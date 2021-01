Крис Фрум и Гай Сагив представили велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год

Photo (c) Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy @YallaIsraelSUN

Крис Фрум, который после 11 лет в британской команде Sky/Ineos начинает новую главу своей карьеры в израильской велокоманде Israel Start-Up Nation, и Гай Сагив, ставший первым израильским велогонщиком, принявшим участие в Гранд-туре (Джиро д’Италия-2018) представили новую велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год.

Велоформа изготовлена израильской компанией Jinga. Дизайн формы изменился – вместе доминирующего белого цвета веломаек появился насыщенный синий, белым остался верх формы с надписями спонсоров.

ISN NEW LOOK 2021:



Israeli Guy Sagiv And his new teammate @chrisfroome , proudly presents TEAM ISRAEL START UP NATION new kit. #jinga #BlueandWhite#ISNextChapter#YallaISN! pic.twitter.com/Eh3p7u3yl9