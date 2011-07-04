Крис Фрум и Гай Сагив представили велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год

- Категория:
- VeloZOOM |
- Дата:
- Вчера, 22:49
Новая велоформа команды Israel Start-Up Nation на 2021 год
Photo (c) Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy @YallaIsraelSUN
Крис Фрум, который после 11 лет в британской команде Sky/Ineos начинает новую главу своей карьеры в израильской велокоманде Israel Start-Up Nation, и Гай Сагив, ставший первым израильским велогонщиком, принявшим участие в Гранд-туре (Джиро д’Италия-2018) представили новую велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год.
Велоформа изготовлена израильской компанией Jinga. Дизайн формы изменился – вместе доминирующего белого цвета веломаек появился насыщенный синий, белым остался верх формы с надписями спонсоров.
ISN NEW LOOK 2021:— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) January 2, 2021
Israeli Guy Sagiv And his new teammate @chrisfroome , proudly presents TEAM ISRAEL START UP NATION new kit. #jinga #BlueandWhite#ISNextChapter#YallaISN! pic.twitter.com/Eh3p7u3yl9
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