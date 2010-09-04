Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в которых трижды выиграл Тур де Франс

Трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Chris Froome) посетил штаб-квартиру Sidi, известного производителя обуви для вело- и мотоспорта, где встретился с основателем компании Дино Синьори (Dino Signori). В велотуфлях Sidi британский гонщик команды Sky выступает с 2010 года, в них он одержал свои главные победы. Крис Фрум подарил Дино Синьори жёлтую майку и велотуфли, в которых ехал Тур де Франс-2016. В велотуфлях Sidi Крис Фрум также завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в разделке, вторую олимпийскую бронзу в карьере.

Во время посещения штаб-квартиры Sidi Крис Фрум также воспользовался шансом поработать над деталями и техническими аспектами новых велотуфель модели Shot, которые будет носить в 2017 году. Именно в Sidi Shot Крис Фрум выиграл свой третий французский Гран-тур.

Дино Синьори: «Победа Фрума на Тур де Франс принесла нам огромную радость. Можно долго сравнивать, но Тур де Франс всегда был самой важной велогонкой в мире. И на всех трёх жёлтых майках, выигранных Крисом Фрумом, есть логотип Sidi. Но, думаю, победа в 2016 году стала самой красивой из всех благодаря тому, как Фрум ехал гонку, как сильно хотел выиграть. Он принёс волнение и радость всем своим болельщикам и любителям велоспорта, что под силу лишь великому чемпиону».

Крис Фрум о велотуфлях Sidi

«Здесь, в Sidi, я нашёл экстраординарных людей как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. Мне не хватает слов благодарности за их внимание ко мне на протяжении всего года. Я выступаю в туфлях Sidi с 2010 года, у нас взаимное доверие и уважение друг к другу. Мы постоянно ведём диалог, у нас прочные взаимоотношения, благодаря которым мы много и плодотворно работаем над развитием материалов, стараясь найти баланс между инновациями, комфортом и идеальным выступлением.

Sidi Shot, в которых я ехал Тур де Франс-2016, я увидел ещё в июне. Антонио Россетто привезёт мне их вечером перед самым стартом Критериума Дофине, на этой гонке я провёл последний тест велотуфель перед Туром. Для велогонщика велотуфли - очень важный предмет, менять их во время сезона всегда тяжело, но я всегда могу положиться на Sidi и Дино Синьори. Как только я увидел Shot и надел их, они меня впечатлили. С самого старта гонки я чувствовал себя в них великолепно, и, выиграв Критериум Дофине, решил, что в этих туфлях буду бороться за жёлтую майку Тур де Франс».

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