Крис Фрум стал техническим советником и инвестором компании «Supersapiens»

Крис Фрум – технический советник и инвестор компании «Supersapiens»

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум стал официальным партнёром американской компании «Supersapiens», чью систему контроля уровня глюкозы стал использовать одним из первых. Сейчас систему оценки уровня глюкозы используют в том числе велокоманды Ineos Grenadiers и Jumbo-Visma.

«Supersapiens» назвала Криса Фрума «главным примером того, как система и анализ показателей помогает спортсмену найти источник сил и ехать быстрее и дальше».

Исполнительный директор и основатель «Supersapiens» Фил Сазерленд (Phil Southerland) сказал: «Мы с радостью приветствуем Криса в команде Supersapiens. Его результаты на велосипеде говорят сами за себя, как и его неустанная решимость извлекать максимум из своего выступления и своих возможностей. Крис был одним из самых первых пользователей «Supersapinens», обратная связь с ним сыграла важную роль в оптимизации системы. Большая честь, когда кто-то калибра Криса пользуется и оценивает систему, помогает её совершенствовать».

Партнёрство компании «Supersapinens» с международной компанией «Abbott», занимающейся разработкой и выпуском продукции для улучшения здоровья людей, позволило объединить систему с поддерживающим блютус постоянным монитором уровня глюкозы Abbott Libre Sense. Таким образом, у обладателей системы Supersapinens данные об уровне глюкозы передаются на смартфон и объединяются с данными велокомпьютеров Garmin и умных часов в приложении TrainingPeaks и Apple Health.

Крис Фрум: «С гордостью присоединяюсь к Филу и его команде «Supersapinens». Я постоянно ищу, как улучшить оборудование и своё выступление. С нетерпением хочу внести вклад в расширении использования системой «Supersapinens» спортсменами всех уровней в велоспорте и других видах. Великолепно стать частью чего-то настолько меняющего правила игры».

Система «Supersapiens», представленная Abbott’s Libre Sense, сейчас доступна в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Швейцарии и Великобритании.

Однако в июне 2021 года Международный союз велосипедистов (UCI) запретил во время соревнований использовать «сенсоры, следящие за физиологическими данными, включая любые метаболические показатели, в том числе глюкозы или молочной кислоты».

В ответ на запрет UCI Фил Сазерленд сказал: «Мне кажется, запрет на технологии – шаг назад в спорте, в то время как нам надо двигаться вперёд в вопросах здоровья и благополучия гонщиков. Мы видели, как возмутились этим решением врачи команд».

В интервью Cycling Weekly бывший профессиональный велогонщик, трёхкратный чемпион мира, а теперь менеджера UCI по инновациям Майкл Родждерс пояснил, что сенсоры можно использовать на тренировках, но в гонках по показателям метаболических процессов спортивные директора смогут прямо указывать гонщикам, когда необходимо питаться, чтобы избежать резкого упадка сил:

«Велогонки сейчас проходят совсем не так, как 10 или 15 лет назад, сейчас есть измерители мощности, мониторы пульса и так далее. Болельщики не хотят увидеть «Формулу-1» в велогонках. Они хотя сюрпризов, непредсказуемости, которые, я считаю, являются важной частью спорта. Мы считаем, что такая мощная информация в руках молодых гонщиков лишает их навыков, как правильном питаться в гонке, обделяет знаниями о своём теле.

Нынешнее молодое поколение гонщиков, наверное, первое, которое пользуется измерителями мощности с первого дня на велосипеде, и, конечно, их тренировки эффективнее, они узнают, когда нужно убавить нагрузку. Сенсоры запрещены только на соревнованиях. На тренировках их можно свободно использовать».

Помимо участия в проекте «Supersapinens» в этом году Крис Фрум объявил, что присоединится к консорциуму, инвестирующему в компанию “Factor Bikes» , производителю велосипедов Factor, на которых выступает команда Israel Start Up Nation.