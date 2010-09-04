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Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

 Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

 

  Трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Chris Froome) посетил штаб-квартиру Sidi, известного производителя обуви для вело- и мотоспорта, где встретился с основателем компании Дино Синьори (Dino Signori). В велотуфлях Sidi британский гонщик команды Sky выступает с 2010 года, в них он одержал свои главные победы. Крис Фрум подарил Дино Синьори жёлтую майку и велотуфли, в которых ехал Тур де Франс-2016. В велотуфлях Sidi Крис Фрум также завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в разделке, вторую олимпийскую бронзу в карьере.

 

Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

 

Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

 

 

  Во время посещения штаб-квартиры Sidi Крис Фрум также воспользовался шансом поработать над деталями и техническими аспектами новых велотуфель модели Shot, которые будет носить в 2017 году. Именно в Sidi Shot Крис Фрум выиграл свой третий французский Гран-тур.

 

  Дино Синьори: «Победа Фрума на Тур де Франс принесла нам огромную радость. Можно долго сравнивать, но Тур де Франс всегда был самой важной велогонкой в мире. И на всех трёх жёлтых майках, выигранных Крисом Фрумом, есть логотип Sidi. Но, думаю, победа в 2016 году стала самой красивой из всех благодаря тому, как Фрум ехал гонку, как сильно хотел выиграть. Он принёс волнение и радость всем своим болельщикам и любителям велоспорта, что под силу лишь великому чемпиону».

 

 

Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

 

Крис Фрум о велотуфлях Sidi

 

   «Здесь, в Sidi, я нашёл экстраординарных людей как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. Мне не хватает слов благодарности за их внимание ко мне на протяжении всего года. Я выступаю в туфлях Sidi с 2010 года, у нас взаимное доверие и уважение друг к другу. Мы постоянно ведём диалог, у нас прочные взаимоотношения, благодаря которым мы много и плодотворно работаем над развитием материалов, стараясь найти баланс между инновациями, комфортом и идеальным выступлением.

 

Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

  Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

 

   Sidi Shot, в которых я ехал Тур де Франс-2016, я увидел ещё в июне.  Антонио Россетто привезёт мне их вечером перед самым стартом Критериума Дофине, на этой гонке я провёл последний тест велотуфель перед Туром. Для велогонщика велотуфли -  очень важный предмет, менять их во время сезона всегда тяжело, но я всегда могу положиться на Sidi и Дино Синьори. Как только я увидел Shot и надел их, они меня впечатлили. С самого старта гонки я чувствовал себя в них великолепно, и, выиграв Критериум Дофине, решил, что в этих туфлях буду бороться за жёлтую майку Тур де Франс».

 

Photo ©ATCommunication

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky велотуфли

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:35 | Регистрация: 4.07.2013

    Внимание, реклама ) )

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 03:14 | Регистрация: 11.07.2015

    туфли с моторчиком?0)

    да ну,не верю

    (с)

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:31 | Регистрация: 4.09.2010

    а логотип средства, что пшикает себе фрум прям по ходу этапа, есть на его майке?

  4. Имя: Максим

    MSG

    Сегодня, 10:44 | Регистрация: 7.01.2016

    Да не, самой красивой победой Фрума на ТдФ была в 2013, когда он и в горах всех разрывал, и в разделке. в этом году он построил свою тактику на добыче нескольких минут в разделке и пассивном ведении горных этапов. 

  5. Имя: валерий

    collega2011

    Сегодня, 14:42 | Регистрация: 11.03.2011

    Обувь,что вспорте,что в жизни вещь серьезная. Если ботинки жмут...плохое настроение обеспечено. Ну прорекламировал компанию. Нормальный ход.

    Я бы еще шнурки добавил.Тогда штат еще в двое увеличился biggrinбы.

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Комментарии

  • collega2011
    Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в ... (5)
    collega2011-Фото

    Обувь,что вспорте,что в жизни вещь серьезная. Если ботинки жмут...плохое настроение обеспечено. Ну прорекламировал компанию. Нормальный ход.

    Я бы еще шнурки добавил.Тогда штат еще в двое увеличился biggrinбы.

  • MSG
    Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в ... (5)
    MSG-Фото

    Да не, самой красивой победой Фрума на ТдФ была в 2013, когда он и в горах всех разрывал, и в разделке. в этом году он построил свою тактику на добыче нескольких минут в разделке и пассивном ведении горных этапов. 

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    а логотип средства, что пшикает себе фрум прям по ходу этапа, есть на его майке?

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Дмитрий Фофонов: «Велокоманда ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    вообще мне понравилось интервью.

    все четко,все по делу.

    не витающий в облаках Винокуров.

     

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    туфли с моторчиком?0)

    да ну,не верю

    (с)

  • VeloVelo
    Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Внимание, реклама ) )

  • marketbk
    Система начисления очков в Мир ... (3)
    marketbk-Фото

    По-моему намного действенная система.

  • Marodior
    Организаторы велогонок: "за" ... (1)
    Marodior-Фото

    Кому как, а вот я "за", новую систему начисления очков, а так же за добавление новых гонок в про тур. Это дает больше возможностей для выбора как менеджерам команд, так и самим гонщикам для составления графика на сезон. Плюс в случае невозможности участия какого-то гонщика, скажем, на гранд туре скажем, поехать другую менее престижную гонку и тем самым меньше потерять очков в общем зачете UCI, а так же оставаться в форме. И еще мы увидим более интересную борьбу в которой с большей вероятностью победит более стабильный гонщик на протяжении всего сезона.

  • Marodior
    Система начисления очков в Мир ... (3)
    Marodior-Фото

    Это давно пора было сделать.

  • Sm1T
    Система начисления очков в Мир ... (3)
    Sm1T-Фото

    наконец-то. и за майки дают очки ура

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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