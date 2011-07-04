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Крис Фрум и Гай Сагив представили велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год

Новая велоформа команды Israel Start-Up Nation на 2021 год

 

Крис Фрум и Гай Сагив представили велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год

 

Крис Фрум и Гай Сагив представили велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год

Photo (c) Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy @YallaIsraelSUN

 

 

  Крис Фрум, который после 11 лет в британской команде Sky/Ineos начинает новую главу своей карьеры в израильской велокоманде Israel Start-Up Nation, и Гай Сагив, ставший первым израильским велогонщиком, принявшим участие в Гранд-туре (Джиро д’Италия-2018) представили новую велоформу команды Israel Start-Up Nation на 2021 год.

 

  Велоформа изготовлена израильской компанией Jinga. Дизайн формы изменился – вместе доминирующего белого цвета веломаек появился насыщенный синий, белым остался верх формы с надписями спонсоров.

 

 

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 28.06.2017

    В Инстаграмме Форума особенно понравился клич "Ялла".

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:10 | Регистрация: 4.07.2011

    Как то дико непривычно....был Скай и нет Ская-:)

     

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Крис Фрум и Гай Сагив представ ... (2)
    motte-Фото

    Как то дико непривычно....был Скай и нет Ская-:)

     

  • AlGalgalim
    Крис Фрум и Гай Сагив представ ... (2)
    AlGalgalim-Фото
    В Инстаграмме Форума особенно понравился клич "Ялла".
  • AlGalgalim
    “Team BikeExchange” – новое на ... (7)
    AlGalgalim-Фото
    Презентация должна быть запоминающаяся для широкого круга людей, а не только для тех кто велогонщи-ков/-ц в лицо узнаёт. Хорошо сыграли на контрасте.
  • sashaney
    “Team BikeExchange” – новое на ... (7)
    sashaney-Фото
    Это всего лишь презентация формы. На контрасте (черный - белый, маленький дядя - большая тётя) смотрится задорно. Вот если бы девушку на гонку не по спортивному признаку поставили, тут другое дело. Пока до этого не дошло.
  • uran
    “Team BikeExchange” – новое на ... (7)
    uran-Фото
    Сравнить бы их мощностные показатели.
  • Denis Grachyov
    “Team BikeExchange” – новое на ... (7)
    Denis Grachyov-Фото

    толерантность во всей её красе! а в итоге выглядит нелепо и смешно

  • Earl57
    “Team BikeExchange” – новое на ... (7)
    Earl57-Фото
    Когда выбирают только из-за цвета кожи - то да, смущает. Кэмпбелл не лидер команды, и не топовая гонщица. Почему она выбрана для презентации формы, а не Аманда Спратт или Люси Кеннеди, например.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    “Team BikeExchange” – новое на ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))
     
    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.
    Вас смущает это?
  • Earl57
    “Team BikeExchange” – новое на ... (7)
    Earl57-Фото

    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))

     

    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул об участии в ... (8)
    MVDP-Фото
    Ван Арт только по болоту и едет, на нормальных трассах ему на проколы остается надеяться.

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