazprom - RusVelo принимала участие в Джиро д'Италия-2016;

- Роман Майкин, выступавший в проконтинентальной команде Gazprom - RusVelo, набрал 1 очко за 5 место на 3 этапе Тура Польши-2016.

Рейтинг по странам UCI World Ranking-2016 13 Russia (Rus) 3886 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 1289 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 580 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 451 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 429 Roman Maikin (Rus) Gazprom - Rusvelo 418 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 258 Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha 248 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 213

Благодаря очкам, заработанным российскими гонщиками в ЕвроТуре, у России на чемпионате мира 2016 было представлено 6 участников на старте групповой гонки у мужчин.

Рейтинг по странам UCI Europe Tour-2016 14 Russia 1974 Sergey Firsanov (Rus) 389 Roman Maikin (Rus) 345 Sergei Chernetski (Rus) 283 Alexander Porsev (Rus) 190 Sergei Shilov (Rus) 155 Kiryll Pozdnyakov (Rus) 141 Aleksei Tcatevich (Rus) 128 Viacheslav Kuznetsov (Rus) 125 Roman Maikin (Rus) 73 Aleksei Tcatevich (Rus) 60 Viacheslav Kuznetsov (Rus) 40 Sergei Chernetski (Rus) 20 Alexander Porsev (Rus) 20 Kiryll Pozdnyakov (Rus) 5

Сводная таблица за последние 7 лет участия российских гонщиков в Мировом Туре (UCI WorldTour) и набранные очки (суммарно) :

год Всего в WorldTour и проконти

очки Мирового Тура 2017 30 ? 2016 40 377 2015 37 261 2014 37 131 2013 44 46 2012 44 163 2011 25 220 2010 24 453

PS: на данный момент в списке континентальных команд UCI не значится российских команд