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Крис Фрум стал техническим советником и инвестором компании «Supersapiens»

Крис Фрум – технический советник и инвестор компании «Supersapiens»

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум стал официальным партнёром американской компании «Supersapiens», чью систему контроля уровня глюкозы стал использовать одним из первых. Сейчас систему оценки уровня глюкозы используют в том числе велокоманды Ineos Grenadiers и Jumbo-Visma.

Крис Фрум стал техническим советником и инвестором компании «Supersapiens»

 

 

 

  «Supersapiens»  назвала Криса Фрума «главным примером того, как система и анализ показателей помогает спортсмену найти источник сил и ехать быстрее и дальше».

 

  Исполнительный директор и основатель «Supersapiens» Фил Сазерленд (Phil Southerland) сказал: «Мы с радостью приветствуем Криса в команде Supersapiens. Его результаты на велосипеде говорят сами за себя, как и его неустанная решимость извлекать максимум из своего выступления и своих возможностей. Крис был одним из самых первых пользователей «Supersapinens», обратная связь с ним сыграла важную роль в оптимизации системы. Большая честь, когда кто-то калибра Криса пользуется и оценивает систему, помогает её совершенствовать».

 

  Партнёрство компании «Supersapinens» с международной компанией «Abbott», занимающейся разработкой и выпуском продукции для улучшения здоровья людей, позволило объединить систему с поддерживающим блютус постоянным монитором уровня глюкозы Abbott Libre Sense. Таким образом, у обладателей системы Supersapinens данные об уровне глюкозы передаются на смартфон и объединяются с данными велокомпьютеров Garmin и умных часов в приложении TrainingPeaks и Apple Health.

 

 Крис Фрум: «С гордостью присоединяюсь к Филу и его команде «Supersapinens». Я постоянно ищу, как улучшить оборудование и своё выступление. С нетерпением хочу внести вклад в расширении использования системой «Supersapinens» спортсменами всех уровней в велоспорте и  других видах. Великолепно стать частью чего-то настолько   меняющего правила игры».

 

  Система «Supersapiens», представленная Abbott’s Libre Sense, сейчас доступна в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Швейцарии и Великобритании.

 

  Однако в июне 2021 года Международный союз велосипедистов (UCI) запретил во время соревнований использовать «сенсоры, следящие за физиологическими данными, включая любые метаболические показатели, в том числе глюкозы или молочной кислоты».

 

  В ответ на запрет UCI Фил Сазерленд сказал: «Мне кажется, запрет на технологии – шаг назад в спорте, в то время как нам надо двигаться вперёд в вопросах здоровья и благополучия гонщиков. Мы видели, как возмутились этим решением врачи команд».

 

  В интервью Cycling Weekly бывший профессиональный велогонщик, трёхкратный чемпион мира, а теперь менеджера UCI по инновациям Майкл Родждерс пояснил, что сенсоры можно использовать на тренировках, но в гонках по показателям метаболических процессов спортивные директора смогут прямо указывать гонщикам, когда необходимо питаться, чтобы избежать резкого упадка сил:

 

  «Велогонки сейчас проходят совсем не так, как 10 или 15 лет назад, сейчас есть измерители мощности, мониторы пульса и так далее. Болельщики не хотят увидеть «Формулу-1» в велогонках. Они хотя сюрпризов, непредсказуемости, которые, я считаю, являются важной частью спорта. Мы считаем, что такая мощная информация в руках молодых гонщиков лишает их навыков, как правильном питаться в гонке, обделяет знаниями о своём теле.

 

  Нынешнее молодое поколение гонщиков, наверное, первое, которое пользуется измерителями мощности с первого дня на велосипеде, и, конечно, их тренировки эффективнее, они узнают, когда нужно убавить нагрузку. Сенсоры запрещены только на соревнованиях. На тренировках их можно свободно использовать».

 

   Помимо участия в проекте «Supersapinens» в этом году Крис Фрум объявил, что присоединится к консорциуму,  инвестирующему в компанию “Factor Bikes» , производителю велосипедов Factor, на которых выступает команда Israel Start Up Nation.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation

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  1. close2you

    Сегодня, 02:15 | Регистрация: 22.07.2017

    Лучший)

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Комментарии

  • close2you
    Крис Фрум стал техническим сов ... (1)
    close2you-Фото
    Лучший)
  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (33)
    VeloVelo-Фото

    Ева, дерзайте! Поддерживаю ваш порыв! Слава прав, обратитесь к Курдюкову.

    ЗЫ: Английский нужно знать обязательно.

  • VeloVelo
    Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: reforg34
    Жаль что Ганна не победил, ибо он больше всех заслуживал золотую медаль


    Заслуживать мало, надо еще и побеждать. )

  • VeloVelo
    Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Уровень жизни после ковида нифига не отскочил обратно, он стал ниже.

    ЗЫ: минус не от меня.

  • Coffe
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (5)
    Coffe-Фото
    Лелейвите с третьим местом! Молодец!
  • Nathan
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (5)
    Nathan-Фото
    Кто-то тут вчера скучал по Всеволоду Соловьёву и вот вам пожалуйста) А Ван Дайк с красивой победой и маечка чемпиона у Трэка годик побудет.
  • RVL
    Тур Британии-2021. Этап 6 (33)
    RVL-Фото

    Курдюкову в Твиттер...я как то общался с ним там в прямых эфирах гт, и он озвучивает твиты. Если конечно это не конфликт интересов...и ему это будет интересно.

    Чел достаточно демократичный, может и наводочку даст, как та на евроспорте конкурсы комментаторов проводятся.

    А может и на сам еврик...напрямую

  • SportSpirit
    Тур Британии-2021. Этап 6 (33)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    я тоже в лайве "хохотался" с комментатора )))
    но - деталям он научится, а задора ему не занимать
    и потом - кто мешает каждому из вас (критиков) предложить свою кандидатуру?
    у меня сын сам pokerstars себя предлагал. и - взяли! и около 10 лет сами продлевали. пока сам не ушёл
    дерзайте, в смыле! )

     

    А если серьезно, то куда и кому предлагать свою кандидатуру? Я уверенно говорю даже без бумажки, в том числе в микрофон на публике, вело-тему знаю на диванном любительском уровне) 

  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (3)
    Earl57-Фото

  • SportSpirit
    Тур Британии-2021. Этап 7 (13)
    SportSpirit-Фото

    Ускорение мальчика затмило победу Лампарта) 

     

    Ждем через 8 лет сенсационных фото в стиле Фелпс-Скулинг "Именно этому юному чемпиону гонщик желтой армады отдал бачок") 

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